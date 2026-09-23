Bugün İndirimde Neler Var? 23 Eylül 2026 Günün Fırsatları

7.000 Pa olağanüstü yüksek emiş gücü, çift döner paspas sistemi, akıllı halı algılama ve lazer haritalama teknolojisiyle dip köşe temizliği tamamen zahmetsiz hale getiren yeni nesil robot süpürge.

Dreame L10s Pro Gen 2 Robot Süpürge Beyaz (7000 Pa)

Kendime araştırarak almıştım. Annemede 2 hafta sonra aldım. Çekim gücü çok güzel. Dyson süpürge ile süpürge yapıyorum arkasından robot ile çikan toza şaşıyorum.

Düşünmeden alın. Neden bu kadar bekledim bilmiyorum. Ama olsun çekim gücü yüksek olan oldu. Teşekkürler