Pınar Deniz’in Ablası Huri Deniz'in Nişanı Samimiyetiyle İçleri Sıcacık Yaptı!
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“Yargı” dizisindeki Ceylin rolüyle kariyerinin zirvesine çıkan Pınar Deniz, Roma’da evlendiği Kaan Yıldırım’la mutlu birlikteliğini oğlu Fikret Hakan’la taçlandırmıştı. Ünlü oyuncunun ailesinde şimdi ise başka bir evlilik heyecanı başladı. Pınar Deniz’e olan benzerliğiyle sık sık gündeme gelen ablası Huri Deniz, aile evinin bahçesinde düzenlenen sade ve samimi bir törenle nişanlandı. Ablasını bu özel gününde yalnız bırakmayan Pınar Deniz’in törendeki neşeli halleri de dikkat çekti.
Kaynak: YouTube/ Huri Deniz
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Başarılı oyunculuğuyla adını geniş kitlelere duyuran Pınar Deniz, son yılların en dikkat çeken kadın başrollerinden biri haline geldi.
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Pınar Deniz, Kaan Yıldırım’la Roma’da evlendi; kısa süre sonra oğulları Fikret Hakan’ı kucağına aldı.
Pınar Deniz’in kendisine benzerliğiyle sık sık gündeme gelen ablası Huri Deniz, aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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