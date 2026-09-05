article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Denize 10 Bin Ton Deterjan Döktüler: Petrolü Temizleyelim Derken Katliam Yaptılar

Denize 10 Bin Ton Deterjan Döktüler: Petrolü Temizleyelim Derken Katliam Yaptılar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
05.09.2026 - 16:52
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İngiltere’nin güneybatı kıyılarında 1967 yılında meydana gelen Torrey Canyon faciası, küresel ölçekte kaydedilen ilk büyük deniz petrol sızıntısı olmasının yanında kriz yönetiminde yapılan vahim hatalarla devasa bir çevre katliamına dönüştü. Scilly Adaları yakınlarında kayalıklara çarparak karaya oturan Liberiya bayraklı dev süpertankerin gövdesinde meydana gelen ağır hasar sonucunda, yaklaşık 120 bin ton ham petrol kısa sürede denize yayıldı.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.bbc.co.uk/programmes/arti...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Denize Dökülen Binlerce Ton Kimyasal Temizleyici Petrol Sızıntısını Daha Zehirli Bir Hali Getirdi

Denize Dökülen Binlerce Ton Kimyasal Temizleyici Petrol Sızıntısını Daha Zehirli Bir Hali Getirdi

İngiliz hükümeti ile donanma ekipleri, petrolün turistik Cornwall kıyılarına ulaşmasını engellemek amacıyla bilimsel temelden uzak bir kurtarma operasyonu başlattı. Yetkililer, su yüzeyindeki petrol tabakasını parçalamak amacıyla denize yaklaşık 10 bin ton endüstriyel çözücü, deterjan ve solvent boşalttı. Ancak dönemin teknolojisiyle üretilen bu güçlü temizlik kimyasalları petrolü güvenli bir şekilde çözmek yerine çok daha yüksek düzeyde zehirleyici bir tabaka meydana getirdi.

Kimyasal Müdahale Sonucunda Deniz Tabanındaki Tüm Ekosistem Ağır Hasar Aldı

Kimyasal Müdahale Sonucunda Deniz Tabanındaki Tüm Ekosistem Ağır Hasar Aldı

Deterjan kullanımı petrolün kıyılara ulaşmasını engelleyemediği gibi zehirli maddelerin dibe çökerek deniz tabanındaki canlı yaşamını tamamen yok etmesine sebebiyet verdi. Bölgedeki yengeçler, istiridyeler, balık türleri ve binlerce deniz kuşu petrolden ziyade uygulanan agresif kimyasal temizleyiciler nedeniyle hayatını kaybetti. Kıyıya vuran can çekişen deniz canlıları, çevre mühendisliği tarihinin en trajik fiyaskolarından biri olarak kayıtlara geçti.

Savaş Uçakları Tarafından Bombalanan Tanker Günümüz Çevre Hukukunun Temellerini Attı

Savaş Uçakları Tarafından Bombalanan Tanker Günümüz Çevre Hukukunun Temellerini Attı

Kullanılan kimyasalların yetersiz kalması üzerine İngiliz Hükümeti, gemide kalan petrolü yakarak imha etmek amacıyla Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarıyla tankeri bombardımana tuttu. Günler süren bombardımanın ardından batan dev tanker, yaşanan büyük ekolojik yıkıma rağmen günümüzde geçerliliğini koruyan deniz kirliliği protokollerinin ve uluslararası çevre hukuku düzenlemelerinin küresel düzeyde oluşturulmasına zemin hazırladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın