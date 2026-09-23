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Apple'ın 250 Milyon Dolarlık Siri Anlaşması: Hangi iPhone Sahipleri 95 Dolara Kadar Para Alabilir?

Apple'ın 250 Milyon Dolarlık Siri Anlaşması: Hangi iPhone Sahipleri 95 Dolara Kadar Para Alabilir?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.09.2026 - 10:46
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Apple, yapay zekâ destekli yeni Siri'yi vaat ettiği tarihte sunmadığı gerekçesiyle açılan toplu davada 250 milyon dolar ödemeyi kabul etti. ABD'de belirli iPhone 15 ve iPhone 16 modellerini satın alanlar, cihaz başına 25 ile 95 dolar arasında ödeme için başvurabiliyor. Başvuru penceresi 21 Eylül'de açıldı, 21 Aralık 2026'da kapanacak. 

Türkiye'deki kullanıcılar içinse kötü haber: anlaşma yalnızca ABD'de yapılan satın alımları kapsıyor.

[Kaynak: Wired]

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Dava, Apple'ın 2024'te sahneye çıkardığı ama zamanında teslim edemediği 'kişiselleştirilmiş Siri' vaadine dayanıyor.

Dava, Apple'ın 2024'te sahneye çıkardığı ama zamanında teslim edemediği 'kişiselleştirilmiş Siri' vaadine dayanıyor.

Apple, 10 Haziran 2024'teki WWDC etkinliğinde Apple Intelligence'ı tanıtırken Siri'nin de baştan aşağı yenileneceğini duyurmuştu. Söz verilen asistan, kullanıcının mesajlarından ve e-postalarından bilgi çekebilecek, uygulamalar arasında işlem yapabilecek, kısacası kişisel bağlamı anlayabilecekti. Şirket bu özellikleri iPhone 16 reklamlarının merkezine yerleştirdi. Ancak Mart 2025'te bu yeteneklerin beklenenden uzun süreceğini açıklayarak ertelemeye gitti.

Davayı 2024'te Kaliforniya'da ilk açan isim Peter Landsheft oldu. 'Landsheft v. Apple Inc.' adıyla görülen dava, Kaliforniya Kuzey Bölgesi Federal Mahkemesi'nde (San Jose) Hâkim Noël Wise'ın önünde toplu davaya dönüştü. Davacılar, Apple'ın rakiplerine yetişmek için henüz hazır olmayan teknolojileri mevcutmuş gibi pazarladığını ileri sürdü. Reklam denetim kurulu National Advertising Division da Apple'ın yeni Siri için kullandığı 'şimdi mevcut' ifadesini yanıltıcı bulmuştu.

Başvuru formunda imzalamanız istenen beyan da davanın özünü özetliyor: 'Bir Siri Apple Intelligence özelliği almayı bekliyordum ve almadım.'

Anlaşmadan yararlanabilmek için iPhone 16 serisinden ya da iPhone 15 Pro modellerinden birini belirli bir tarih aralığında almış olmak gerekiyor.

Anlaşmadan yararlanabilmek için iPhone 16 serisinden ya da iPhone 15 Pro modellerinden birini belirli bir tarih aralığında almış olmak gerekiyor.

Kapsamdaki modeller iPhone 16, iPhone 16e, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max ile iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max. Telefonun 10 Haziran 2024 ile 29 Mart 2025 arasında ABD'de satın alınmış olması şart. Tahminlere göre anlaşma yaklaşık 36 milyon iPhone'u kapsıyor.

Başvuruyu telefonu ilk satın alan kişi yapabiliyor; yeniden satmak amacıyla alınan cihazlar kapsam dışında. Ödeme miktarı ise sabit değil. Cihaz başına en az 25 dolar öngörülüyor, başvuru sayısı düşük kalırsa bu tutar 95 dolara kadar çıkabiliyor. Avukatlık ücretleri de toplam fondan düşülecek.

Türkiye'de ya da ABD dışında bir ülkede alınan iPhone'lar için başvuru yolu yok. ABD'de alışveriş yapmış ya da orada yaşayan tanıdıklarınız varsa bu haberi onlara iletmek isteyebilirsiniz.

Başvuru tamamen internetten yapılıyor ve elinizde yalnızca telefonun seri numarası olması yetiyor.

Başvuru tamamen internetten yapılıyor ve elinizde yalnızca telefonun seri numarası olması yetiyor.

Başvurular, anlaşmanın yönetimini üstlenen Verita Global'in hazırladığı smartphoneaisettlement.com adresinden yapılıyor. Sayfanın sağ üst köşesindeki mavi 'File A Claim' butonuna tıkladığınızda önce bir Claim ID ve PIN kodunuz olup olmadığı soruluyor. Bu bilgilere sahip olmak zorunlu değil. Formun son sayfasında ise iPhone'unuzun seri numarası ya da Apple hesap kimliğiniz isteniyor.

Seri numarasını bulmak için Ayarlar uygulamasını açıp Genel'e, ardından Hakkında'ya dokunmanız yeterli. Harf ve rakamlardan oluşan kod ekranın üst kısmında yer alıyor.

Ödemeyi PayPal, Venmo, banka havalesi veya kâğıt çekle almayı seçebiliyorsunuz. Birden fazla uygun cihazınız varsa her biri için formu ayrı ayrı doldurmanız gerekiyor. Anlaşma sitesindeki uyarıya göre eksik, hatalı ya da 21 Aralık 2026'dan sonra gönderilen başvurular reddedilecek.

Apple hatayı kabul etmiyor, ancak davacı avukatlarına göre bu, sahte reklam davalarında ödenen en büyük tazminat.

Apple hatayı kabul etmiyor, ancak davacı avukatlarına göre bu, sahte reklam davalarında ödenen en büyük tazminat.

Apple, 5 Mayıs'ta mahkemeye sunduğu anlaşmada herhangi bir suç kabul etmedi. Şirketin o dönemki açıklamasında 'Bu meseleyi, en iyi yaptığımız işe, yani kullanıcılarımıza en yenilikçi ürün ve hizmetleri sunmaya odaklanabilmek için çözdük' ifadeleri yer aldı.

Davacı tarafın eş baş avukatlarından Ryan Clarkson ise 250 milyon dolarlık fonun tarihteki en büyük sahte reklam tazminatı olduğunu vurguladı. Cotchett, Pitre & McCarthy'den Brian Danitz de anlaşmanın bu alandaki en büyük uzlaşmalardan biri olduğunu dile getirdi.

İronik olan şu ki davaya konu olan yeni Siri, iOS 27 ile birlikte nihayet yeni iPhone'lara ulaştı. Ancak bu, geçmişteki satın alımlar için tazminat hakkını ortadan kaldırmıyor. Hâkimin nihai onayı için duruşmanın 24 Şubat 2027'de yapılması bekleniyor; ödemelerin de onayın ardından birkaç ay içinde hesaplara geçmesi öngörülüyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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