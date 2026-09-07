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80'ler Akımıyla Fotoğraf Paylaşanlar Dikkat: Uzman Gizli Tehlikeyi Açıkladı

80'ler Akımıyla Fotoğraf Paylaşanlar Dikkat: Uzman Gizli Tehlikeyi Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
07.09.2026 - 17:05
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Sosyal medyada son günlerin en çok konuşulan akımı '80'ler fotoğrafı' oldu. Milyonlarca kullanıcı, kendi fotoğrafını yapay zeka uygulamalarına yükleyerek nostaljik bir görünüşe kavuşuyor. Ancak Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, bu paylaşımların göründüğünden çok daha riskli olduğunu söyledi.

Kaynak: TGRT Haber / Bengü Sarıkuş

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Uzmandan Çarpıcı Uyarı: "Sadece Fotoğraf Değil, Biyometrik Verimizi de Veriyoruz"

Uzmandan Çarpıcı Uyarı: "Sadece Fotoğraf Değil, Biyometrik Verimizi de Veriyoruz"

Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, TGRT Haber'e yaptığı açıklamada 80'ler akımına katılan kullanıcıların yalnızca bir fotoğraf paylaşmadığını vurguladı. Kırık, 'Fotoğrafını bir yapay zeka sistemine yüklediği anda yüzünün de içerisinde bulunduğu kişisel verisini bir dijital hizmete aktarmış oluyor' dedi.

Uzman isim, fotoğrafın içerisindeki yüz hatları, gözler, burun ve çene yapısı gibi detayların kişiyi diğerlerinden ayıran görsel veriler olduğunu belirterek, aynı kişinin farklı zamanlarda ve açılardan çekilmiş çok sayıda fotoğrafının sisteme yüklenmesinin riski artırdığını söyledi. Kırık'a göre bu durum, kişinin dijital ortamda daha ayrıntılı bir yüz profilinin oluşturulmasına zemin hazırlıyor.

"Şifrenizi Değiştirebilirsiniz Ama Yüzünüzü Değiştiremezsiniz": Uzmandan Kritik Öneriler

"Şifrenizi Değiştirebilirsiniz Ama Yüzünüzü Değiştiremezsiniz": Uzmandan Kritik Öneriler

Yüz verisinin diğer kişisel verilerden en önemli farkının biyometrik olması olduğunu belirten Kırık, 'Şifrenizi değiştirebilirsiniz. Telefon numaranızı değiştirebilirsiniz. Ancak yüzünüzü değiştiremezsiniz' diyerek bu verinin kötüye kullanılması halinde telafisinin çok daha zor olduğunu vurguladı. Uzman, kullanıcıların fotoğraf yüklemeden önce uygulamanın gizlilik politikasını incelemesi, verinin nerede ve ne kadar süre saklandığını öğrenmesi gerektiğini belirtti.

Kırık, yüksek çözünürlüklü ve yüzün net göründüğü fotoğrafların farklı platformlara yüklenmesinin kimlik taklidi, sahte görüntü üretimi ve itibar saldırısı gibi riskleri artırabileceğine dikkat çekti. Fotoğrafların arka planında yer alabilecek ev adresi, okul, iş yeri veya araç plakası gibi detayların da farkında olmadan paylaşılabileceğini belirten uzman, özellikle çocuk ve aile bireylerinin göründüğü fotoğraflarda daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Kırık sözlerini, 'Yapay zeka bize 80'lerde nasıl göründüğümüzü gösterebilir. Fakat önemli olan, bugün yapay zekaya verdiğimiz yüzümüzün yarın nerelerde kullanılabileceğini de düşünmek' diyerek tamamladı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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