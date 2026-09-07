80'ler Akımıyla Fotoğraf Paylaşanlar Dikkat: Uzman Gizli Tehlikeyi Açıkladı

Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, TGRT Haber'e yaptığı açıklamada 80'ler akımına katılan kullanıcıların yalnızca bir fotoğraf paylaşmadığını vurguladı. Kırık, 'Fotoğrafını bir yapay zeka sistemine yüklediği anda yüzünün de içerisinde bulunduğu kişisel verisini bir dijital hizmete aktarmış oluyor' dedi.

Uzman isim, fotoğrafın içerisindeki yüz hatları, gözler, burun ve çene yapısı gibi detayların kişiyi diğerlerinden ayıran görsel veriler olduğunu belirterek, aynı kişinin farklı zamanlarda ve açılardan çekilmiş çok sayıda fotoğrafının sisteme yüklenmesinin riski artırdığını söyledi. Kırık'a göre bu durum, kişinin dijital ortamda daha ayrıntılı bir yüz profilinin oluşturulmasına zemin hazırlıyor.