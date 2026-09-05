Askerliği Bırakıp Altın Avcısı Oldu: "Günde 5 Gram Altın Çıkıyor"
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Bursa’da çocuk yaşlarda merak üzerine başlayan doğada altın arama faaliyetleri, zaman içerisinde sınırları aşan profesyonel bir iş modeline evrilmiş bulunuyor. Askeri personellik görevinden ayrılarak hayatını tamamen doğadaki değerli madenleri keşfetmeye adayan Emre Aydın, yaklaşık yedi yıldır tam zamanlı olarak derelerden altın çıkarıyor. Aydın, kendi imkanlarıyla ürettiği gelişmiş makine ve ekipmanlar sayesinde hem sahada yüksek verim sağlıyor hem de ürettiği teknolojiyi dünyanın farklı ülkelerine ihraç ediyor.
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Başarıya giden yolda araziyi doğru okumak ve jeolojik yapıya hakim olmak kritik önem taşıyor
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Saha taramalarında uygulanan metodik testler ve sistemli çalışma verimliliği artırıyor
Yaz aylarında karavanla Türkiye dereleri taranırken kış mevsiminde Afrika’da dev tesisler kuruyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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