"Canım Nasılsın?" Bir Annenin Yapay Zekayla İlk Sohbeti İzleyenleri Güldürdü

Videodaki anne, elindeki telefona bakarak önce kendini tanıttı, ardından yapay zekanın verdiği yanıtlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Teknoloji dünyasına alışkın olanlar için sesli asistanlar basit birer komut dizininden veya algoritmadan ibaret. Ancak geleneksel iletişim kültürüne alışkın kuşaklar için konuşan, sorulan soruya anında mantıklı cevaplar veren ve sohbet eden bir ses, insan odaklı bir nezaket gerektiriyor. Bu nedenle annelerin sesli asistanlara selam vermesi, hal hatır sorması veya içten dileklerde bulunması tamamen alışılagelmiş toplumsal nezaket kodlarının bir yansıması.

Bununla birlikte, sesli asistanların insan sesine ve vurgularına yaklaştığı günümüzde, yapay zeka ile kurulan iletişim duygusal bir bağ boyutuna taşınabiliyor. Anneler yapay zekaya bir makine olarak bakmak yerine, evladıyla veya bir komşusuyla sohbet eder gibi yaklaşabiliyor. “Sen çok tatlı bir şeysin” ya da “İyi geceler” gibi ifadelerin doğal bir şekilde kurulması, insan beyninin sesli yanıt veren sistemleri kişiselleştirme eğilimini açıkça ortaya koyuyor.

Gelişen doğal dil işleme teknolojisi sayesinde yapay zeka modelleri artık sadece bilgi vermiyor; esprileri anlıyor, ses tonunu ayarlıyor ve sohbetin akışına göre empati kuran yanıtlar verebiliyor. Annenin “Ben Gizem’in annesiyim” diyerek kendisini tanıtması üzerine yapay zekanın Gizem’den bahsedip esprili yorumlar yapması, kullanıcının şaşkınlığını ve samimiyetini bir kat daha artırıyor. Fakat bu durum dolandırıcıların da onları kolaylıkla kandırmalarına sebep olabiliyor. Bu yüzden ileri yaştaki insanlara yapay zeka ile ilgili doğru bilgi vermek önemli.