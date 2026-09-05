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Dağın Altında 706 Günlük Mücadele Bitti: İki Büyük Ülke Yerin Altında Birleşti

Dağın Altında 706 Günlük Mücadele Bitti: İki Büyük Ülke Yerin Altında Birleşti

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
05.09.2026 - 17:51
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Avrupa kıtasının en kritik ulaşım ve lojistik projeleri arasında gösterilen Brenner Base Tüneli’nin 55 kilometrelik batı ana tüpünde yürütülen kazı çalışmaları başarıyla nihayete erdi. Avusturya ile İtalya’yı yer altından kesintisiz biçimde birbirine bağlayacak olan devasa hatta 'Wilma' adı verilen tünel açma makinesi, planlanan varış noktasına ulaştı. Dağların binlerce metre altındaki zorlu coğrafi koşullarda gerçekleşen son delme işlemiyle birlikte dev mühendislik projesinde tarihi bir eşik geride bırakıldı. Kesici mekanizmanın son kaya katmanını parçaladığı anlarda şantiyede görev yapan teknik ekip ve işçiler büyük bir coşku yaşadı.

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Kaynak: https://www.bbt-se.com/en/newsroom/de...
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Yürüyen Bir Fabrikayı Andıran Dev Sistem Görevini Tamamladı

Yürüyen Bir Fabrikayı Andıran Dev Sistem Görevini Tamamladı

18 Eylül 2024 tarihinde mesaisine başlayan ve aralıksız sürdürdüğü çalışmalar kapsamında yaklaşık 7,5 kilometrelik mesafeyi geride bırakan Wilma, devasa boyutlarıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 180 metre uzunluğa ve 2 bin 700 ton toplam ağırlığa sahip olan bu devasa mekanizma, adeta yer altında faaliyet gösteren bir üretim tesisini çağrıştırıyor. Kazı çapı 10,37 metreye ulaşan ve 80 bin ayrı parçadan oluşan sistem, çalışma süreci boyunca son derece karmaşık jeolojik fay hatlarını katetti. Zemin yapısının sık sık değişkenlik gösterdiği güzergâhta emniyeti sağlamak adına makinenin art alanında 3 bin 720 beton kaplama çemberi inşa edildi ve 22 bin 320 blok başarıyla yerleştirildi.

Bölgedeki Yoğun Kara Yolu Trafik Yükünün Hafifletilmesi Hedefleniyor

Bölgedeki Yoğun Kara Yolu Trafik Yükünün Hafifletilmesi Hedefleniyor

Innsbruck yakınlarındaki Sill Boğazı’ndan İtalya’nın Güney Tirol bölgesinde yer alan Fortezza’ya kadar uzanan hatta kazı işlemlerinin bitirilmesi, ticaret koridoru açısından büyük önem taşıyor. Her yıl milyonlarca kara taşıtının kullandığı ve yaklaşık 50 milyon ton lojistik yükün taşındığı Brenner Geçidi'nde mevcut tır trafiği, gürültü, sıkışıklık ve çevre kirliliğini belirgin şekilde artırıyor. Yeni demir yolu hattı sayesinde taşımacılık faaliyetlerinin büyük bir bölümü raylı sistemlere kaydırılacak. Yüksek rakımlara tırmanma zorunluluğunu ortadan kaldıran düz hat, trenlerin daha az enerji tüketerek daha ağır yükleri taşımasına imkan tanıyacak.

Tünelin Hizmete Açılması İçin Altyapı Çalışmalarına Hız Verilecek

Tünelin Hizmete Açılması İçin Altyapı Çalışmalarına Hız Verilecek

Batı ana tüpündeki kazı çalışmalarının tamamlanması projenin hemen kullanıma açılacağı anlamına gelmiyor. Bu aşamadan sonra kalıcı beton kaplamaların yanı sıra tren hatları, elektrik altyapısı, tahliye kanalları, sinyalizasyon ve güvenlik sistemlerinin kurulumuna odaklanılacak. Mevcut Innsbruck yer altı çevre hattı entegrasyonuyla birlikte toplam 64 kilometre uzunluğa ulaşacak olan Avrupa Birliği fonlu proje tamamlandığında, gezegenin en uzun yer altı demir yolu hatlarından biri olarak hizmet vermeye başlayacak.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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