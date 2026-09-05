Askerliği Bırakıp Altın Avcısı Oldu: "Günde 5 Gram Altın Çıkıyor"

Altın aramanın sadece mekanik bir süreç olmadığını vurgulayan Aydın, başarının temelinde doğayı ve taş yapısını iyi analiz etmenin yattığını belirtiyor. Özellikle altını bünyesinde barındıran kuvars taşlarının ve derelerdeki birikim noktalarının doğru tespit edilmesi gerekiyor. Mesleğin ilk yıllarında küçük altın tozlarını dahi bulmakta güçlük çektiğini ifade eden Aydın, zamanla kazanılan tecrübe sayesinde günlük ortalama üç ila beş gram altın elde edebilecek seviyeye ulaştıklarını dile getiriyor. Sezonluk çalışma yoğunluğuna ve sahanın potansiyeline bağlı olarak yıllık bazda yarım kilogram ile bir kilogram arasında altın üretimi gerçekleştiriliyor.