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Bugün İndirimde Neler Var? 23 Eylül 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 23 Eylül 2026 Günün Fırsatları

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
23.09.2026 - 10:41
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Bissell SpotClean leke çıkarma makinesinin indiriminden Dreame L10s Pro Gen 2 robot süpürgeye, Puma Fenty sneaker düşüşünden Siveno doğal bakım ve Züber çikolata kampanyalarına kadar öne çıkan fırsatları sepetinizi onaylamadan önce mutlaka inceleyin.

Bu içerik 23.09.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Philips Viva Collection katı meyve sıkacağı net 3.399,00 TL!

Philips Viva Collection katı meyve sıkacağı net 3.399,00 TL!

QuickClean teknolojisiyle 1 dakikada kolayca temizlenen, 500W güçlü motoru, 1.5 litre kapasitesi ve damlatmaz musluğuyla taze meyve-sebze sularını bardağa doğrudan dolduran kompakt meyve sıkacağı.

Philips Viva Collection Katı Meyve Sıkacağı

Tapo TP-Link C211 2K 3MP Wi-Fi güvenlik kamerası son 365 günün en düşüğü 1.199,00 TL yerine net 999,00 TL!

Tapo TP-Link C211 2K 3MP Wi-Fi güvenlik kamerası son 365 günün en düşüğü 1.199,00 TL yerine net 999,00 TL!

2K 3MP kristal netliğinde çözünürlüğü, 360 derece dönebilen hareketli lensi, gece görüşü ve bebek/hareket algılama özellikleriyle ev güvenliğini bütçe dostu fiyata sağlayan akıllı kamera.

Tapo TP-Link C211 2K 3MP Yatay ve Dikey Wi-Fi Kamerası

Kırılmaz polipropilen orta boy valiz son 365 günün en düşüğü net 1.899,00 TL!

Kırılmaz polipropilen orta boy valiz son 365 günün en düşüğü net 1.899,00 TL!

Darbe ve ezilmelere karşı maksimum direnç sunan esnek polipropilen gövdesi, 360 derece dönebilen tekerlekleri ve geniş iç hacmiyle seyahatlerin en güvenilir yol arkadaşı olan gri bavul.

COTPOLY Troya Darbeye Dayanıklı Polipropilen Orta Boy Valiz Gri

Bissell SpotClean C9 Select halı ve koltuk yıkama makinesi 21.999 TL yerine net 9.999 TL!

Bissell SpotClean C9 Select halı ve koltuk yıkama makinesi 21.999 TL yerine net 9.999 TL!

Koltuk, halı, döşeme ve araç koltuklarındaki inatçı lekeleri püskürtme, fırçalama ve güçlü vakum teknolojisiyle anında söken taşınabilir kompakt leke çıkarma makinesinde kaçırılmayacak fırsat.

Bissell SpotClean C9 Select Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi

Bella Maison ürünlerinde 1000 TL'ye 400 TL indirim!

Bella Maison ürünlerinde 1000 TL'ye 400 TL indirim!

Bella Maison Lauren çift kişilik pamuklu nevresim seti sepette 1.124,99 TL yerine net 899,99 TL!

Bella Maison Lauren Pamuklu Çift Kişilik Nevresim Seti Yeşil

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Puma Avanti VL Fenty ekru sneaker %44 indirimle 5.400,00 TL yerine net 2.999,99 TL!

Puma Avanti VL Fenty ekru sneaker %44 indirimle 5.400,00 TL yerine net 2.999,99 TL!

Rihanna iş birliğinin ikonik silüeti; retro futbol kramponu detayları, katlanır dili, kaliteli yumuşak derisi ve zarif ekru tonuyla sokak stilini bir üst seviyeye taşıyan tasarım.

Puma Avanti VL Fenty Ekru Spor Ayakkabı 

Siveno %100 doğal içerikli bakım ürünlerinde 1.000 TL'ye 150 TL sepet indirimi!

Siveno %100 doğal içerikli bakım ürünlerinde 1.000 TL'ye 150 TL sepet indirimi!

Patent korumalı buluşlarla içeriğin özü korunarak üretilen, katkısız ve tamamen saf formüle sahip doğal deodorant, şampuan ve temizlik ürünlerinde 600 TL'ye 75 TL, 1.000 TL'ye 150 TL fırsatı.

Siveno Doğal Cilt, Saç ve Ev Bakım Ürünleri

Züber Çikolatalarda '4 Al 3 Öde' lezzet şöleni başladı!

Züber Çikolatalarda '4 Al 3 Öde' lezzet şöleni başladı!

Katkısız ve ilave şekersiz gerçek çikolata lezzeti sunan Züber tablet ve atıştırmalıklarda sepete 4 al 3 öde fırsatı!

Züber Doğal ve Şekersiz Çikolata Çeşitleri (4 Al 3 Öde)

Dreame L10s Pro Gen 2 robot süpürge 15.499 TL yerine net 11.999,00 TL!

Dreame L10s Pro Gen 2 robot süpürge 15.499 TL yerine net 11.999,00 TL!

7.000 Pa olağanüstü yüksek emiş gücü, çift döner paspas sistemi, akıllı halı algılama ve lazer haritalama teknolojisiyle dip köşe temizliği tamamen zahmetsiz hale getiren yeni nesil robot süpürge.

Dreame L10s Pro Gen 2 Robot Süpürge Beyaz (7000 Pa)

Kendime araştırarak almıştım. Annemede 2 hafta sonra aldım. Çekim gücü çok güzel. Dyson süpürge ile süpürge yapıyorum arkasından robot ile çikan toza şaşıyorum. 

Düşünmeden alın. Neden bu kadar bekledim bilmiyorum. Ama olsun çekim gücü yüksek olan oldu. Teşekkürler

D'S Damat kolay ütülenebilir beyaz klasik gömlek sepette 1.299 TL yerine net 909,30 TL!

D'S Damat kolay ütülenebilir beyaz klasik gömlek sepette 1.299 TL yerine net 909,30 TL!

Kırışmaya dirençli özel kumaşı, kravatla tam uyumlu klasik yaka kesimi ve vücuda oturan slim fit kalıbıyla her 500 TL'ye 150 TL indirim kampanyası sayesinde sepette çok avantajlı.

D'S Damat Slim Fit Kolay Ütülenebilir Kravatlık Beyaz Gömlek

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Oral-B Vitality Pro Cross Action şarjlı diş fırçası sepete özel 1.699,90 TL yerine net 1.444,91 TL!

Oral-B Vitality Pro Cross Action şarjlı diş fırçası sepete özel 1.699,90 TL yerine net 1.444,91 TL!

Diş hekimlerinden ilham alan yuvarlak başlığı, 3 farklı fırçalama modu ve dahili zamanlayıcısıyla manuel fırçalara göre %100'e kadar daha fazla plak temizleyen şık siyah model.

Oral-B D103 Vitality Pro Cross Action Şarjlı Diş Fırçası Siyah

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
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