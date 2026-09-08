Apple'a Face ID Davası: iPhone 15, iPhone 16 ve iPhone 17 Serilerinin Satışının Yasaklanması İstendi!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Dünyanın en değerli teknoloji şirketlerinden Apple, Face ID'nin arkasındaki teknoloji yüzünden mahkemelik oldu. Alman kimya devi BASF'in yan kuruluşu trinamiX, iPhone ve iPad Pro modellerinde kullanılan yeni nesil yüz tanıma sisteminin kendisine ait yedi ayrı patenti ihlal ettiğini öne sürdü. Şirketin ABD'de açtığı davada talep edilenler arasında tazminatın yanı sıra, ihlal iddiasına konu olan ürünlerin satışının ve ithalatının engellenmesi de var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Davayı açan taraf, dünyanın en büyük kimya şirketlerinden BASF'in gelişmiş algılama teknolojileri üzerine çalışan yan kuruluşu trinamiX oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Anlaşmazlığın merkezinde, telefonun yüzünüze yansıttığı ışık desenini okuyup gerçek deriyi maskeden ayıran o güvenlik katmanı var.
Suçlanan cihaz listesi kabarık: iPhone 15, 16 ve 17 serilerinin tamamı ile iPhone Air dava kapsamında gösteriliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın