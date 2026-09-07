Trenlerde Yeni Dönem Başlıyor: Sistem Artık Sizin Yerinize Boş Bilet Takip Edecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında TCDD Taşımacılık AŞ'nin dijital dönüşüm çalışmalarına yeni bir adım daha eklendiğini duyurdu. Bakan Uraloğlu, trenlerde bilet bulamayan yolcuların artık iptal, iade veya farklı nedenlerle açılan koltuklardan otomatik olarak haberdar edileceğini söyledi. Yeni sistemin adı 'Boş Yer Takip Butonu' olarak belirlendi.

Uygulamayla birlikte, seyahat etmek istediği trende yer bulamayan yolcular artık bilet satış ekranını saatlerce yenilemek zorunda kalmayacak. Sistem üzerinden e-posta adresini tanımlayan yolcu, istediği trende bir koltuk boşaldığı anda bildirim alacak ve bileti hızlıca satın alabilecek. Uraloğlu konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: 'Uygulamayla bilet bulamayan yolcularımız, trenler için sistem üzerinden e-posta adreslerini tanımlayarak, bilet satış ekranını sürekli kontrol etmesine gerek kalmayacak. Yolcularımızın iade, iptal veya başka nedenlerle yer açılması halinde anında haberdar olmalarını ve biletlerini kolayca satın almalarını sağlıyoruz. Dijital imkanları kullanarak vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya ve seyahat planlamalarını daha erişilebilir hale getirmeye devam ediyoruz.'