Yıllara Meydan Okuyan Müge Anlı’nın Filtresiz Hali Ortaya Çıktı!
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Yıllardır “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programıyla ekranlara damga vuran Müge Anlı, bu kez çözdüğü dosyalarla değil doğal güzelliğiyle gündeme geldi. Özel hayatını gözlerden uzakta tutan ve stüdyo dışında nadiren görüntülenen başarılı sunucuyu, fotoğraf çektirmediği ünlü kalmayan sosyal medya fenomeni Hafsa yakaladı. Yoğun stüdyo ışıklarından ve ekran makyajından uzaktaki filtresiz hali ortaya çıkan Anlı, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle takipçilerinden tam not aldı. Hafsa’nın paylaşıma düştüğü “O kayıpları buluyor, ben ünlüleri” notu ise yüzleri güldürdü.
Kaynak: TikTok/ @hafsavdzzz
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Yıllardır ekranların en güçlü ve ulaşılması en zor isimlerinden biri olan Müge Anlı, özel hayatını kameralardan uzakta yaşamayı tercih ediyor.
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Ünlülerle çektirdiği fotoğraflarla tanınan Hafsa, bu kez Müge Anlı’yı buldu! Ünlü sunucunun doğal ve filtresiz hali dikkat çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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