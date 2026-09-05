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Beklenen Yüksek Hızlı Tren İçin Geri Sayım: 14 Saatlik Yol 3,5 Saate Düşecek

Beklenen Yüksek Hızlı Tren İçin Geri Sayım: 14 Saatlik Yol 3,5 Saate Düşecek

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
05.09.2026 - 22:55
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir’in Menemen ilçesinde aslına uygun biçimde restore edilen Tarihi Gediz Köprüsü’nün düzenlenen törenle hizmete açıldığını bildirdi. Anadolu’nun binlerce yıllık medeniyet izlerini barındıran açık hava müzesi niteliğinde bulunduğuna dikkati çeken Bakan Uraloğlu, yürütülen çalışmalarla yalnızca modern ulaşım altyapısını inşa etmediklerini, aynı zamanda bu coğrafyanın tarihsel hafızasını da koruma altına aldıklarını aktardı.

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Ülke genelinde restore edilen tarihi köprü sayısı 532’ye ulaştı

Ülke genelinde restore edilen tarihi köprü sayısı 532’ye ulaştı

Tarihi yapıları özgün mimarisine bağlı kalarak ihya etmeyi ve gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini belirten Uraloğlu; Sangarios, Hıdırlık, Malabadi, Kızılin, Taşköprü, Osmancık Koyunbaba ve Diyarbakır Ongözlü gibi sembol yapıların restorasyon süreçlerinin tamamlandığını dile getirdi. Kültür mirasına kazandırılan tarihi köprü sayısının 532’ye yükseldiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, 48 tarihi köprüde ise çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydetti. Gediz Köprüsü’nün de bu kararlı çalışmalar neticesinde hizmete sunulduğunu açıkladı.

Restorasyon çalışmaları tamamlanan yapı yeniden işlevsel kimliğine kavuştu

Restorasyon çalışmaları tamamlanan yapı yeniden işlevsel kimliğine kavuştu

Hizmete giren köprünün teknik özelliklerini paylaşan Uraloğlu; yapının 166,5 metre uzunluğuna, 6,7 metre genişliğine ve 5 açıklığa sahip olduğunu, üstten betonarme kemer sistemiyle inşa edildiğini bildirdi. Güzergah değişikliğinin ardından Yanıkköy, Doğa ve Belen köylerine hizmet veren tarihi yapının Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen güçlendirme, restorasyon ve aydınlatma projeleriyle yeniden işlevsel hale getirildiğini beyan etti.

İzmir’in ulaşım ağlarına son yıllarda devasa yatırımlar gerçekleştirildi

İzmir’in ulaşım ağlarına son yıllarda devasa yatırımlar gerçekleştirildi

Son 24 yılda İzmir’in ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 349 milyar lira tutarında yatırım yapıldığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, şehirdeki bölünmüş yol uzunluğunun 431 kilometreden 1000 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunun ise 366 kilometreden 1017 kilometreye ulaştığını paylaştı.

Ankara ve İzmir arasındaki seyahat süresi YHT projesiyle 3,5 saate düşecek

Ankara ve İzmir arasındaki seyahat süresi YHT projesiyle 3,5 saate düşecek

İzmir-İstanbul Otoyolu projesi ile seyahat süresini 8,5 saatten 3,5 saate indirdiklerini hatırlatan Uraloğlu, çalışmaları kademeli olarak devam eden İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesi bittiğinde iki şehir arasındaki ulaşım süresinin 3,5 saate gerileyeceğini açıkladı. Ankara-İzmir arasındaki otobüs yolculuğunun 8 ile 9 saat sürdüğünü, mevcut tren seferleriyle bu sürenin 14 saati bulduğunu bildiren Uraloğlu, hattın tamamlanmasıyla mesafenin 824 kilometreden 624 kilometreye düşeceğini belirtti. Proje sayesinde yılda 13,3 milyon yolcu ile 90 milyon ton yükün taşınması hedefleniyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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