Denize 10 Bin Ton Deterjan Döktüler: Petrolü Temizleyelim Derken Katliam Yaptılar

İngiliz hükümeti ile donanma ekipleri, petrolün turistik Cornwall kıyılarına ulaşmasını engellemek amacıyla bilimsel temelden uzak bir kurtarma operasyonu başlattı. Yetkililer, su yüzeyindeki petrol tabakasını parçalamak amacıyla denize yaklaşık 10 bin ton endüstriyel çözücü, deterjan ve solvent boşalttı. Ancak dönemin teknolojisiyle üretilen bu güçlü temizlik kimyasalları petrolü güvenli bir şekilde çözmek yerine çok daha yüksek düzeyde zehirleyici bir tabaka meydana getirdi.