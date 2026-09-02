Tek Karede Servet Yatıyor: Melisa Aslı Pamuk’un 91 Milyon TL’lik Pozundaki Detaylar Dudak Uçuklattı!
Miss Turkey tacından oyunculuğa uzanan kariyeriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Melisa Aslı Pamuk, son dönemde Yusuf Yazıcı’yla evliliği ve annelik heyecanıyla gündemdeydi. Sosyal medya hesabından yeni bir karesini paylaşan ünlü oyuncu, bu kez fotoğrafındaki lüks ayrıntılarla dikkat çekti. Takvim'den Gökhan Kaya'nın özel haberine göre, Pamuk’un poz verdiği otomobil, bileğindeki saat, çantası ve tektaş yüzüğünün toplam değeri yaklaşık 91 milyon TL’yi buldu. Fotoğraftaki parçaların tahmini fiyatlarını gören sosyal medya kullanıcıları şaşkınlığını gizleyemedi. Gelin, Melisa Aslı Pamuk’un kariyerinden özel hayatına ve tek kareye sığdırdığı servet değerindeki detaylara birlikte bakalım.
Kaynak:Takvim/ Gökhan Kaya
Melisa Aslı Pamuk, güzellik yarışmasından oyunculuğa uzanan kariyerinde Türkiye’nin en tanınan isimlerinden biri olmayı başardı.
Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da merak edilen Melisa Aslı Pamuk, milli futbolcu Yusuf Yazıcı’yla sürpriz bir şekilde evlenmişti.
Melisa Aslı Pamuk’un son fotoğrafındaki otomobil, saat, çanta ve tektaş yüzüğün toplam değerinin yaklaşık 91 milyon TL olduğu öne sürüldü.
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