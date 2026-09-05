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Burak Yörük ve Tuana Yılmaz’ın Düğün Kareleri Tanıdık Çıktı: Kaan Yıldırım’dan Beklenmedik Hamle Geldi!

Burak Yörük ve Tuana Yılmaz’ın Düğün Kareleri Tanıdık Çıktı: Kaan Yıldırım’dan Beklenmedik Hamle Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.09.2026 - 08:59
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Uzun süredir aşk yaşayan Burak Yörük ve Tuana Yılmaz, Roma’da gerçekleşen romantik bir nikahla dünyaevine girdi. Çiftin “The Yörüks” notuyla paylaştığı düğün kareleri kısa sürede büyük ilgi görürken, dikkatli gözlerden kaçmayan bir detay sosyal medyayı hareketlendirdi. Meğer Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım da iki yıl önce yalnızca aynı şehirde değil, aynı tarihi mekanda evlenmiş! Aynı duvarın önünde verilen pozlardan kapıdaki konfetili çıkışa kadar peş peşe sıralanan benzerlikler “Biraz değiştir kanka, hoca anlamasın” yorumlarını beraberinde getirdi. Tartışmaların ardından Kaan Yıldırım’ın yaptığı sosyal medya hamlesi ise konuya bambaşka bir boyut kazandırdı.

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Uzun süredir aşk yaşayan Burak Yörük ve Tuana Yılmaz, ilişkilerini Roma’da attıkları imzayla taçlandırdı.

Uzun süredir aşk yaşayan Burak Yörük ve Tuana Yılmaz, ilişkilerini Roma’da attıkları imzayla taçlandırdı.

Taşacak Bu Deniz” dizisinde hayat verdiği Oruç karakteriyle son dönemin en çok konuşulan oyuncularından biri haline gelen Burak Yörük, bir süredir müzisyen Tuana Yılmaz’la aşk yaşıyordu. İlişkilerini ilk günden itibaren gözlerden uzak tutmaya çalışmayan ancak özel hayatlarını da her detayıyla ortaya dökmeyen çift, zaman zaman romantik paylaşımlarıyla gündeme geliyordu.

Yaklaşık üç yıllık birlikteliğin ardından Burak Yörük, Mayıs 2024’te sevgilisinin doğum gününde evlilik teklifinde bulunmuştu. “Ben aslında Tuana’yı tanıdığımda doğdum” sözleriyle yaptığı romantik teklife iki kez “Evet” diyen Tuana Yılmaz, o anları takipçileriyle paylaşarak evlilik yolundaki ilk adımı duyurmuştu.

Ancak çiftin düğün hazırlıkları tahmin edilenden biraz daha uzun sürdü. Tuana Yılmaz, kendisine yöneltilen evlilik sorularına hem yoğunlukları hem de yurt dışında planladıkları nikahın hukuki işlemleri nedeniyle beklediklerini söyleyerek yanıt vermişti. Burak Yörük de yaz aylarında düğün yapabilmek için uğraştıklarını dile getirmişti.

Bu süreçte ikilinin sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakması ayrılık iddialarını beraberinde getirse de yaşananların geçici bir kriz olduğu kısa sürede anlaşıldı. Hatta geçtiğimiz haftalarda Tuana Yılmaz’ın resmi belgelerinde soyadının “Yörük” olarak görülmesi, çiftin herkesten gizli şekilde nikah masasına oturduğu iddiasını ortaya çıkarmıştı. İkili o günlerde herhangi bir açıklama yapmayarak merakı iyice artırmıştı.

Merakla beklenen düğün Roma’da gerçekleşti: Çifti yakın dostları yalnız bırakmadı.

Merakla beklenen düğün Roma’da gerçekleşti: Çifti yakın dostları yalnız bırakmadı.

Uzun süredir düğün hazırlığı yapan Burak Yörük ve Tuana Yılmaz, sonunda İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen romantik bir törenle evlendi. Çift, nikah karelerini sosyal medya hesaplarından “The Yörüks” notuyla paylaşarak haklarındaki evlilik iddialarını da resmen doğrulamış oldu.

Roma’daki tarihi Palazzo San Bernardino’da imza atan çift, nikahın ardından düğün çekimi için şehrin en ikonik noktalarından Villa Borghese’ye geçti. Tarihi Pincio Su Saati ve çevresinde objektif karşısına geçen Burak Yörük ile Tuana Yılmaz, kutlamaya parkın içindeki Casina Valadier’de devam etti.

Tuana Yılmaz’ın abartıdan uzak, sade ve zarif gelinliği takipçilerinden tam not alırken Burak Yörük de klasik damatlığıyla eşine eşlik etti. Çiftin en özel gününde Taro Emir Tekin, Ala Tokel ve Burak Yörük’ün “Taşacak Bu Deniz” dizisindeki rol arkadaşı Aytek Şayan gibi yakın dostları da yanlarındaydı.

İkilinin romantik kareleri kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik yorumu aldı. Fakat fotoğraflar biraz dikkatli incelendiğinde sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmayan başka bir detay daha vardı!

Fakat düğün fotoğrafları paylaşılınca şaşırtan bir benzerlik ortaya çıktı: Meğer Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım da aynı mekanda evlenmiş!

Fakat düğün fotoğrafları paylaşılınca şaşırtan bir benzerlik ortaya çıktı: Meğer Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım da aynı mekanda evlenmiş!

Burak Yörük ve Tuana Yılmaz’ın nikah karelerini görenlerin aklına doğrudan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’ın 2024 yılında gerçekleşen Roma düğünü geldi. Çünkü iki çift yalnızca nikah için aynı şehri tercih etmekle kalmamış, Roma’daki aynı tarihi mekanda dünyaevine girmişti!

Fotoğraflar yan yana getirildiğinde benzerliğin mekan seçimiyle de sınırlı kalmadığı görüldü. Çiftlerin tarihi duvar resminin önünde verdiği toplu pozlardan nikahın ardından binanın kapısından konfetiler eşliğinde çıktıkları karelere kadar pek çok detay neredeyse birebir aynıydı. Hatta gelinlik ve damatlıkların renkleri farklı olsa da fotoğrafların açıları ve kompozisyonları bile birbirini hatırlatıyordu.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’ın 17 Eylül 2024’te aynı mekanda çekilen düğün fotoğraflarını hatırlayan sosyal medya kullanıcıları, iki albümü yan yana getirerek karşılaştırmaya başladı. Benzer kareler kısa sürede gündem olurken paylaşımların altında “Biraz değiştir kanka, hoca anlamasın” gibi yorumlar yapıldı.

Konunun sosyal medyada giderek büyümesinin ardından Kaan Yıldırım’dan da dikkat çeken bir hamle geldi. Yıldırım’ın Burak Yörük’ün düğün fotoğraflarını beğenerek meslektaşını takibe aldığı ortaya çıktı. Böylece Kaan Yıldırım, benzerlik yorumlarına doğrudan cevap vermese de bu hamlesiyle yaşananları gayet iyi karşıladığını göstermiş oldu.

Kısacası aynı şehir, aynı nikah mekanı, aynı duvarın önünde verilen pozlar ve aynı kapıdan konfetiler eşliğinde çıkış… Sosyal medyanın bu benzerliği gözden kaçırması zaten pek mümkün görünmüyordu!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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