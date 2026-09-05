Burak Yörük ve Tuana Yılmaz’ın Düğün Kareleri Tanıdık Çıktı: Kaan Yıldırım’dan Beklenmedik Hamle Geldi!

“Taşacak Bu Deniz” dizisinde hayat verdiği Oruç karakteriyle son dönemin en çok konuşulan oyuncularından biri haline gelen Burak Yörük, bir süredir müzisyen Tuana Yılmaz’la aşk yaşıyordu. İlişkilerini ilk günden itibaren gözlerden uzak tutmaya çalışmayan ancak özel hayatlarını da her detayıyla ortaya dökmeyen çift, zaman zaman romantik paylaşımlarıyla gündeme geliyordu.

Yaklaşık üç yıllık birlikteliğin ardından Burak Yörük, Mayıs 2024’te sevgilisinin doğum gününde evlilik teklifinde bulunmuştu. “Ben aslında Tuana’yı tanıdığımda doğdum” sözleriyle yaptığı romantik teklife iki kez “Evet” diyen Tuana Yılmaz, o anları takipçileriyle paylaşarak evlilik yolundaki ilk adımı duyurmuştu.

Ancak çiftin düğün hazırlıkları tahmin edilenden biraz daha uzun sürdü. Tuana Yılmaz, kendisine yöneltilen evlilik sorularına hem yoğunlukları hem de yurt dışında planladıkları nikahın hukuki işlemleri nedeniyle beklediklerini söyleyerek yanıt vermişti. Burak Yörük de yaz aylarında düğün yapabilmek için uğraştıklarını dile getirmişti.

Bu süreçte ikilinin sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakması ayrılık iddialarını beraberinde getirse de yaşananların geçici bir kriz olduğu kısa sürede anlaşıldı. Hatta geçtiğimiz haftalarda Tuana Yılmaz’ın resmi belgelerinde soyadının “Yörük” olarak görülmesi, çiftin herkesten gizli şekilde nikah masasına oturduğu iddiasını ortaya çıkarmıştı. İkili o günlerde herhangi bir açıklama yapmayarak merakı iyice artırmıştı.