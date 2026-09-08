Apple'a Face ID Davası: iPhone 15, iPhone 16 ve iPhone 17 Serilerinin Satışının Yasaklanması İstendi!

trinamiX'in tarif ettiği yönteme göre sistem, yüze bir ışık deseni yansıtıyor ve geri yansıyan ışığı analiz ederek yüzeyin özelliklerini belirliyor. Bu analiz 3D derinlik bilgisiyle birleştiğinde cihaz, karşısındakinin gerçek bir insan derisi mi yoksa fotoğraf, maske ya da başka bir sahte doğrulama materyali mi olduğunu ayırt edebiliyor.

Yani dava, Face ID'nin yüzü tanıyan kısmından çok, o yüzün canlı bir insana ait olup olmadığını doğrulayan katmanı hedef alıyor. Face ID'yi basit bir fotoğrafla kandırılamaz hâle getiren şey de tam olarak bu.