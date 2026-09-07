80'ler Akımıyla Fotoğraf Paylaşanlar Dikkat: Uzman Gizli Tehlikeyi Açıkladı
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Sosyal medyada son günlerin en çok konuşulan akımı '80'ler fotoğrafı' oldu. Milyonlarca kullanıcı, kendi fotoğrafını yapay zeka uygulamalarına yükleyerek nostaljik bir görünüşe kavuşuyor. Ancak Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, bu paylaşımların göründüğünden çok daha riskli olduğunu söyledi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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