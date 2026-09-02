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Dünyaca Ünlü Oyuncu Sahilde İç Çamaşırını Değiştirirken Paparazzilere Yakalandı!

Dünyaca Ünlü Oyuncu Sahilde İç Çamaşırını Değiştirirken Paparazzilere Yakalandı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.09.2026 - 15:14
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365 Gün filminde canlandırdığı Massimo karakteriyle dünya çapında şöhrete kavuşan Michele Morrone, bu kez yeni projesiyle değil İtalya tatilinde yaşadığı talihsiz anlarla gündeme geldi. Arkadaşlarıyla Taormina sahilinde denizin ve güneşin keyfini çıkaran ünlü oyuncu, denize girmeden önce üzerini değiştirmek istedi. Beline sardığı havlunun anlık olarak kaymasıyla gardırop kazası yaşayan Morrone, paparazziler tarafından saniye saniye görüntülendi. Oyuncunun haberi olmadan kaydedilen mahrem karelerin yayılması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 

Kaynak: Just Jared

Kaynak: https://www.justjared.com/2026/08/31/...
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Michele Morrone, henüz birkaç yıl öncesine kadar çoğunlukla İtalya’daki dizi ve tiyatro projeleriyle tanınan bir oyuncuydu.

Michele Morrone, henüz birkaç yıl öncesine kadar çoğunlukla İtalya’daki dizi ve tiyatro projeleriyle tanınan bir oyuncuydu.

Morrone’nin hayatındaki kırılma noktası, 2020 yılında Netflix kataloğuna eklenen Polonya yapımı 365 Gün filmi oldu. Oyuncunun Sicilyalı mafya lideri Don Massimo Torricelli’yi canlandırdığı erotik gerilim filmi, hikayesi nedeniyle sert eleştiriler alsa da dünya çapında büyük bir izlenme başarısı yakaladı. Filmle birlikte Morrone de adeta geceden sabaha küresel bir fenomene dönüştü.

Ünlü oyuncu, bu büyük çıkıştan önce oldukça zor bir dönem geçirdiğini de yıllar sonra anlatmıştı. Evliliğinin sona ermesinin ardından depresyona girdiğini, oyunculuğu tamamen bırakmayı düşündüğünü ve geçimini sağlayabilmek için İtalya’daki küçük bir köyde bahçıvanlık yaptığını söyleyen Morrone, 365 Gün teklifiyle yeniden kamera karşısına döndü. Filmin yayınlanmasının ardından sosyal medya takipçi sayısı birkaç hafta içinde milyonlara ulaşırken kendisi de dünyanın en çok konuşulan İtalyan oyuncularından biri haline geldi.

Massimo karakterinin gördüğü ilgi, Michele Morrone’nin kariyerine uluslararası projelerin kapısını açtı.

Morrone, ilk filmin ardından 2022 yılında yayınlanan 365 Days: This Day ve The Next 365 Days filmlerinde de Massimo rolünü sürdürdü. Serinin yarattığı küresel popülerlik sayesinde müzik kariyerini de büyüten oyuncu, filmin müziklerinde kullanılan “Feel It” şarkısıyla milyonlarca dinlenmeye ulaştı.

Michele Morrone, 2024 yapımı bilim kurgu gerilimi Subservience filminde Megan Fox’la başrolü paylaştı. Eşinin rahatsızlığı nedeniyle ev işlerine ve çocuklarına yardımcı olması için yapay zeka destekli bir robot satın alan Nick karakterine hayat verdi. Ardından Blake Lively ve Anna Kendrick’in başrollerini paylaştığı Another Simple Favor filminde Dante Versano karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Yoğun proje takvimi arasında İtalya’da tatil yapan Michele Morrone, bu kez bir filmiyle değil sahildeki görüntüleriyle gündeme geldi.

Yoğun proje takvimi arasında İtalya’da tatil yapan Michele Morrone, bu kez bir filmiyle değil sahildeki görüntüleriyle gündeme geldi.

Arkadaşlarıyla birlikte Sicilya’nın Taormina kıyılarında görüntülenen 35 yaşındaki oyuncu, bir süre güneşlenerek denizin keyfini çıkardı. Morrone’nin sahilde beyaz iç çamaşırıyla dinlendiği anlar, dünyaca ünlü fotoğraf ajansı Backgrid’in objektiflerine yansıdı.

Bir süre sonra denize girmeye karar veren oyuncu, sahilde üzerini değiştirmeye başladı. Beline bir havlu sararak iç çamaşırını çıkaran ve deniz şortunu giymeye çalışan Morrone, çevrede paparazzilerin kendisini görüntülemeye devam ettiğini fark etmedi. Kıyafetini değiştirdiği sırada havlunun anlık olarak kayması, talihsiz bir gardırop kazası yaşamasına neden oldu.

Paparazzilerin saniye saniye görüntülediği bu anlar kısa sürede dünya magazin basınına taşındı. Sosyal medyada hızla yayılan kareler büyük yankı uyandırırken bazı kullanıcılar Morrone’nin dikkatsizliğini konuştu. Bazıları ise oyuncunun üzerini değiştirdiği sırada çekilen mahrem görüntülerinin yayımlanmasını eleştirerek olayın bir “skandal”dan çok özel hayatın ihlali olduğunu savundu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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