Trenlerde Yeni Dönem Başlıyor: Sistem Artık Sizin Yerinize Boş Bilet Takip Edecek
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TCDD Taşımacılık, tren bileti bulamayan yolcular için bekleneni verdi. 'Boş Yer Takip Butonu' özelliğiyle iptal veya iade sonucu açılan koltuklar artık otomatik olarak yolculara bildiriliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uygulamanın detaylarını paylaştı.
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TCDD, Bilet Bulamayan Yolcular İçin "Boş Yer Takip Butonu"nu Devreye Aldı
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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