Dünyaca Ünlü Oyuncu Sahilde İç Çamaşırını Değiştirirken Paparazzilere Yakalandı!

Morrone’nin hayatındaki kırılma noktası, 2020 yılında Netflix kataloğuna eklenen Polonya yapımı 365 Gün filmi oldu. Oyuncunun Sicilyalı mafya lideri Don Massimo Torricelli’yi canlandırdığı erotik gerilim filmi, hikayesi nedeniyle sert eleştiriler alsa da dünya çapında büyük bir izlenme başarısı yakaladı. Filmle birlikte Morrone de adeta geceden sabaha küresel bir fenomene dönüştü.

Ünlü oyuncu, bu büyük çıkıştan önce oldukça zor bir dönem geçirdiğini de yıllar sonra anlatmıştı. Evliliğinin sona ermesinin ardından depresyona girdiğini, oyunculuğu tamamen bırakmayı düşündüğünü ve geçimini sağlayabilmek için İtalya’daki küçük bir köyde bahçıvanlık yaptığını söyleyen Morrone, 365 Gün teklifiyle yeniden kamera karşısına döndü. Filmin yayınlanmasının ardından sosyal medya takipçi sayısı birkaç hafta içinde milyonlara ulaşırken kendisi de dünyanın en çok konuşulan İtalyan oyuncularından biri haline geldi.

Massimo karakterinin gördüğü ilgi, Michele Morrone’nin kariyerine uluslararası projelerin kapısını açtı.

Morrone, ilk filmin ardından 2022 yılında yayınlanan 365 Days: This Day ve The Next 365 Days filmlerinde de Massimo rolünü sürdürdü. Serinin yarattığı küresel popülerlik sayesinde müzik kariyerini de büyüten oyuncu, filmin müziklerinde kullanılan “Feel It” şarkısıyla milyonlarca dinlenmeye ulaştı.

Michele Morrone, 2024 yapımı bilim kurgu gerilimi Subservience filminde Megan Fox’la başrolü paylaştı. Eşinin rahatsızlığı nedeniyle ev işlerine ve çocuklarına yardımcı olması için yapay zeka destekli bir robot satın alan Nick karakterine hayat verdi. Ardından Blake Lively ve Anna Kendrick’in başrollerini paylaştığı Another Simple Favor filminde Dante Versano karakteriyle izleyici karşısına çıktı.