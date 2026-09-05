Dikkat Bozukluğu Olan Çalışan İş Yerine Dava Açtı: Mahkemeden Servetle Çıktı

Hawkwell House Hotel bünyesinde geçici olarak göreve başlayan Roberta Ghiotto, belirgin bir görev tanımı sunulmaksızın tüm idari ve operasyonel süreçleri üstlenmek durumunda kaldı. DEHB durumu nedeniyle odaklanma ve ayrıntı gerektiren işlerde güçlük çeken Ghiotto, görev tanımının bir kısmını oluşturan bordro işlemlerinde sorun yaşamaya başladı. Başlangıçta olumlu bir süreç yürüten çalışan, yönetici değişikliğinin ardından yoğun bir baskıyla karşı karşıya kaldı. Yeni yönetimin agresif tutumu ve çalışanın yetersiz kaldığı alanlara zorla yönlendirilmesi, krizin derinleşmesine yol açtı. Çalışanın sessiz bir çalışma ortamı talebi ise havalandırması, penceresi ve telefonu bulunmayan eski bir depoya nakledilmesiyle sonuçlandı.