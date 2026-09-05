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Yıllara Meydan Okuyan Müge Anlı’nın Filtresiz Hali Ortaya Çıktı!

Yıllara Meydan Okuyan Müge Anlı’nın Filtresiz Hali Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.09.2026 - 13:27
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Yıllardır “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programıyla ekranlara damga vuran Müge Anlı, bu kez çözdüğü dosyalarla değil doğal güzelliğiyle gündeme geldi. Özel hayatını gözlerden uzakta tutan ve stüdyo dışında nadiren görüntülenen başarılı sunucuyu, fotoğraf çektirmediği ünlü kalmayan sosyal medya fenomeni Hafsa yakaladı. Yoğun stüdyo ışıklarından ve ekran makyajından uzaktaki filtresiz hali ortaya çıkan Anlı, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle takipçilerinden tam not aldı. Hafsa’nın paylaşıma düştüğü “O kayıpları buluyor, ben ünlüleri” notu ise yüzleri güldürdü.

Kaynak: TikTok/ @hafsavdzzz

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Yıllardır ekranların en güçlü ve ulaşılması en zor isimlerinden biri olan Müge Anlı, özel hayatını kameralardan uzakta yaşamayı tercih ediyor.

Yıllardır ekranların en güçlü ve ulaşılması en zor isimlerinden biri olan Müge Anlı, özel hayatını kameralardan uzakta yaşamayı tercih ediyor.

2008 yılından bu yana “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programıyla izleyici karşısına çıkan Müge Anlı, gündüz kuşağının tartışmasız en etkili isimlerinden biri. Kayıp kişilerin bulunmasından faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına kadar pek çok dosyayı ekranlara taşıyan Anlı, yıllar içinde izleyicinin büyük güvenini kazanmayı başardı.

Programında son derece kontrollü bir görüntü sergileyen başarılı sunucu; keskin çıkışları, olayları kısa sürede çözümlemesi ve yerinde yorumlarıyla da sık sık sosyal medyanın gündemine oturuyor. Fakat Müge Anlı, meslektaşlarının aksine günlük hayatını sosyal medyada paylaşmayı pek tercih etmiyor.

Stüdyo dışında nadiren görüntülenen Anlı’nın tatil kareleri, günlük kıyafetleri ve doğal hali bu nedenle her ortaya çıktığında büyük ilgi görüyor. Özel hayatını mümkün olduğunca kendisine saklayan sunucuya sokakta rastlamak ve birlikte fotoğraf çektirmek de takipçileri tarafından neredeyse imkansız bir görev olarak görülüyor.

Fakat sosyal medyada “Fotoğraf çektirmediği ünlü kalmadı” dedirten Hafsa, sonunda bu zorlu görevi de tamamladı!

Ünlülerle çektirdiği fotoğraflarla tanınan Hafsa, bu kez Müge Anlı’yı buldu! Ünlü sunucunun doğal ve filtresiz hali dikkat çekti.

Ünlülerle çektirdiği fotoğraflarla tanınan Hafsa, bu kez Müge Anlı’yı buldu! Ünlü sunucunun doğal ve filtresiz hali dikkat çekti.

Sosyal medyada “hafsavdzzz” kullanıcı adıyla tanınan Hafsa, karşılaştığı ünlü isimlerle çektirdiği fotoğrafları paylaşarak kısa sürede kendi akımını oluşturmuştu. Oyunculardan şarkıcılara kadar magazin dünyasının sayısız ismini arşivine ekleyen fenomen, bazı ünlülerle yaşadığı deneyimleri anlattığı videolarla da gündeme gelmişti.

Müge Anlı’yı stüdyo dışında yakalayan Hafsa, ünlü sunucuyla birlikte çekildiği selfie’yi sosyal medya hesabından paylaştı. Anlı’nın saçlarını geriye topladığı, güneş gözlüğü ve çizgili gömleğiyle oldukça günlük bir tarz tercih ettiği kare kısa sürede dikkat çekti.

Ekranda görmeye alışık olduğumuz Müge Anlı’nın doğal hali de sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı. Fotoğrafta herhangi bir güzellik filtresi kullanılmadığını düşünen takipçileri, sunucunun filtresiz haliyle de son derece güzel göründüğünü dile getirdi.

Hafsa ise uzun zamandır kendisinden beklenen bu karşılaşmaya yine esprili bir not düştü. Müge Anlı’nın yıllardır kayıp insanları bulmasına gönderme yapan fenomen, fotoğrafı “O kayıpları buluyor, ben ünlüleri” sözleriyle paylaştı. 

Böylece takipçilerinin “Asla bulamazsın” dediği isimlerden birini daha arşivine ekleyen Hafsa, en zorlu görevlerinden birini tamamlamış oldu. Müge Anlı’nın ekranlardan uzaktaki doğal görüntüsü ise gündeme yerleşti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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