Dünyaca Ünlü Oyuncu Sahilde İç Çamaşırını Değiştirirken Paparazzilere Yakalandı!
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Kaynak: https://www.justjared.com/2026/08/31/...
365 Gün filminde canlandırdığı Massimo karakteriyle dünya çapında şöhrete kavuşan Michele Morrone, bu kez yeni projesiyle değil İtalya tatilinde yaşadığı talihsiz anlarla gündeme geldi. Arkadaşlarıyla Taormina sahilinde denizin ve güneşin keyfini çıkaran ünlü oyuncu, denize girmeden önce üzerini değiştirmek istedi. Beline sardığı havlunun anlık olarak kaymasıyla gardırop kazası yaşayan Morrone, paparazziler tarafından saniye saniye görüntülendi. Oyuncunun haberi olmadan kaydedilen mahrem karelerin yayılması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Kaynak: Just Jared
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Michele Morrone, henüz birkaç yıl öncesine kadar çoğunlukla İtalya’daki dizi ve tiyatro projeleriyle tanınan bir oyuncuydu.
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Yoğun proje takvimi arasında İtalya’da tatil yapan Michele Morrone, bu kez bir filmiyle değil sahildeki görüntüleriyle gündeme geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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