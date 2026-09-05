Türkiye’nin En Temiz Suyu İçin Dev Yatırım: İlçeye 300 Milyonluk Piyango Vurdu!
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Van’ın Bahçesaray ilçesinde, Türkiye’nin su ürünleri sektöründe kritik bir yer tutacak dev üretim tesisinin inşasına başlandı. İçinde tek bir bakteri dahi barındırmayan eşsiz su kaynaklarıyla öne çıkan bölge, devlet desteği ve özel sektör iş birliğiyle kurulacak bu merkez sayesinde tatlı su balıkçılığında stratejik bir üssü konumuna erişti. Tesis, yıllık 300 milyon adet yavru alabalık yetiştirme kapasitesiyle hem bölge ekonomisine hem de ülke genelindeki su ürünleri sektörüne önemli katkılar vaat etti.
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Tesisin kurulduğu su kaynağındaki yüksek hijyen standardı üretim kalitesini doğrudan artırdı.
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Yerli üretim hamlesi milyonlarca dolarlık yavru balık ithalatının önüne geçti.
Üretilen kaliteli yavru balıklar iç piyasanın ardından dış pazarlara ihraç edildi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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