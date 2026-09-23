Apple'ın 250 Milyon Dolarlık Siri Anlaşması: Hangi iPhone Sahipleri 95 Dolara Kadar Para Alabilir?

Apple, 10 Haziran 2024'teki WWDC etkinliğinde Apple Intelligence'ı tanıtırken Siri'nin de baştan aşağı yenileneceğini duyurmuştu. Söz verilen asistan, kullanıcının mesajlarından ve e-postalarından bilgi çekebilecek, uygulamalar arasında işlem yapabilecek, kısacası kişisel bağlamı anlayabilecekti. Şirket bu özellikleri iPhone 16 reklamlarının merkezine yerleştirdi. Ancak Mart 2025'te bu yeteneklerin beklenenden uzun süreceğini açıklayarak ertelemeye gitti.

Davayı 2024'te Kaliforniya'da ilk açan isim Peter Landsheft oldu. 'Landsheft v. Apple Inc.' adıyla görülen dava, Kaliforniya Kuzey Bölgesi Federal Mahkemesi'nde (San Jose) Hâkim Noël Wise'ın önünde toplu davaya dönüştü. Davacılar, Apple'ın rakiplerine yetişmek için henüz hazır olmayan teknolojileri mevcutmuş gibi pazarladığını ileri sürdü. Reklam denetim kurulu National Advertising Division da Apple'ın yeni Siri için kullandığı 'şimdi mevcut' ifadesini yanıltıcı bulmuştu.

Başvuru formunda imzalamanız istenen beyan da davanın özünü özetliyor: 'Bir Siri Apple Intelligence özelliği almayı bekliyordum ve almadım.'