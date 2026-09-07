Görüntüler Sızdırıldı: iPhone 18 Pro ve Pro Max Yeni Renkleriyle İlk Kez Görüntülendi
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Kaynak: https://www.webtekno.com/iphone-18-pr...
Teknoloji devi Apple'ın merakla beklenen lansmanı öncesinde internete düşen inceleme videosu, iPhone 18 Pro serisinin yeni renklerini ve tasarım ayrıntılarını resmi tanıtımdan önce gün yüzüne çıkardı.
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Apple'ın yeni nesil akıllı telefonları iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max, merakla beklenen resmi lansmana sayılı günler kala sızdırılan bir videoyla ilk kez çalışır vaziyette görüntülendi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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