Dağın Altında 706 Günlük Mücadele Bitti: İki Büyük Ülke Yerin Altında Birleşti

18 Eylül 2024 tarihinde mesaisine başlayan ve aralıksız sürdürdüğü çalışmalar kapsamında yaklaşık 7,5 kilometrelik mesafeyi geride bırakan Wilma, devasa boyutlarıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 180 metre uzunluğa ve 2 bin 700 ton toplam ağırlığa sahip olan bu devasa mekanizma, adeta yer altında faaliyet gösteren bir üretim tesisini çağrıştırıyor. Kazı çapı 10,37 metreye ulaşan ve 80 bin ayrı parçadan oluşan sistem, çalışma süreci boyunca son derece karmaşık jeolojik fay hatlarını katetti. Zemin yapısının sık sık değişkenlik gösterdiği güzergâhta emniyeti sağlamak adına makinenin art alanında 3 bin 720 beton kaplama çemberi inşa edildi ve 22 bin 320 blok başarıyla yerleştirildi.