Her Gün 10 Bin Kişi Suların Çekilmesini Bekliyor: 'Altından Kılıçlara Kadar Her Şey Çıkıyor'
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Londra'da 'mudlark' adı verilen amatör tarih avcıları, Temz Nehri'nin gelgit sonrası ortaya çıkan kıyı şeridinde yüzyıllar öncesine ait eşyalar buluyor. Roma dönemi paralardan Orta Çağ kılıçlarına kadar pek çok objenin gün yüzüne çıktığı bu arayış, sosyal medyada geniş bir ilgi görüyor. Artan talep, yetkili kurumun verdiği arama izinlerine yapılan başvuruları da hızla yükseltti.
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Gelgitle birlikte ortaya çıkan kıyı şeridi, uzmanlara göre Britanya'nın en uzun arkeolojik alanı olarak kabul ediliyor.
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Videoların sosyal medyada milyonlarca izlenme alması, arama izni bekleyenlerin sayısını on binin üzerine çıkardı.
Uygulamanın kökleri, 1700'lü yıllarda geçimini sağlamak için nehir kıyısında eşya toplayan yoksul kadın ve çocuklara dayanıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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