Düğündeki Görüntüler Gerginlik İddiası Çıkarmıştı: Zeynep Bastık’ın Babasından Serkay Tütüncü Yanıtı!

Takvimler 2024 yılının Mayıs ayını gösterirken Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü’nün birlikte “Chaplin” oyununu izlemeye gitmesi yeni bir aşk iddiasını beraberinde getirmişti. İkilinin yakınlaşması dikkat çekse de Zeynep Bastık, o günlerde kendisine yöneltilen sorulara oldukça temkinli cevaplar vermişti.

Serkay Tütüncü’yle birbirlerini tanıma aşamasında olduklarını belirten Bastık, henüz ortada net bir ilişki bulunmadığını söylemişti. Fakat bu açıklamadan yalnızca saatler sonra ikili, Kenan Doğulu’nun doğum günü partisinde dudak dudağa görüntülenmiş ve aşk böylece belgelenmişti.

Serkay Tütüncü de daha sonra yaptığı açıklamada acele etmediklerini, Zeynep Bastık’la uzun zamandır aynı arkadaş grubunun içinde olduklarını ve birbirlerini yeni yeni farklı bir açıdan tanımaya başladıklarını anlatmıştı. Kısacası ikilinin hikayesi, sıfırdan başlayan bir flörtten ziyade arkadaşlıktan aşka dönüşen bir ilişkiydi.

Çok geçmeden aşklarını gizlemeyi tamamen bırakan çift; tatilleri, romantik pozları ve birbirlerine yazdıkları mesajlarla magazinin en sevilen çiftlerinden biri haline geldi. İlişkilerinin ikinci yılını kutlamak için Paris’e giden ikilinin tatili ise evlilik teklifiyle sonuçlandı. Serkay Tütüncü’nün sürpriz teklifine “Evet” yanıtını veren Zeynep Bastık, yüzüklü pozlarını takipçileriyle paylaşarak düğün hazırlıklarının başladığını duyurdu.