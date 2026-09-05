article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Türkiye’nin En Temiz Suyu İçin Dev Yatırım: İlçeye 300 Milyonluk Piyango Vurdu!

Türkiye’nin En Temiz Suyu İçin Dev Yatırım: İlçeye 300 Milyonluk Piyango Vurdu!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
05.09.2026 - 20:02
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Van’ın Bahçesaray ilçesinde, Türkiye’nin su ürünleri sektöründe kritik bir yer tutacak dev üretim tesisinin inşasına başlandı. İçinde tek bir bakteri dahi barındırmayan eşsiz su kaynaklarıyla öne çıkan bölge, devlet desteği ve özel sektör iş birliğiyle kurulacak bu merkez sayesinde tatlı su balıkçılığında stratejik bir üssü konumuna erişti. Tesis, yıllık 300 milyon adet yavru alabalık yetiştirme kapasitesiyle hem bölge ekonomisine hem de ülke genelindeki su ürünleri sektörüne önemli katkılar vaat etti.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tesisin kurulduğu su kaynağındaki yüksek hijyen standardı üretim kalitesini doğrudan artırdı.

Tesisin kurulduğu su kaynağındaki yüksek hijyen standardı üretim kalitesini doğrudan artırdı.

Subaşı mevkisinde yürütülen altyapı ve zemin düzleme çalışmalarıyla temelleri atılan projenin 200 milyon liralık bir bütçeyle hayata geçirileceği duyuruldu. Yetkililer, tamamlanması 1,5 yılı bulacak dev Tesisin en önemli avantajını sıfır bakteri içeren temiz su yapısının oluşturduğunu açıkladı. Tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde Bahçesaray’ı dev bir balık üretim üssüne dönüştürecek olan altyapı, Van'ın yıllık yaklaşık 12 bin tonu bulan toplam balık üretimine de ivme kazandırdı.

Yerli üretim hamlesi milyonlarca dolarlık yavru balık ithalatının önüne geçti.

Yerli üretim hamlesi milyonlarca dolarlık yavru balık ithalatının önüne geçti.

Türkiye’nin her yıl yaklaşık 400 milyon dolar seviyesinde yavru balık ithal ettiğine dikkat çekildi. Mevcut su kaynaklarındaki bakteriyel engeller nedeniyle ortaya çıkan bu dışa bağımlılık, Bahçesaray’daki el değmemiş su kalitesi sayesinde son bulma aşamasına geldi. Dev yatırım, yurt dışından yapılan ithalat yükünü tamamen ortadan kaldırmanın yanında iç piyasanın tüm yavru alabalık ihtiyacını güvenle karşılama yeteneği sergiledi.

Üretilen kaliteli yavru balıklar iç piyasanın ardından dış pazarlara ihraç edildi.

Üretilen kaliteli yavru balıklar iç piyasanın ardından dış pazarlara ihraç edildi.

Stratejik tesis, yalnızca yurt içi talebi karşılamakla kalmayıp ürettiği balıkları yurt dışına ihraç ederek ülkeye ciddi miktarda döviz girdisi kazandırmayı amaçladı. AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve Kaymakam Salih Kartal’ın sahada incelemelerde bulunduğu dev altyapı seferberliği, bölgenin sosyo-ekonomik kaderini değiştirirken Türkiye’yi uluslararası su ürünleri pazarında güçlü bir ihracatçı konumuna yükseltti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın