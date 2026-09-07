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Görüntüler Sızdırıldı: iPhone 18 Pro ve Pro Max Yeni Renkleriyle İlk Kez Görüntülendi

Görüntüler Sızdırıldı: iPhone 18 Pro ve Pro Max Yeni Renkleriyle İlk Kez Görüntülendi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.09.2026 - 19:03
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Teknoloji devi Apple'ın merakla beklenen lansmanı öncesinde internete düşen inceleme videosu, iPhone 18 Pro serisinin yeni renklerini ve tasarım ayrıntılarını resmi tanıtımdan önce gün yüzüne çıkardı.

Kaynak: https://www.webtekno.com/iphone-18-pr...
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Apple'ın yeni nesil akıllı telefonları iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max, merakla beklenen resmi lansmana sayılı günler kala sızdırılan bir videoyla ilk kez çalışır vaziyette görüntülendi.

Apple'ın yeni nesil akıllı telefonları iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max, merakla beklenen resmi lansmana sayılı günler kala sızdırılan bir videoyla ilk kez çalışır vaziyette görüntülendi.

Şirketin ilk katlanabilir modeli olması öngörülen iPhone Ultra ile birlikte sahne alacak yeni seri, teknoloji meraklılarının karşısına taze renk seçenekleriyle çıkmaya hazırlanıyor. Sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandıran sızıntı videosunda, bordo tonlarını andıran 'Koyu Kiraz' isimli yeni gövde rengi dikkat çekiyor. iPhone 18 Pro Max üzerinde sergilenen bu rengin, serinin tanıtımında başrolü üstlenmesi bekleniyor. Standart Pro modelinde ise mavi tonları öne çıkarken serinin; Koyu Kiraz, Siyah ve Gök Mavisi olmak üzere üç temel alternatifle raflardaki yerini alacağı ifade ediliyor. Dış hatlar açısından bir önceki jenerasyon olan iPhone 17 Pro çizgisini büyük ölçüde koruyan telefonlar, görsel farklılığı doğrudan yeni renk paletiyle hissettiriyor.

Cihazların asıl teknik sıçraması ise donanım tarafında gerçekleşiyor. Yeni modellerde, ortam ışığına göre mekanik olarak ayarlanabilen değişken diyafram açıklığına sahip yepyeni bir ana kamera sensörü bulunuyor. Gücünü yüksek verimlilik odaklı A20 Pro yonga setinden alan iPhone 18 Pro ailesi, yenilenen bağlantı modemi ve büyütülen batarya hacmiyle uzun kullanım ömrü ve kesintisiz performans hedefliyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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