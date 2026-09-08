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Apple'a Face ID Davası: iPhone 15, iPhone 16 ve iPhone 17 Serilerinin Satışının Yasaklanması İstendi!

Apple'a Face ID Davası: iPhone 15, iPhone 16 ve iPhone 17 Serilerinin Satışının Yasaklanması İstendi!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.09.2026 - 22:57
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Dünyanın en değerli teknoloji şirketlerinden Apple, Face ID'nin arkasındaki teknoloji yüzünden mahkemelik oldu. Alman kimya devi BASF'in yan kuruluşu trinamiX, iPhone ve iPad Pro modellerinde kullanılan yeni nesil yüz tanıma sisteminin kendisine ait yedi ayrı patenti ihlal ettiğini öne sürdü. Şirketin ABD'de açtığı davada talep edilenler arasında tazminatın yanı sıra, ihlal iddiasına konu olan ürünlerin satışının ve ithalatının engellenmesi de var.

Kaynak: Barış Bulut / Webtekno

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Davayı açan taraf, dünyanın en büyük kimya şirketlerinden BASF'in gelişmiş algılama teknolojileri üzerine çalışan yan kuruluşu trinamiX oldu.

Davayı açan taraf, dünyanın en büyük kimya şirketlerinden BASF'in gelişmiş algılama teknolojileri üzerine çalışan yan kuruluşu trinamiX oldu.

trinamiX, dava dilekçesini ABD Teksas Batı Bölge Mahkemesi'ne sundu ve jürili yargılama talep etti. Şirketin iddiası özetle şu: Apple'ın iPhone ve iPad Pro modellerinde kullandığı Face ID sisteminin yeni versiyonları, trinamiX'in patentleriyle korunan teknolojiyi izinsiz kullanıyor.

Dilekçeye konu olan yedi patent iki ana başlıkta toplanıyor. Bunlardan ilki yüz kilidi açma sırasında devreye giren optik deri tespiti, ikincisi ise malzeme özelliklerini belirleyen dedektör teknolojileri.

BASF, Almanya merkezli ve dünyanın en büyük kimya şirketlerinden biri. trinamiX ise grubun sensör ve gelişmiş algılama teknolojileri üzerine çalışan kolu.

Anlaşmazlığın merkezinde, telefonun yüzünüze yansıttığı ışık desenini okuyup gerçek deriyi maskeden ayıran o güvenlik katmanı var.

Anlaşmazlığın merkezinde, telefonun yüzünüze yansıttığı ışık desenini okuyup gerçek deriyi maskeden ayıran o güvenlik katmanı var.

trinamiX'in tarif ettiği yönteme göre sistem, yüze bir ışık deseni yansıtıyor ve geri yansıyan ışığı analiz ederek yüzeyin özelliklerini belirliyor. Bu analiz 3D derinlik bilgisiyle birleştiğinde cihaz, karşısındakinin gerçek bir insan derisi mi yoksa fotoğraf, maske ya da başka bir sahte doğrulama materyali mi olduğunu ayırt edebiliyor.

Yani dava, Face ID'nin yüzü tanıyan kısmından çok, o yüzün canlı bir insana ait olup olmadığını doğrulayan katmanı hedef alıyor. Face ID'yi basit bir fotoğrafla kandırılamaz hâle getiren şey de tam olarak bu.

Suçlanan cihaz listesi kabarık: iPhone 15, 16 ve 17 serilerinin tamamı ile iPhone Air dava kapsamında gösteriliyor.

Suçlanan cihaz listesi kabarık: iPhone 15, 16 ve 17 serilerinin tamamı ile iPhone Air dava kapsamında gösteriliyor.

iPhone tarafında iPhone 15, 16 ve 17 serileri ile iPhone Air dava kapsamında sıralanıyor. Tablet tarafında ise 4. ve 6. nesil iPad Pro modelleriyle M4 ve M5 çipli iPad Pro'lar yer alıyor.

trinamiX mahkemeden dört şey talep ediyor: ihlalin tespiti, ihlal eden ürünlerin satış ve ithalatının engellenmesi, tazminat ödenmesi ve vekalet ücretlerinin karşılanması. Talebin kabul edilmesi hâlinde Apple'ın hâlen raflarda duran amiral gemisi modelleri ABD pazarında ciddi bir sorunla karşı karşıya kalabilir.

Apple cephesinden iddialara ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Bu tür patent davalarının uzun sürdüğü ve çoğunlukla lisans anlaşmasıyla sonuçlandığı düşünülürse, satış yasağının kısa vadede masaya gelmesi zor görünüyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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