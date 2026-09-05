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Pınar Deniz’in Ablası Huri Deniz'in Nişanı Samimiyetiyle İçleri Sıcacık Yaptı!

Pınar Deniz’in Ablası Huri Deniz'in Nişanı Samimiyetiyle İçleri Sıcacık Yaptı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.09.2026 - 11:48
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Yargı” dizisindeki Ceylin rolüyle kariyerinin zirvesine çıkan Pınar Deniz, Roma’da evlendiği Kaan Yıldırım’la mutlu birlikteliğini oğlu Fikret Hakan’la taçlandırmıştı. Ünlü oyuncunun ailesinde şimdi ise başka bir evlilik heyecanı başladı. Pınar Deniz’e olan benzerliğiyle sık sık gündeme gelen ablası Huri Deniz, aile evinin bahçesinde düzenlenen sade ve samimi bir törenle nişanlandı. Ablasını bu özel gününde yalnız bırakmayan Pınar Deniz’in törendeki neşeli halleri de dikkat çekti.

Kaynak: YouTube/ Huri Deniz

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Başarılı oyunculuğuyla adını geniş kitlelere duyuran Pınar Deniz, son yılların en dikkat çeken kadın başrollerinden biri haline geldi.

Başarılı oyunculuğuyla adını geniş kitlelere duyuran Pınar Deniz, son yılların en dikkat çeken kadın başrollerinden biri haline geldi.

Pınar Deniz, oyunculuk serüvenine 2014 yılında “Sil Baştan” dizisiyle başladı. “Beyaz Yalan” ve “Günebakanlar” gibi yapımların ardından kariyerindeki ilk büyük çıkışı ise “Vatanım Sensin” ile yakaladı.

İşgal altındaki İzmir’de yaşayan Yıldız karakterine hayat veren Deniz, güzelliğine düşkün ve başlangıçta oldukça bencil görünen karakterin zaman içerisindeki değişimini başarıyla yansıttı. Dizinin geniş bir izleyici kitlesine ulaşmasıyla birlikte Pınar Deniz de sektörün en çok konuşulan genç oyuncularından biri oldu.

Netflix yapımı “Aşk 101”de idealist edebiyat öğretmeni Burcu’yu canlandıran oyuncu, bu projede ilk kez Kaan Urgancıoğlu’yla partner oldu. İkilinin çok sevilen ekran uyumu, kısa bir süre sonra Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan yapımlarından birinin de kapısını araladı.

Pınar Deniz, 2021 yılında yayın hayatına başlayan “Yargı” dizisinde kuralları esnetmekten çekinmeyen, hırslı ve gözü kara avukat Ceylin Erguvan’a hayat verdi. Üç sezon boyunca devam eden dizi yalnızca Türkiye’de değil, yurt dışında da büyük ilgi gördü ve Uluslararası Emmy Ödülü’nü kazandı. Deniz de Ceylin rolündeki performansıyla üst üste iki kez Altın Kelebek En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nün sahibi oldu.

“Yargı”nın ardından bir süre ekranlardan uzak kalan Pınar Deniz, şimdi Halit Özgür Sarı’yla başrolünü paylaştığı “Alıkara” dizisiyle geri dönmeye hazırlanıyor. Psikolojik polisiye türündeki yapımda adli psikolog Işık And’ı canlandıran oyuncu, kariyerinde yeni bir sayfa açarken özel hayatında da bambaşka bir döneme adım attı.

Pınar Deniz, Kaan Yıldırım’la Roma’da evlendi; kısa süre sonra oğulları Fikret Hakan’ı kucağına aldı.

Pınar Deniz, Kaan Yıldırım’la Roma’da evlendi; kısa süre sonra oğulları Fikret Hakan’ı kucağına aldı.

2022 yazında aşk yaşamaya başlayan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, ilişkilerini ilk dönemlerde gözlerden uzakta tutmaya çalışsa da çok geçmeden birlikte görüntülendi. İlişkileri boyunca romantik paylaşımlarıyla dikkat çeken çift, evlilik yolundaki ilk adımı İngiltere’de attı. Kaan Yıldırım’ın Cambridge’de yaptığı evlilik teklifine “Evet” diyen Pınar Deniz, mutluluğunu takipçileriyle de paylaştı.

İkili, 17 Eylül 2024 tarihinde İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen sade ve romantik bir törenle dünyaevine girdi. Pınar Deniz’in Vivienne Westwood imzalı gelinliği, Kaan Yıldırım’ın Tom Ford damatlığı ve çiftin Roma sokaklarında çektirdiği düğün fotoğrafları günlerce konuşuldu.

Düğün sırasında Pınar Deniz’in bebek beklediği iddiaları da magazin gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri olmuştu. Çok geçmeden bu iddiaları doğrulayan çift, ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün saymaya başladı.

Pınar Deniz, 1 Nisan 2025 tarihinde bir erkek bebek dünyaya getirdi. Çift, Kaan Yıldırım’ın babasının adını da yaşatmak istedikleri oğullarına Fikret Hakan ismini verdi. Anne olduktan sonra setlere ara veren Pınar Deniz, vaktinin büyük bölümünü oğluna ve ailesine ayırdı. Zaman zaman oğluyla çekilen karelerini paylaşsa da Fikret Hakan’ın yüzünü mümkün olduğunca kameralardan uzak tutmaya özen gösterdi.

Bir yaşını dolduran Fikret Hakan’ın babasına olan benzerliği ise aile arasında bile sık sık espri konusu oldu. Pınar Deniz, oğlunun kendisine hiç benzemediğini söyleyerek “Kaan’ı yeniden doğurdum” minvalindeki açıklamalarıyla takipçilerini güldürdü.

Pınar Deniz’in kendisine benzerliğiyle sık sık gündeme gelen ablası Huri Deniz, aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı!

Pınar Deniz’in gözlerden uzak bir yaşam sürdürmeyi tercih eden ablası Huri Deniz, geçmişte kardeşiyle verdiği pozlarla birçok kez sosyal medyanın dikkatini çekmişti. İki kardeşin birbirine olan benzerliği nedeniyle Huri Deniz’i ilk kez görenler, onu Pınar Deniz’in ikizi sanmıştı.

Sosyal medyada aktif olan Huri Deniz, dijital içerik üreticiliğinin yanı sıra girişimcilikle de ilgileniyor. Yeniköy’de butik bir mekan işleten Deniz, şimdi özel hayatındaki mutlu gelişmeyle gündeme geldi.

Huri Deniz, sevgilisiyle evlilik yolundaki ilk adımı atarak aile arasında düzenlenen samimi bir törenle nişanlandı. Gösterişli bir salon organizasyonu yerine aile evinin bahçesini tercih eden çift, sade ve doğal bir konsept hazırladı. Bahçedeki zarif süslemeler ve sıcak atmosfer, törenden paylaşılan karelere de yansıdı.

Ablasının en mutlu gününde Pınar Deniz de onu bir an olsun yalnız bırakmadı. Bir süredir hem annelik heyecanını yaşayan hem de yeni projesi için hazırlanan oyuncunun nişandaki neşeli halleri dikkat çekti. Ailesiyle birlikte kutlamaya katılan Deniz, ablasının mutluluğuna ortak oldu.

Nişan töreninden paylaşılan karelerde Huri Deniz’in sade ama oldukça şık elbisesi de takipçilerinden tam not aldı. Güzelliğiyle bir kez daha Pınar Deniz’e benzetilen Huri Deniz’in fotoğraflarına kısa sürede tebrik mesajları yağdı. Bazı kullanıcılar iki kardeşin benzerliğine dikkat çekerken bazıları da “Güzellik aileden geliyor” yorumlarında bulundu.

Pınar Deniz’in Roma’daki nikahının ardından Deniz ailesinde bir kez daha düğün hazırlığı başlamış oldu. Bakalım Huri Deniz, aile evinin bahçesindeki sade nişan töreninin ardından nasıl bir düğün tercih edecek?

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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