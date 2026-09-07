Görüntüler Sızdırıldı: iPhone 18 Pro ve Pro Max Yeni Renkleriyle İlk Kez Görüntülendi

Şirketin ilk katlanabilir modeli olması öngörülen iPhone Ultra ile birlikte sahne alacak yeni seri, teknoloji meraklılarının karşısına taze renk seçenekleriyle çıkmaya hazırlanıyor. Sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandıran sızıntı videosunda, bordo tonlarını andıran 'Koyu Kiraz' isimli yeni gövde rengi dikkat çekiyor. iPhone 18 Pro Max üzerinde sergilenen bu rengin, serinin tanıtımında başrolü üstlenmesi bekleniyor. Standart Pro modelinde ise mavi tonları öne çıkarken serinin; Koyu Kiraz, Siyah ve Gök Mavisi olmak üzere üç temel alternatifle raflardaki yerini alacağı ifade ediliyor. Dış hatlar açısından bir önceki jenerasyon olan iPhone 17 Pro çizgisini büyük ölçüde koruyan telefonlar, görsel farklılığı doğrudan yeni renk paletiyle hissettiriyor.

Cihazların asıl teknik sıçraması ise donanım tarafında gerçekleşiyor. Yeni modellerde, ortam ışığına göre mekanik olarak ayarlanabilen değişken diyafram açıklığına sahip yepyeni bir ana kamera sensörü bulunuyor. Gücünü yüksek verimlilik odaklı A20 Pro yonga setinden alan iPhone 18 Pro ailesi, yenilenen bağlantı modemi ve büyütülen batarya hacmiyle uzun kullanım ömrü ve kesintisiz performans hedefliyor.