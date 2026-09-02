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Tek Karede Servet Yatıyor: Melisa Aslı Pamuk’un 91 Milyon TL’lik Pozundaki Detaylar Dudak Uçuklattı!

Tek Karede Servet Yatıyor: Melisa Aslı Pamuk’un 91 Milyon TL’lik Pozundaki Detaylar Dudak Uçuklattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.09.2026 - 14:43
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Miss Turkey tacından oyunculuğa uzanan kariyeriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Melisa Aslı Pamuk, son dönemde Yusuf Yazıcı’yla evliliği ve annelik heyecanıyla gündemdeydi. Sosyal medya hesabından yeni bir karesini paylaşan ünlü oyuncu, bu kez fotoğrafındaki lüks ayrıntılarla dikkat çekti. Takvim'den Gökhan Kaya'nın özel haberine göre, Pamuk’un poz verdiği otomobil, bileğindeki saat, çantası ve tektaş yüzüğünün toplam değeri yaklaşık 91 milyon TL’yi buldu. Fotoğraftaki parçaların tahmini fiyatlarını gören sosyal medya kullanıcıları şaşkınlığını gizleyemedi. Gelin, Melisa Aslı Pamuk’un kariyerinden özel hayatına ve tek kareye sığdırdığı servet değerindeki detaylara birlikte bakalım.

Kaynak:Takvim/ Gökhan Kaya

Kaynak: https://www.takvim.com.tr/magazin/202...
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Melisa Aslı Pamuk, güzellik yarışmasından oyunculuğa uzanan kariyerinde Türkiye’nin en tanınan isimlerinden biri olmayı başardı.

Melisa Aslı Pamuk, güzellik yarışmasından oyunculuğa uzanan kariyerinde Türkiye’nin en tanınan isimlerinden biri olmayı başardı.

Henüz 14 yaşındayken modellik yapmaya başlayan Pamuk, 2009 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında “Gelecek Vadeden Model” seçildi. Asıl büyük çıkışını ise 2011 yılında Miss Turkey tacını takarak yaptı. Yarışmada birinci olan Pamuk, aynı yıl Türkiye’yi Brezilya’da düzenlenen Miss Universe yarışmasında temsil etti.

Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde oyunculuk eğitimi alan Melisa Aslı Pamuk, Türkiye’deki televizyon kariyerine Yer Gök Aşk dizisiyle adım attı. Ardından Kurt Seyit ve Şura, Ulan İstanbul ve Her Sevda Bir Veda gibi yapımlarda rol aldı. Pamuk’un kariyerindeki en önemli kırılma noktalarından biri ise Kara Sevda dizisinde canlandırdığı Asu karakteri oldu. Uluslararası çapta da büyük ilgi gören yapımla geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, daha sonra Çarpışma, Yeni Hayat, Kırmızı Oda, Hayaller ve Hayatlar ve EGO gibi projelerle izleyici karşısına çıktı.

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da merak edilen Melisa Aslı Pamuk, milli futbolcu Yusuf Yazıcı’yla sürpriz bir şekilde evlenmişti.

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da merak edilen Melisa Aslı Pamuk, milli futbolcu Yusuf Yazıcı’yla sürpriz bir şekilde evlenmişti.

İlişkilerini uzun süre gözlerden uzak yaşayan çift, Mayıs 2024’te Paris’te sade bir nikahla hayatlarını birleştirdi. Melisa Aslı Pamuk’un sosyal medya hesabındaki soyadını “Yazıcı” olarak değiştirmesiyle ortaya çıkan evlilik, magazin gündeminde büyük ses getirdi. Ünlü çift, nikah karelerini ise aylar sonra takipçileriyle paylaştı.

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı, 29 Ocak 2025 tarihinde oğulları Mylan’ı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba oldu. Bebeğin Yusuf Yazıcı’nın doğum gününde dünyaya gelmesi, çift için bu tarihi daha da anlamlı hale getirdi. Doğumun ardından bir süre gözlerden uzak kalan Pamuk, zamanının büyük bölümünü oğluyla geçirmeye başladı. Sosyal medya hesabında aile hayatından kesitlere yer veren oyuncu, Mylan’la verdiği pozlarla da sık sık gündeme geldi.

Bir süredir oyunculuk projelerinden ziyade anneliği, seyahatleri ve stil tercihleriyle konuşulan Melisa Aslı Pamuk, bu kez sosyal medya hesabından yayımladığı tek bir fotoğrafla dikkatleri üzerine çekti. Siyah saten elbisesiyle lüks bir otomobilin içerisinde poz veren oyuncunun fotoğrafındaki ayrıntılar tek tek incelenince ortaya servet değerinde bir tablo çıktı.

Melisa Aslı Pamuk’un son fotoğrafındaki otomobil, saat, çanta ve tektaş yüzüğün toplam değerinin yaklaşık 91 milyon TL olduğu öne sürüldü.

Melisa Aslı Pamuk’un son fotoğrafındaki otomobil, saat, çanta ve tektaş yüzüğün toplam değerinin yaklaşık 91 milyon TL olduğu öne sürüldü.

Takvim’den Gökhan Kaya’nın haberine göre Pamuk’un poz verdiği turuncu ve siyah deri döşemeli otomobil, Lamborghini Urus modeliydi. Lüks SUV modelinin Türkiye’deki güncel piyasa değerinin yaklaşık 70 milyon TL olduğu belirtildi. Fotoğraftaki en yüksek değere sahip parça da tek başına küçük bir servet değerindeki otomobil oldu.

Oyuncunun bileğindeki saat de dikkatli gözlerden kaçmadı. Pamuk’un Patek Philippe Nautilus model pembe altın saatinin yaklaşık 10 milyon TL değerinde olduğu öne sürüldü. Dünyanın en prestijli saat markalarından biri olan Patek Philippe’in özellikle Nautilus modelleri, sınırlı bulunabilirliği ve ikinci el piyasasındaki yüksek fiyatlarıyla biliniyor.

Pamuk’un siyah saten elbisesini tamamladığı Hermès Kelly çantanın değerinin ise yaklaşık 1 milyon TL olduğu belirtildi. Lüks moda dünyasının en ikonik modellerinden biri olan Kelly çantalar, mağazalarda kolaylıkla bulunamaması ve uzun bekleme listeleri nedeniyle ikinci el piyasasında da oldukça yüksek rakamlara alıcı buluyor.

Fotoğrafın son dikkat çeken ayrıntısı ise Melisa Aslı Pamuk’un parmağındaki oval kesim tektaş yüzük oldu. Yaklaşık 5 ila 7 karat büyüklüğünde olduğu tahmin edilen pırlantanın değerinin taşın rengine, berraklığına ve kesim kalitesine bağlı olarak 5 milyon TL ile 9 milyon TL arasında değişebileceği aktarıldı.

Takvim’in haberinde otomobil, saat, çanta ve yüzüğün toplam değeri yaklaşık 91 milyon TL olarak hesaplandı. Ancak parçalar için verilen rakamların tahmini olduğu, özellikle pırlanta yüzüğün değerinin özelliklerine göre önemli ölçüde değişebileceği unutulmamalı. Dolayısıyla söz konusu toplam da kesin bir fiyat değil, fotoğrafta görülen ürünlerin güncel piyasa değerleri üzerinden yapılan yaklaşık bir hesaplama.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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