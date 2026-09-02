Burak Özçivit’e İkizi Kadar Benzeyen Fenomen Şaşkınlık Yarattı!
Kız kardeşi Burçun Özçivit’in düğününe yoğun set programı nedeniyle katılamayan Burak Özçivit, günlerce magazin gündeminden düşmemişti. Ünlü oyuncunun yokluğu aile krizi iddialarını beraberinde getirirken taraflardan peş peşe açıklamalar gelmişti. Tartışmalar henüz dinmeden Burak Özçivit’e benzerliğiyle dikkat çeken bir sosyal medya fenomeni, yaptığı paylaşımla konuya hiç beklenmedik bir yerden dahil oldu. Saçı, sakalı ve mimikleriyle oyuncuyu andıran fenomen, “Burak Özçivit emir verseydi, kardeşinin düğününe katılırdım” sözleriyle herkesi güldürdü. Gelin, düğün tartışmalarından sosyal medyada gündem olan bu eğlenceli benzerliğe uzanan detaylara birlikte bakalım.
Burak Özçivit, kız kardeşi Burçun Özçivit’in düğününe katılamamasıyla günlerce magazin gündeminden düşmemişti.
Düğün tartışmalarının yankısı sürerken Burak Özçivit’e benzerliğiyle dikkat çeken bir sosyal medya fenomeninin paylaşımı herkesi güldürdü.
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