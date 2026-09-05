Beklenen Yüksek Hızlı Tren İçin Geri Sayım: 14 Saatlik Yol 3,5 Saate Düşecek

İzmir-İstanbul Otoyolu projesi ile seyahat süresini 8,5 saatten 3,5 saate indirdiklerini hatırlatan Uraloğlu, çalışmaları kademeli olarak devam eden İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesi bittiğinde iki şehir arasındaki ulaşım süresinin 3,5 saate gerileyeceğini açıkladı. Ankara-İzmir arasındaki otobüs yolculuğunun 8 ile 9 saat sürdüğünü, mevcut tren seferleriyle bu sürenin 14 saati bulduğunu bildiren Uraloğlu, hattın tamamlanmasıyla mesafenin 824 kilometreden 624 kilometreye düşeceğini belirtti. Proje sayesinde yılda 13,3 milyon yolcu ile 90 milyon ton yükün taşınması hedefleniyor.