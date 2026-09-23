6 Yaşındaki Çinli Kız Dünya Rubik Küpü Rekorunu Kırdı

BBC’nin haberine göre Lian ortalama süresi 4,5 saniyenin altındaki tek kadın Rubik Küpü ustası oldu. Üstelik Lian sadece 6 yaşında!

Rekorun ölçüsü ise tek bir çözüme bağlı değil. Dünya Küp Birliği'nin (World Cube Association) resmî yarışmalarında sporcu küpü beş kez çözüyor; en iyi ve en kötü derece atılıyor, kalan üçünün ortalaması alınıyor. Yani şans eseri yakalanan tek bir hızlı deneme rekor sayılmıyor, istikrar gerekiyor.

Lian'ın Guangzhou'daki beş derecesi şöyleydi: 4,20 – 4,39 – 4,54 – 4,02 – 4,22 saniye. En iyisi (4,02) ve en kötüsü (4,54) elendiğinde geriye kalan üç derecenin ortalaması tam olarak 4,27 saniye ediyor.

Buradaki asıl çarpıcı şey hız değil, dereceler arasındaki yakınlık: Beş denemenin tamamı yarım saniyelik bir bantta. Altı yaşındaki bir çocuğun yarışma stresi altında bu kadar tutarlı olması, tek bir hızlı çözümden çok daha zor.