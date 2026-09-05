Dikkat Bozukluğu Olan Çalışan İş Yerine Dava Açtı: Mahkemeden Servetle Çıktı
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Kaynak: https://www.peoplemanagement.co.uk/ar...
İngiltere’de faaliyet gösteren bir otelde görev yapan insan kaynakları çalışanının açtığı dava, nöroçeşitlilik sahibi bireylerin hakları açısından emsal teşkil edecek nitelikte bir kararla sonuçlandı. Okuma bölgesinde görülen duruşmada mahkeme heyeti, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) bulunan çalışanın mobbinge maruz kaldığını ve bilinçli biçimde başarısızlığa sürüklendiğini tespit ederek işvereni ağır bir tazminat cezasına çarptırdı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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