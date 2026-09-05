Burak Yörük ve Tuana Yılmaz’ın Düğün Kareleri Tanıdık Çıktı: Kaan Yıldırım’dan Beklenmedik Hamle Geldi!
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Uzun süredir aşk yaşayan Burak Yörük ve Tuana Yılmaz, Roma’da gerçekleşen romantik bir nikahla dünyaevine girdi. Çiftin “The Yörüks” notuyla paylaştığı düğün kareleri kısa sürede büyük ilgi görürken, dikkatli gözlerden kaçmayan bir detay sosyal medyayı hareketlendirdi. Meğer Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım da iki yıl önce yalnızca aynı şehirde değil, aynı tarihi mekanda evlenmiş! Aynı duvarın önünde verilen pozlardan kapıdaki konfetili çıkışa kadar peş peşe sıralanan benzerlikler “Biraz değiştir kanka, hoca anlamasın” yorumlarını beraberinde getirdi. Tartışmaların ardından Kaan Yıldırım’ın yaptığı sosyal medya hamlesi ise konuya bambaşka bir boyut kazandırdı.
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Uzun süredir aşk yaşayan Burak Yörük ve Tuana Yılmaz, ilişkilerini Roma’da attıkları imzayla taçlandırdı.
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Merakla beklenen düğün Roma’da gerçekleşti: Çifti yakın dostları yalnız bırakmadı.
Fakat düğün fotoğrafları paylaşılınca şaşırtan bir benzerlik ortaya çıktı: Meğer Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım da aynı mekanda evlenmiş!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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