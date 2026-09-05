Düğündeki Görüntüler Gerginlik İddiası Çıkarmıştı: Zeynep Bastık’ın Babasından Serkay Tütüncü Yanıtı!
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Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, iki yıllık aşklarını Çeşme’de düzenlenen romantik bir düğünle taçlandırdı. Gelinlikten mutluluk gözyaşlarına kadar törenin her detayı konuşulurken, Zeynep Bastık’ın babası İlhan Bastık ile damadı arasında yaşanan birkaç saniyelik an sosyal medyanın diline düştü. Kayınpederinin ikinci yanağını öpmeye çalışan Serkay Tütüncü’nün öpücüğü havada kalınca “Aralarında soğukluk var” yorumları peş peşe geldi. Sessiz kalmayan ikili, haklarında çıkarılan “mesafe” iddialarına birlikte çektikleri esprili videoyla cevap verdi!
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Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü’nün arkadaşlıktan aşka uzanan ilişkisi, yaklaşık iki yıl önce magazin gündemine bomba gibi düşen görüntülerle ortaya çıkmıştı.
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İki yıllık aşklarını evlilikle taçlandıran Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, Çeşme’de düzenlenen 200 kişilik düğünle dünyaevine girdi.
Zeynep Bastık’ın babasının damadı Serkay Tütüncü’ye mesafeli davrandığı öne sürüldü; aileden cevap gecikmedi!
Serkay Tütüncü ve İlhan Bastık ise haklarında çıkan yorumları uzun açıklamalarla yalanlamak yerine çok daha eğlenceli bir yol seçti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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