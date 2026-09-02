Burak Özçivit’e İkizi Kadar Benzeyen Fenomen Şaşkınlık Yarattı!

Gür ve geriye doğru taranmış siyah saçları, belirgin kaşları, keskin bakışları ve yoğun sakalıyla Burak Özçivit’i andıran fenomen, benzerliğini düğün gündemine yaptığı göndermeyle birleştirdi. Kameraya başparmağını kaldırarak poz veren kullanıcı, paylaşımına “Burak Özçivit emir verseydi, kardeşinin düğününe katılırdım” notunu düştü.

Fenomenin özellikle saç ve sakal stiliyle Burak Özçivit’in Kara Sevda ve Kuruluş Osman dönemlerindeki görüntüsünü hatırlatması dikkat çekti. Kaşlarını hafifçe çatarak verdiği ciddi ifade de benzerliği iyice artırdı. İlk bakışta Burak Özçivit sanılabilecek kadar benzer bulunan kullanıcının yaptığı esprili paylaşım, sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Burak Özçivit’in düğüne gidememesini kendi üzerinden tiye alan fenomen, adeta “Aslı setteyse dublörü burada” dedirtti. Kimi kullanıcılar ikiliyi birbirine oldukça benzetirken kimileri de benzerliğin büyük ölçüde saç, sakal ve mimiklerden kaynaklandığını savundu. Fakat ünlü oyuncunun düğüne katılmaması üzerinden yapılan bu yaratıcı gönderme, günlerdir devam eden aile krizi tartışmalarına hiç beklenmedik ve eğlenceli bir yorum katmayı başardı.