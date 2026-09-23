6 Yaşındaki Çinli Kız Dünya Rubik Küpü Rekorunu Kırdı
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Ortalama bir insanın zeka küpünü eline alıp ne yapacağını düşünmesi bile birkaç saniye sürüyor. Çinli Lian Yunzhi ise aynı sürede küpü çoktan çözmüş oluyor. Üstelik henüz 6 yaşında.
Siçuan eyaletinin Chengdu kentinden Lian, aynı haftanın içinde iki kez rekor kırdı. Wuhan'daki yarışmada ortalamasını 4,52 saniyeye indirdi; üç gün sonra Guangzhou'da bunu 4,27 saniyeye çekti. Böylece ortalaması 4,5 saniyenin altına inen ilk kadın yarışmacı oldu.
Kaynak: BBC
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