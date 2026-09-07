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Trenlerde Yeni Dönem Başlıyor: Sistem Artık Sizin Yerinize Boş Bilet Takip Edecek

Trenlerde Yeni Dönem Başlıyor: Sistem Artık Sizin Yerinize Boş Bilet Takip Edecek

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
07.09.2026 - 15:02
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TCDD Taşımacılık, tren bileti bulamayan yolcular için bekleneni verdi. 'Boş Yer Takip Butonu' özelliğiyle iptal veya iade sonucu açılan koltuklar artık otomatik olarak yolculara bildiriliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uygulamanın detaylarını paylaştı.

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TCDD, Bilet Bulamayan Yolcular İçin "Boş Yer Takip Butonu"nu Devreye Aldı

TCDD, Bilet Bulamayan Yolcular İçin "Boş Yer Takip Butonu"nu Devreye Aldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında TCDD Taşımacılık AŞ'nin dijital dönüşüm çalışmalarına yeni bir adım daha eklendiğini duyurdu. Bakan Uraloğlu, trenlerde bilet bulamayan yolcuların artık iptal, iade veya farklı nedenlerle açılan koltuklardan otomatik olarak haberdar edileceğini söyledi. Yeni sistemin adı 'Boş Yer Takip Butonu' olarak belirlendi.

Uygulamayla birlikte, seyahat etmek istediği trende yer bulamayan yolcular artık bilet satış ekranını saatlerce yenilemek zorunda kalmayacak. Sistem üzerinden e-posta adresini tanımlayan yolcu, istediği trende bir koltuk boşaldığı anda bildirim alacak ve bileti hızlıca satın alabilecek. Uraloğlu konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: 'Uygulamayla bilet bulamayan yolcularımız, trenler için sistem üzerinden e-posta adreslerini tanımlayarak, bilet satış ekranını sürekli kontrol etmesine gerek kalmayacak. Yolcularımızın iade, iptal veya başka nedenlerle yer açılması halinde anında haberdar olmalarını ve biletlerini kolayca satın almalarını sağlıyoruz. Dijital imkanları kullanarak vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya ve seyahat planlamalarını daha erişilebilir hale getirmeye devam ediyoruz.'

İlk 4 Günde 286 Bin E-Bilet Kesildi: E-Fatura Sistemi de Devrede

İlk 4 Günde 286 Bin E-Bilet Kesildi: E-Fatura Sistemi de Devrede

Bakan Uraloğlu, boş yer takibinin yanı sıra TCDD Taşımacılık AŞ'nin e-belge dönüşümü kapsamında 1 Eylül 2026'dan itibaren e-bilet ve e-fatura uygulamalarını da hayata geçirdiğini hatırlattı. e-Bilet sistemiyle yolcular, satın alma işleminin ardından kendilerine gönderilen 'Yolculuk Bilgilendirme' e-postasındaki PDF belgede yer alan bağlantı üzerinden biletlerine dijital ortamda ulaşabiliyor. e-Fatura uygulamasıyla da taşımacılık hizmeti alan müşteriler, faturalarına artık kağıt beklemeden internet üzerinden erişebiliyor.

Yeni sistemin faydalarına da değinen Uraloğlu, 'Uygulama fatura oluşturma, iletme ve arşivleme süreçlerinde zaman ve maliyet avantajı sağlıyor. Kağıt, baskı ve fiziksel arşivleme ihtiyacını azaltarak, hem maliyetlerimizi düşürüyor, hem de doğal kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sunuyoruz.' dedi. Bakan, hedeflerinin demiryolu hizmetlerini vatandaşların her yerden, her zaman ulaşabileceği, işlemleri daha hızlı ve çevreci hale getirmek olduğunu belirtti. Uraloğlu, uygulamaların devreye girmesinin ardından geçen ilk 4 günde yaklaşık 286 bin e-bilet ve 1554 e-fatura düzenlendiğini açıkladı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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