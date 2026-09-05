Denize 10 Bin Ton Deterjan Döktüler: Petrolü Temizleyelim Derken Katliam Yaptılar
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Kaynak: https://www.bbc.co.uk/programmes/arti...
İngiltere’nin güneybatı kıyılarında 1967 yılında meydana gelen Torrey Canyon faciası, küresel ölçekte kaydedilen ilk büyük deniz petrol sızıntısı olmasının yanında kriz yönetiminde yapılan vahim hatalarla devasa bir çevre katliamına dönüştü. Scilly Adaları yakınlarında kayalıklara çarparak karaya oturan Liberiya bayraklı dev süpertankerin gövdesinde meydana gelen ağır hasar sonucunda, yaklaşık 120 bin ton ham petrol kısa sürede denize yayıldı.
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Denize Dökülen Binlerce Ton Kimyasal Temizleyici Petrol Sızıntısını Daha Zehirli Bir Hali Getirdi
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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