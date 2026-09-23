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6 Yaşındaki Çinli Kız Dünya Rubik Küpü Rekorunu Kırdı

6 Yaşındaki Çinli Kız Dünya Rubik Küpü Rekorunu Kırdı

Çin
İnci Öztürk
İnci Öztürk - Yaşam Editörü
23.09.2026 - 09:46
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Ortalama bir insanın zeka küpünü eline alıp ne yapacağını düşünmesi bile birkaç saniye sürüyor. Çinli Lian Yunzhi ise aynı sürede küpü çoktan çözmüş oluyor. Üstelik henüz 6 yaşında.

Siçuan eyaletinin Chengdu kentinden Lian, aynı haftanın içinde iki kez rekor kırdı. Wuhan'daki yarışmada ortalamasını 4,52 saniyeye indirdi; üç gün sonra Guangzhou'da bunu 4,27 saniyeye çekti. Böylece ortalaması 4,5 saniyenin altına inen ilk kadın yarışmacı oldu.

Kaynak: BBC

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Beş Deneme, Yarım Saniyelik Fark: Altı Yaşında Rubik Küpü Rekoru Kırdı

Beş Deneme, Yarım Saniyelik Fark: Altı Yaşında Rubik Küpü Rekoru Kırdı

BBC’nin haberine göre Lian ortalama süresi 4,5 saniyenin altındaki tek kadın Rubik Küpü ustası oldu. Üstelik Lian sadece 6 yaşında!

Rekorun ölçüsü ise tek bir çözüme bağlı değil. Dünya Küp Birliği'nin (World Cube Association) resmî yarışmalarında sporcu küpü beş kez çözüyor; en iyi ve en kötü derece atılıyor, kalan üçünün ortalaması alınıyor. Yani şans eseri yakalanan tek bir hızlı deneme rekor sayılmıyor, istikrar gerekiyor.

Lian'ın Guangzhou'daki beş derecesi şöyleydi: 4,20 – 4,39 – 4,54 – 4,02 – 4,22 saniye. En iyisi (4,02) ve en kötüsü (4,54) elendiğinde geriye kalan üç derecenin ortalaması tam olarak 4,27 saniye ediyor.

Buradaki asıl çarpıcı şey hız değil, dereceler arasındaki yakınlık: Beş denemenin tamamı yarım saniyelik bir bantta. Altı yaşındaki bir çocuğun yarışma stresi altında bu kadar tutarlı olması, tek bir hızlı çözümden çok daha zor.

Peki Genel Dünya Rekoru Kaç Saniye?

Peki Genel Dünya Rekoru Kaç Saniye?

6 yaşındaki Lian, kadınlar arasındaki rekoru kırmış oldu. Genel dünya rekoru ise daha hızlı.

3x3 zeka küpünde ortalama dünya rekoru 3,51 saniye ve yine bir Çinli sporcuya, Yiheng Wang'a ait. Wang bu dereceyi Haziran 2026'da Hefei'de yaptı. Tek çözümdeki dünya rekoru ise Polonyalı Teodor Zajder'in Şubat 2026'da Gdansk'ta yaptığı 2,76 saniye.

Yani Lian henüz genel rekorun 0,76 saniye gerisinde. Zeka küpü dünyasında bu ciddi bir fark; ama altı yaşında olduğu ve bu sporun zirvesindeki isimlerin çoğunun ergenlik döneminde patlama yaptığı düşünülürse, önündeki yol uzun!

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Yaşam Editörü
Yazmaya olan ilgimi profesyonel bir şekilde Onedio'da sürdürüyorum. SEO içerikleriyle bilgilendirici haberler sunuyor, ilgi çekici konularda içerik üretmeye devam ediyorum.
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