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Askerliği Bırakıp Altın Avcısı Oldu: "Günde 5 Gram Altın Çıkıyor"

Askerliği Bırakıp Altın Avcısı Oldu: "Günde 5 Gram Altın Çıkıyor"

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
05.09.2026 - 21:09
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Bursa’da çocuk yaşlarda merak üzerine başlayan doğada altın arama faaliyetleri, zaman içerisinde sınırları aşan profesyonel bir iş modeline evrilmiş bulunuyor. Askeri personellik görevinden ayrılarak hayatını tamamen doğadaki değerli madenleri keşfetmeye adayan Emre Aydın, yaklaşık yedi yıldır tam zamanlı olarak derelerden altın çıkarıyor. Aydın, kendi imkanlarıyla ürettiği gelişmiş makine ve ekipmanlar sayesinde hem sahada yüksek verim sağlıyor hem de ürettiği teknolojiyi dünyanın farklı ülkelerine ihraç ediyor.

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Başarıya giden yolda araziyi doğru okumak ve jeolojik yapıya hakim olmak kritik önem taşıyor

Başarıya giden yolda araziyi doğru okumak ve jeolojik yapıya hakim olmak kritik önem taşıyor

Altın aramanın sadece mekanik bir süreç olmadığını vurgulayan Aydın, başarının temelinde doğayı ve taş yapısını iyi analiz etmenin yattığını belirtiyor. Özellikle altını bünyesinde barındıran kuvars taşlarının ve derelerdeki birikim noktalarının doğru tespit edilmesi gerekiyor. Mesleğin ilk yıllarında küçük altın tozlarını dahi bulmakta güçlük çektiğini ifade eden Aydın, zamanla kazanılan tecrübe sayesinde günlük ortalama üç ila beş gram altın elde edebilecek seviyeye ulaştıklarını dile getiriyor. Sezonluk çalışma yoğunluğuna ve sahanın potansiyeline bağlı olarak yıllık bazda yarım kilogram ile bir kilogram arasında altın üretimi gerçekleştiriliyor.

Saha taramalarında uygulanan metodik testler ve sistemli çalışma verimliliği artırıyor

Saha taramalarında uygulanan metodik testler ve sistemli çalışma verimliliği artırıyor

Saha incelemelerinde ot kökleri ile çöp birikintilerinin yer aldığı noktalar özel olarak taranıyor. Yapılan test küreklerinde belirli bir yoğunluğun üzerinde altın tespit edilmesi halinde, metrekare bazındaki rezerve göre o alanda geniş çaplı çalışma başlatılmasına karar veriliyor. Arama sürecine geleneksel tavalama yöntemiyle başlayan Aydın, süreç içerisinde kendisini geliştirerek 10 tondan 100 tona kadar maden işleme kapasitesine sahip motorlu ve vakumlu sistemler imal etmeyi başarıyor.

Yaz aylarında karavanla Türkiye dereleri taranırken kış mevsiminde Afrika’da dev tesisler kuruyor

Yaz aylarında karavanla Türkiye dereleri taranırken kış mevsiminde Afrika’da dev tesisler kuruyor

Sabit bir mekana bağlı kalmaksızın karavanıyla Türkiye’yi karış karış gezen Aydın, haftanın beş gününü disiplinli bir saha programıyla geçiriyor. Su seviyelerine ve iklim şartlarına göre sürekli yer değiştiren ekip, yaz dönemini yurt içindeki akarsularda değerlendiriyor. Yurt dışından gelen yoğun talepler doğrultusunda kış aylarında rotayı Afrika’ya çeviren Aydın, burada büyük kapasiteli altın madeni tesislerinin kurulumunu üstleniyor. Türkiye’nin jeolojik potansiyeline de dikkat çeken tecrübeli madenci, özellikle Bursa, İnegöl ve Orhaneli bölgelerinin altın varlığı açısından oldukça değerli olduğunu vurguluyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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