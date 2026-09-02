Tek Karede Servet Yatıyor: Melisa Aslı Pamuk’un 91 Milyon TL’lik Pozundaki Detaylar Dudak Uçuklattı!

Takvim’den Gökhan Kaya’nın haberine göre Pamuk’un poz verdiği turuncu ve siyah deri döşemeli otomobil, Lamborghini Urus modeliydi. Lüks SUV modelinin Türkiye’deki güncel piyasa değerinin yaklaşık 70 milyon TL olduğu belirtildi. Fotoğraftaki en yüksek değere sahip parça da tek başına küçük bir servet değerindeki otomobil oldu.

Oyuncunun bileğindeki saat de dikkatli gözlerden kaçmadı. Pamuk’un Patek Philippe Nautilus model pembe altın saatinin yaklaşık 10 milyon TL değerinde olduğu öne sürüldü. Dünyanın en prestijli saat markalarından biri olan Patek Philippe’in özellikle Nautilus modelleri, sınırlı bulunabilirliği ve ikinci el piyasasındaki yüksek fiyatlarıyla biliniyor.

Pamuk’un siyah saten elbisesini tamamladığı Hermès Kelly çantanın değerinin ise yaklaşık 1 milyon TL olduğu belirtildi. Lüks moda dünyasının en ikonik modellerinden biri olan Kelly çantalar, mağazalarda kolaylıkla bulunamaması ve uzun bekleme listeleri nedeniyle ikinci el piyasasında da oldukça yüksek rakamlara alıcı buluyor.

Fotoğrafın son dikkat çeken ayrıntısı ise Melisa Aslı Pamuk’un parmağındaki oval kesim tektaş yüzük oldu. Yaklaşık 5 ila 7 karat büyüklüğünde olduğu tahmin edilen pırlantanın değerinin taşın rengine, berraklığına ve kesim kalitesine bağlı olarak 5 milyon TL ile 9 milyon TL arasında değişebileceği aktarıldı.

Takvim’in haberinde otomobil, saat, çanta ve yüzüğün toplam değeri yaklaşık 91 milyon TL olarak hesaplandı. Ancak parçalar için verilen rakamların tahmini olduğu, özellikle pırlanta yüzüğün değerinin özelliklerine göre önemli ölçüde değişebileceği unutulmamalı. Dolayısıyla söz konusu toplam da kesin bir fiyat değil, fotoğrafta görülen ürünlerin güncel piyasa değerleri üzerinden yapılan yaklaşık bir hesaplama.