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40 Yıl Hapis İstenmişti: Gazeteci Veyis Ateş Tahliye Edildi

40 Yıl Hapis İstenmişti: Gazeteci Veyis Ateş Tahliye Edildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
07.09.2026 - 16:06
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Yasaklı madde kullanımını kolaylaştırmak ve ticaretini yapma-sağlama suçlamasıyla tutuklu bulunan gazetesi Veyis Ateş’in tahliyesine karar verildi.

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Veyis Ateş tahliye edildi.

Veyis Ateş tahliye edildi.

Geçtiğimiz aralık ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Habertürk eski yöneticisi ve sunucu Veyis Ateş tutuklanmıştı.

Yasaklı madde soruşturması kapsamında cezaevine gönderilen Veyis Ateş için 25 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Ateş, bugün hakim karşısına çıktı. Ateş ilk duruşmada tahliye edildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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