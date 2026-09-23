Apple'ın 250 Milyon Dolarlık Siri Anlaşması: Hangi iPhone Sahipleri 95 Dolara Kadar Para Alabilir?
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Apple, yapay zekâ destekli yeni Siri'yi vaat ettiği tarihte sunmadığı gerekçesiyle açılan toplu davada 250 milyon dolar ödemeyi kabul etti. ABD'de belirli iPhone 15 ve iPhone 16 modellerini satın alanlar, cihaz başına 25 ile 95 dolar arasında ödeme için başvurabiliyor. Başvuru penceresi 21 Eylül'de açıldı, 21 Aralık 2026'da kapanacak.
Türkiye'deki kullanıcılar içinse kötü haber: anlaşma yalnızca ABD'de yapılan satın alımları kapsıyor.
[Kaynak: Wired]
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Dava, Apple'ın 2024'te sahneye çıkardığı ama zamanında teslim edemediği 'kişiselleştirilmiş Siri' vaadine dayanıyor.
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Anlaşmadan yararlanabilmek için iPhone 16 serisinden ya da iPhone 15 Pro modellerinden birini belirli bir tarih aralığında almış olmak gerekiyor.
Başvuru tamamen internetten yapılıyor ve elinizde yalnızca telefonun seri numarası olması yetiyor.
Apple hatayı kabul etmiyor, ancak davacı avukatlarına göre bu, sahte reklam davalarında ödenen en büyük tazminat.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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