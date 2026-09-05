Beklenen Yüksek Hızlı Tren İçin Geri Sayım: 14 Saatlik Yol 3,5 Saate Düşecek
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir’in Menemen ilçesinde aslına uygun biçimde restore edilen Tarihi Gediz Köprüsü’nün düzenlenen törenle hizmete açıldığını bildirdi. Anadolu’nun binlerce yıllık medeniyet izlerini barındıran açık hava müzesi niteliğinde bulunduğuna dikkati çeken Bakan Uraloğlu, yürütülen çalışmalarla yalnızca modern ulaşım altyapısını inşa etmediklerini, aynı zamanda bu coğrafyanın tarihsel hafızasını da koruma altına aldıklarını aktardı.
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Ülke genelinde restore edilen tarihi köprü sayısı 532’ye ulaştı
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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