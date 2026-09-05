Pınar Deniz’in Ablası Huri Deniz'in Nişanı Samimiyetiyle İçleri Sıcacık Yaptı!

Pınar Deniz, oyunculuk serüvenine 2014 yılında “Sil Baştan” dizisiyle başladı. “Beyaz Yalan” ve “Günebakanlar” gibi yapımların ardından kariyerindeki ilk büyük çıkışı ise “Vatanım Sensin” ile yakaladı.

İşgal altındaki İzmir’de yaşayan Yıldız karakterine hayat veren Deniz, güzelliğine düşkün ve başlangıçta oldukça bencil görünen karakterin zaman içerisindeki değişimini başarıyla yansıttı. Dizinin geniş bir izleyici kitlesine ulaşmasıyla birlikte Pınar Deniz de sektörün en çok konuşulan genç oyuncularından biri oldu.

Netflix yapımı “Aşk 101”de idealist edebiyat öğretmeni Burcu’yu canlandıran oyuncu, bu projede ilk kez Kaan Urgancıoğlu’yla partner oldu. İkilinin çok sevilen ekran uyumu, kısa bir süre sonra Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan yapımlarından birinin de kapısını araladı.

Pınar Deniz, 2021 yılında yayın hayatına başlayan “Yargı” dizisinde kuralları esnetmekten çekinmeyen, hırslı ve gözü kara avukat Ceylin Erguvan’a hayat verdi. Üç sezon boyunca devam eden dizi yalnızca Türkiye’de değil, yurt dışında da büyük ilgi gördü ve Uluslararası Emmy Ödülü’nü kazandı. Deniz de Ceylin rolündeki performansıyla üst üste iki kez Altın Kelebek En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nün sahibi oldu.

“Yargı”nın ardından bir süre ekranlardan uzak kalan Pınar Deniz, şimdi Halit Özgür Sarı’yla başrolünü paylaştığı “Alıkara” dizisiyle geri dönmeye hazırlanıyor. Psikolojik polisiye türündeki yapımda adli psikolog Işık And’ı canlandıran oyuncu, kariyerinde yeni bir sayfa açarken özel hayatında da bambaşka bir döneme adım attı.