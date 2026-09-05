Türkiye’nin En Temiz Suyu İçin Dev Yatırım: İlçeye 300 Milyonluk Piyango Vurdu!

Van’ın Bahçesaray ilçesinde, Türkiye’nin su ürünleri sektöründe kritik bir yer tutacak dev üretim tesisinin inşasına başlandı. İçinde tek bir bakteri dahi barındırmayan eşsiz su kaynaklarıyla öne çıkan bölge, devlet desteği ve özel sektör iş birliğiyle kurulacak bu merkez sayesinde tatlı su balıkçılığında stratejik bir üssü konumuna erişti. Tesis, yıllık 300 milyon adet yavru alabalık yetiştirme kapasitesiyle hem bölge ekonomisine hem de ülke genelindeki su ürünleri sektörüne önemli katkılar vaat etti.

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