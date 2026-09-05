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Düğündeki Görüntüler Gerginlik İddiası Çıkarmıştı: Zeynep Bastık’ın Babasından Serkay Tütüncü Yanıtı!

Düğündeki Görüntüler Gerginlik İddiası Çıkarmıştı: Zeynep Bastık’ın Babasından Serkay Tütüncü Yanıtı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.09.2026 - 11:02
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Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, iki yıllık aşklarını Çeşme’de düzenlenen romantik bir düğünle taçlandırdı. Gelinlikten mutluluk gözyaşlarına kadar törenin her detayı konuşulurken, Zeynep Bastık’ın babası İlhan Bastık ile damadı arasında yaşanan birkaç saniyelik an sosyal medyanın diline düştü. Kayınpederinin ikinci yanağını öpmeye çalışan Serkay Tütüncü’nün öpücüğü havada kalınca “Aralarında soğukluk var” yorumları peş peşe geldi. Sessiz kalmayan ikili, haklarında çıkarılan “mesafe” iddialarına birlikte çektikleri esprili videoyla cevap verdi!

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Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü’nün arkadaşlıktan aşka uzanan ilişkisi, yaklaşık iki yıl önce magazin gündemine bomba gibi düşen görüntülerle ortaya çıkmıştı.

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü’nün arkadaşlıktan aşka uzanan ilişkisi, yaklaşık iki yıl önce magazin gündemine bomba gibi düşen görüntülerle ortaya çıkmıştı.

Takvimler 2024 yılının Mayıs ayını gösterirken Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü’nün birlikte “Chaplin” oyununu izlemeye gitmesi yeni bir aşk iddiasını beraberinde getirmişti. İkilinin yakınlaşması dikkat çekse de Zeynep Bastık, o günlerde kendisine yöneltilen sorulara oldukça temkinli cevaplar vermişti.

Serkay Tütüncü’yle birbirlerini tanıma aşamasında olduklarını belirten Bastık, henüz ortada net bir ilişki bulunmadığını söylemişti. Fakat bu açıklamadan yalnızca saatler sonra ikili, Kenan Doğulu’nun doğum günü partisinde dudak dudağa görüntülenmiş ve aşk böylece belgelenmişti.

Serkay Tütüncü de daha sonra yaptığı açıklamada acele etmediklerini, Zeynep Bastık’la uzun zamandır aynı arkadaş grubunun içinde olduklarını ve birbirlerini yeni yeni farklı bir açıdan tanımaya başladıklarını anlatmıştı. Kısacası ikilinin hikayesi, sıfırdan başlayan bir flörtten ziyade arkadaşlıktan aşka dönüşen bir ilişkiydi.

Çok geçmeden aşklarını gizlemeyi tamamen bırakan çift; tatilleri, romantik pozları ve birbirlerine yazdıkları mesajlarla magazinin en sevilen çiftlerinden biri haline geldi. İlişkilerinin ikinci yılını kutlamak için Paris’e giden ikilinin tatili ise evlilik teklifiyle sonuçlandı. Serkay Tütüncü’nün sürpriz teklifine “Evet” yanıtını veren Zeynep Bastık, yüzüklü pozlarını takipçileriyle paylaşarak düğün hazırlıklarının başladığını duyurdu.

İki yıllık aşklarını evlilikle taçlandıran Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, Çeşme’de düzenlenen 200 kişilik düğünle dünyaevine girdi.

İki yıllık aşklarını evlilikle taçlandıran Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, Çeşme’de düzenlenen 200 kişilik düğünle dünyaevine girdi.

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, 2 Eylül 2026 akşamı aileleriyle yakın dostlarının katıldığı sahil konseptli bir organizasyonla nikah masasına oturdu. Çeşme’de gerçekleştirilen ve yaklaşık 200 davetlinin katıldığı düğünde çift, birbirlerinin kıyafetlerini tören başlayana kadar görmeyerek tatlı bir sürprize de imza attı.

Zeynep Bastık nikah için Generation78 imzalı, ince askılı ve tamamı hareketli püsküllerle kaplı iddialı bir gelinlik tercih etti. Gelinliğin derin yırtmacı ve vücudu saran kesimi dikkat çekerken Bastık, sade duvağı ve kısa bob saçlarıyla görünümünü tamamladı. Serkay Tütüncü ise Hatice Gökçe tasarımı, beyaz kruvaze ceket ve pantolondan oluşan kravatsız damatlığıyla Çeşme’nin rahat atmosferine uyum sağladı.

Düğün öncesinde 1957 model üstü açık klasik bir otomobille objektif karşısına geçen çift, törene aileleri eşliğinde giriş yaptı. Serkay Tütüncü’yü nikah alanına annesi Emel Tütüncü getirirken Zeynep Bastık’a babası İlhan Bastık eşlik etti.

Nikah sırasında duygusal anlar da peş peşe yaşandı. Nikah memurunun sorusuyla gözleri dolan ilk isim Serkay Tütüncü oldu. Eşinin ağladığını gören Zeynep Bastık da anne ve babasının gözyaşlarına hakim olamadığını fark edince duygulandı. Böylece nikah masasında başlayan gözyaşları kısa sürede bütün aileye yayıldı.

Törenin ardından farklı bir gelinlik tercih eden Zeynep Bastık, eşi ve yakın dostlarıyla gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi. Ancak düğünden yayılan görüntüler arasında yalnızca çiftin mutluluk gözyaşları ve kıyafetleri konuşulmadı. Zeynep Bastık’ın babasıyla Serkay Tütüncü arasında yaşanan birkaç saniyelik bir an, sosyal medyanın yeni “gerginlik” teorisine dönüştü.

Zeynep Bastık’ın babasının damadı Serkay Tütüncü’ye mesafeli davrandığı öne sürüldü; aileden cevap gecikmedi!

Zeynep Bastık’ın babası İlhan Bastık, kızını kolunda nikah alanına getirerek Serkay Tütüncü’ye teslim etti. Tam bu sırada kayınpederini iki yanağından öpmek isteyen Serkay Tütüncü, ilk öpücüğün ardından ikinci yanağına doğru hamle yaptı. Ancak İlhan Bastık’ın aynı anda kızına yönelmesiyle damadın öpücüğü deyim yerindeyse havada kaldı.

Birkaç saniye süren bu koordinasyon kazası sosyal medyada mercek altına alındı. Serkay Tütüncü’nün o anki şaşkın ifadesini fark eden bazı kullanıcılar, İlhan Bastık’ın damadına karşı soğuk ve mesafeli davrandığını savundu. “Kayınpeder damadı pek sevmemiş”, “Serkay’ın yanağı boşta kaldı” ve “Aralarında buz gibi bir hava var” minvalindeki yorumlar kısa sürede çoğaldı.

Düğünün son derece duygusal ve hareketli atmosferinde yaşanan küçük bir an, görüntüler kesilip sosyal medyada dolaşıma sokulunca adeta aile içi kriz gibi yorumlanmaya başladı. Üstelik düğünün devamında İlhan Bastık ve Serkay Tütüncü’nün birlikte eğlendiği anlar bulunmasına rağmen “mesafeli kayınpeder” iddiası kısa sürede magazin gündemine taşındı.

Serkay Tütüncü ve İlhan Bastık ise haklarında çıkan yorumları uzun açıklamalarla yalanlamak yerine çok daha eğlenceli bir yol seçti.

Düğünün ardından yeniden kamera karşısına geçen ikili, çok konuşulan öpüşme anını bu kez bilerek canlandırdı. Serkay Tütüncü tekrar kayınpederine yaklaşırken İlhan Bastık aynı şekilde yüzünü çevirerek damadının öpücüğünü bir kez daha havada bıraktı.

Serkay Tütüncü, aralarında soğukluk olduğu iddialarını tiye aldıkları videoyu “Buzlar erimiyor. Sevemedim bu çocuğu”notuyla paylaştı. İkilinin videodaki neşeli tavırları, düğünde yaşananların gerginlikten değil tamamen anlık bir karışıklıktan kaynaklandığını ortaya koydu.

Yetmedi, kayınpeder ve damat ilerleyen saatlerde karşılıklı Roman havası oynayarak aralarının gayet iyi olduğunu bir kez daha gösterdi. Böylece birkaç saniyelik görüntüden koca bir aile krizi çıkaran sosyal medya kullanıcılarına en net cevap yine olayın iki kahramanından gelmiş oldu!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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