Her Gün 10 Bin Kişi Suların Çekilmesini Bekliyor: 'Altından Kılıçlara Kadar Her Şey Çıkıyor'

14 yıldır bu alanda arama yapan Jason Sandy'ye göre, mudlarking düşük gelgit anında ortaya çıkan nehir yatağının taranmasından ibaret. Suyun altında kalan bu alan günün yalnızca birkaç saatinde erişime açılıyor ve bulunan eserler değerlendirilmek üzere müzedeki Buluntu İrtibat Görevlisi'ne teslim ediliyor, ardından ulusal bir veri tabanına kaydediliyor. Uzmanlar, nehrin oksijensiz çamurunun deri ve ahşap gibi normalde çürüyen malzemeleri bile binlerce yıl koruyabildiğini belirtiyor; bulunanlar arasında 2.000 yıllık bir Roma ayakkabısı ve Tunç Çağı'na ait bir kılıç da yer alıyor. Orta Çağ ve sonrasına tarihlenen iğneler de foreshore'da sıklıkla bulunan objeler arasında yer alıyor; bu iğneler dönemin insanlarının katmanlı kıyafetlerini bir arada tutmak için kullanılıyordu.