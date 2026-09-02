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Burak Özçivit’e İkizi Kadar Benzeyen Fenomen Şaşkınlık Yarattı!

Burak Özçivit’e İkizi Kadar Benzeyen Fenomen Şaşkınlık Yarattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.09.2026 - 18:09
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Kız kardeşi Burçun Özçivit’in düğününe yoğun set programı nedeniyle katılamayan Burak Özçivit, günlerce magazin gündeminden düşmemişti. Ünlü oyuncunun yokluğu aile krizi iddialarını beraberinde getirirken taraflardan peş peşe açıklamalar gelmişti. Tartışmalar henüz dinmeden Burak Özçivit’e benzerliğiyle dikkat çeken bir sosyal medya fenomeni, yaptığı paylaşımla konuya hiç beklenmedik bir yerden dahil oldu. Saçı, sakalı ve mimikleriyle oyuncuyu andıran fenomen, “Burak Özçivit emir verseydi, kardeşinin düğününe katılırdım” sözleriyle herkesi güldürdü. Gelin, düğün tartışmalarından sosyal medyada gündem olan bu eğlenceli benzerliğe uzanan detaylara birlikte bakalım.

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Burak Özçivit, kız kardeşi Burçun Özçivit’in düğününe katılamamasıyla günlerce magazin gündeminden düşmemişti.

Burak Özçivit, kız kardeşi Burçun Özçivit’in düğününe katılamamasıyla günlerce magazin gündeminden düşmemişti.

Samsun’un Bafra ilçesinde Hasan Sağdıç’la dünyaevine giren Burçun Özçivit’in düğününde, ağabeyi Burak Özçivit ile yengesi Fahriye Evcen’in yer almaması dikkat çekmişti. Özçivit’in babası Bülent Özçivit, oğlunun Adana’daki yeni dizisinin çekimleri nedeniyle düğüne gelemediğini açıklamıştı. Burçun Özçivit de ağabeyiyle görüntülü konuştuklarını belirterek “Kalbi bizimleydi” sözleriyle aralarında herhangi bir sorun olmadığını vurgulamıştı.

Ancak Fahriye Evcen’in aynı günlerde çocuklarıyla tatil paylaşımları yapması, sosyal medyada “gelin-görümce krizi” söylentilerinin ortaya atılmasına neden olmuştu. Ailesi hakkında üretilen senaryolara tepki gösteren Burak Özçivit, “Onlar bizim ailemiz, canımız” diyerek kendilerini rahat bırakmalarını istemişti. Ünlü oyuncu çekimlere verilen ilk arada eşi ve çocuklarının yanına giderek Bodrum tatiline katılmış, ailece verdikleri pozlarla da gündeme gelmişti.

Düğün tartışmalarının yankısı sürerken Burak Özçivit’e benzerliğiyle dikkat çeken bir sosyal medya fenomeninin paylaşımı herkesi güldürdü.

Gür ve geriye doğru taranmış siyah saçları, belirgin kaşları, keskin bakışları ve yoğun sakalıyla Burak Özçivit’i andıran fenomen, benzerliğini düğün gündemine yaptığı göndermeyle birleştirdi. Kameraya başparmağını kaldırarak poz veren kullanıcı, paylaşımına “Burak Özçivit emir verseydi, kardeşinin düğününe katılırdım” notunu düştü.

Fenomenin özellikle saç ve sakal stiliyle Burak Özçivit’in Kara Sevda ve Kuruluş Osman dönemlerindeki görüntüsünü hatırlatması dikkat çekti. Kaşlarını hafifçe çatarak verdiği ciddi ifade de benzerliği iyice artırdı. İlk bakışta Burak Özçivit sanılabilecek kadar benzer bulunan kullanıcının yaptığı esprili paylaşım, sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Burak Özçivit’in düğüne gidememesini kendi üzerinden tiye alan fenomen, adeta “Aslı setteyse dublörü burada” dedirtti. Kimi kullanıcılar ikiliyi birbirine oldukça benzetirken kimileri de benzerliğin büyük ölçüde saç, sakal ve mimiklerden kaynaklandığını savundu. Fakat ünlü oyuncunun düğüne katılmaması üzerinden yapılan bu yaratıcı gönderme, günlerdir devam eden aile krizi tartışmalarına hiç beklenmedik ve eğlenceli bir yorum katmayı başardı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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