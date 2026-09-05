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Dikkat Bozukluğu Olan Çalışan İş Yerine Dava Açtı: Mahkemeden Servetle Çıktı

Dikkat Bozukluğu Olan Çalışan İş Yerine Dava Açtı: Mahkemeden Servetle Çıktı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
05.09.2026 - 17:14
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İngiltere’de faaliyet gösteren bir otelde görev yapan insan kaynakları çalışanının açtığı dava, nöroçeşitlilik sahibi bireylerin hakları açısından emsal teşkil edecek nitelikte bir kararla sonuçlandı. Okuma bölgesinde görülen duruşmada mahkeme heyeti, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) bulunan çalışanın mobbinge maruz kaldığını ve bilinçli biçimde başarısızlığa sürüklendiğini tespit ederek işvereni ağır bir tazminat cezasına çarptırdı.

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Kaynak: https://www.peoplemanagement.co.uk/ar...
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Eski Depoda Çalışmaya Zorlanan Çalışan Ayrımcılığa Karşı Hukuk Mücadelesi Başlattı

Eski Depoda Çalışmaya Zorlanan Çalışan Ayrımcılığa Karşı Hukuk Mücadelesi Başlattı

Hawkwell House Hotel bünyesinde geçici olarak göreve başlayan Roberta Ghiotto, belirgin bir görev tanımı sunulmaksızın tüm idari ve operasyonel süreçleri üstlenmek durumunda kaldı. DEHB durumu nedeniyle odaklanma ve ayrıntı gerektiren işlerde güçlük çeken Ghiotto, görev tanımının bir kısmını oluşturan bordro işlemlerinde sorun yaşamaya başladı. Başlangıçta olumlu bir süreç yürüten çalışan, yönetici değişikliğinin ardından yoğun bir baskıyla karşı karşıya kaldı. Yeni yönetimin agresif tutumu ve çalışanın yetersiz kaldığı alanlara zorla yönlendirilmesi, krizin derinleşmesine yol açtı. Çalışanın sessiz bir çalışma ortamı talebi ise havalandırması, penceresi ve telefonu bulunmayan eski bir depoya nakledilmesiyle sonuçlandı.

Mahkeme Heyeti İşverenin Kötü Niyetli Tutumunu Evrak ve Şahitlerle Kanıtladı

Mahkeme Heyeti İşverenin Kötü Niyetli Tutumunu Evrak ve Şahitlerle Kanıtladı

İş Mahkemesi Yargıcı Reindorf KC başkanlığındaki kurul, sürecin bir destek mekanizması olmaktan ziyade çalışanın görevine son vermek amacıyla planlandığını saptadı. Kararda, işverenin çalışanı yetkin olmadığı işlere mahkûm ederek tecrit ettiği ve uygun çalışma koşullarını sağlamaktan imtina ettiği açıkça ifade edildi. İşletmenin, resmi tanı belgesinin yokluğunu fırsat bilerek çalışanı yasal korumadan muaf tutabileceği yönünde yanlış bir kanıyla hareket ettiği de dosyaya yansıdı. Çalışanın evden çalışma, ek eğitim alma ve uygun ortam taleplerinin sistematik biçimde reddedilmesi, engellilik durumuna dayalı doğrudan bir ayrımcılık olarak değerlendirildi.

Soruşturma Sonucunda İşverenin Ağır Bir Maddi Yükümlülük Altına Girmesine Hükmedildi

Soruşturma Sonucunda İşverenin Ağır Bir Maddi Yükümlülük Altına Girmesine Hükmedildi

Yargılama sürecinin tamamlanmasıyla birlikte otel yönetiminin iş sağlığı ve güvenliği standartlarını göz ardı ettiği kesinleşti. Yaşanan tecrit ve baskının çalışanda ciddi ruhsal zarara yol açtığını belirten mahkeme, maddi kayıplar, manevi zarar ve psikolojik yıpranma gerekçeleriyle toplam 200.252 sterlin tazminat ödenmesini kararlaştırdı. Ayrıca dava masraflarının da davalı şirket tarafından karşılanması karara bağlandı. Bu karar, iş yerlerinde nöroçeşitlilik gösteren personelin çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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