Dağın Altında 706 Günlük Mücadele Bitti: İki Büyük Ülke Yerin Altında Birleşti
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Kaynak: https://www.bbt-se.com/en/newsroom/de...
Avrupa kıtasının en kritik ulaşım ve lojistik projeleri arasında gösterilen Brenner Base Tüneli’nin 55 kilometrelik batı ana tüpünde yürütülen kazı çalışmaları başarıyla nihayete erdi. Avusturya ile İtalya’yı yer altından kesintisiz biçimde birbirine bağlayacak olan devasa hatta 'Wilma' adı verilen tünel açma makinesi, planlanan varış noktasına ulaştı. Dağların binlerce metre altındaki zorlu coğrafi koşullarda gerçekleşen son delme işlemiyle birlikte dev mühendislik projesinde tarihi bir eşik geride bırakıldı. Kesici mekanizmanın son kaya katmanını parçaladığı anlarda şantiyede görev yapan teknik ekip ve işçiler büyük bir coşku yaşadı.
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Yürüyen Bir Fabrikayı Andıran Dev Sistem Görevini Tamamladı
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Bölgedeki Yoğun Kara Yolu Trafik Yükünün Hafifletilmesi Hedefleniyor
Tünelin Hizmete Açılması İçin Altyapı Çalışmalarına Hız Verilecek
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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