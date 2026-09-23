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"Canım Nasılsın?" Bir Annenin Yapay Zekayla İlk Sohbeti İzleyenleri Güldürdü

"Canım Nasılsın?" Bir Annenin Yapay Zekayla İlk Sohbeti İzleyenleri Güldürdü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.09.2026 - 10:21

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Yapay zeka uygulamaları artık günlük hayata neredeyse tamamen entegre olmuş durumda. Yeni nesil bu duruma hızla ayak uydurdu ama ebeveynler için durum aynı değil elbette. Sosyal medyada da farklı kuşakların bu teknolojiyle ilk tanışma anları sıklıkla paylaşılıyor. Özellikle yaşı ilerlemiş ebeveynlerin yapay zeka ile kurduğu diyaloglardaki şaşkınlık ve merak dolu anlar izleyenleri gülümsetiyor. 

Bu kez de gizmocelebi isimli sosyal medya kullanıcısı, annesinin yapay zekayla kurduğu ilk sohbet görüntülendi. Tasarrufla ilgili katı kuralları ile sosyal medyada epey tanınan yapay zekayla ilk sohbeti de beğeni topladı. 

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Annenin şaşkınlığı videonun yıldızı oldu

Videodaki anne, elindeki telefona bakarak önce kendini tanıttı, ardından yapay zekanın verdiği yanıtlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Teknoloji dünyasına alışkın olanlar için sesli asistanlar basit birer komut dizininden veya algoritmadan ibaret. Ancak geleneksel iletişim kültürüne alışkın kuşaklar için konuşan, sorulan soruya anında mantıklı cevaplar veren ve sohbet eden bir ses, insan odaklı bir nezaket gerektiriyor. Bu nedenle annelerin sesli asistanlara selam vermesi, hal hatır sorması veya içten dileklerde bulunması tamamen alışılagelmiş toplumsal nezaket kodlarının bir yansıması.

Bununla birlikte, sesli asistanların insan sesine ve vurgularına yaklaştığı günümüzde, yapay zeka ile kurulan iletişim duygusal bir bağ boyutuna taşınabiliyor. Anneler yapay zekaya bir makine olarak bakmak yerine, evladıyla veya bir komşusuyla sohbet eder gibi yaklaşabiliyor. “Sen çok tatlı bir şeysin” ya da “İyi geceler” gibi ifadelerin doğal bir şekilde kurulması, insan beyninin sesli yanıt veren sistemleri kişiselleştirme eğilimini açıkça ortaya koyuyor.

Gelişen doğal dil işleme teknolojisi sayesinde yapay zeka modelleri artık sadece bilgi vermiyor; esprileri anlıyor, ses tonunu ayarlıyor ve sohbetin akışına göre empati kuran yanıtlar verebiliyor. Annenin “Ben Gizem’in annesiyim” diyerek kendisini tanıtması üzerine yapay zekanın Gizem’den bahsedip esprili yorumlar yapması, kullanıcının şaşkınlığını ve samimiyetini bir kat daha artırıyor. Fakat bu durum dolandırıcıların da onları kolaylıkla kandırmalarına sebep olabiliyor. Bu yüzden ileri yaştaki insanlara yapay zeka ile ilgili doğru bilgi vermek önemli.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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