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Her Gün 10 Bin Kişi Suların Çekilmesini Bekliyor: 'Altından Kılıçlara Kadar Her Şey Çıkıyor'

Her Gün 10 Bin Kişi Suların Çekilmesini Bekliyor: 'Altından Kılıçlara Kadar Her Şey Çıkıyor'

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
05.09.2026 - 22:12
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Londra'da 'mudlark' adı verilen amatör tarih avcıları, Temz Nehri'nin gelgit sonrası ortaya çıkan kıyı şeridinde yüzyıllar öncesine ait eşyalar buluyor. Roma dönemi paralardan Orta Çağ kılıçlarına kadar pek çok objenin gün yüzüne çıktığı bu arayış, sosyal medyada geniş bir ilgi görüyor. Artan talep, yetkili kurumun verdiği arama izinlerine yapılan başvuruları da hızla yükseltti.

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Gelgitle birlikte ortaya çıkan kıyı şeridi, uzmanlara göre Britanya'nın en uzun arkeolojik alanı olarak kabul ediliyor.

Gelgitle birlikte ortaya çıkan kıyı şeridi, uzmanlara göre Britanya'nın en uzun arkeolojik alanı olarak kabul ediliyor.

14 yıldır bu alanda arama yapan Jason Sandy'ye göre, mudlarking düşük gelgit anında ortaya çıkan nehir yatağının taranmasından ibaret. Suyun altında kalan bu alan günün yalnızca birkaç saatinde erişime açılıyor ve bulunan eserler değerlendirilmek üzere müzedeki Buluntu İrtibat Görevlisi'ne teslim ediliyor, ardından ulusal bir veri tabanına kaydediliyor. Uzmanlar, nehrin oksijensiz çamurunun deri ve ahşap gibi normalde çürüyen malzemeleri bile binlerce yıl koruyabildiğini belirtiyor; bulunanlar arasında 2.000 yıllık bir Roma ayakkabısı ve Tunç Çağı'na ait bir kılıç da yer alıyor. Orta Çağ ve sonrasına tarihlenen iğneler de foreshore'da sıklıkla bulunan objeler arasında yer alıyor; bu iğneler dönemin insanlarının katmanlı kıyafetlerini bir arada tutmak için kullanılıyordu.

Videoların sosyal medyada milyonlarca izlenme alması, arama izni bekleyenlerin sayısını on binin üzerine çıkardı.

Videoların sosyal medyada milyonlarca izlenme alması, arama izni bekleyenlerin sayısını on binin üzerine çıkardı.

Yetkililer, çamur avcılığı videolarının giderek daha fazla insanı bu deneyimi uzaktan yaşamaya teşvik ettiğini, bunun da Londra Liman İdaresi'nden izin talep edenlerin sayısında büyük bir artışa yol açtığını aktarıyor. Nehir kıyısının hala işlek bir su yolu olması ve soğuk, tehlikeli koşullar barındırması nedeniyle arama faaliyetleri izne bağlı tutuluyor.

Uygulamanın kökleri, 1700'lü yıllarda geçimini sağlamak için nehir kıyısında eşya toplayan yoksul kadın ve çocuklara dayanıyor.

Uygulamanın kökleri, 1700'lü yıllarda geçimini sağlamak için nehir kıyısında eşya toplayan yoksul kadın ve çocuklara dayanıyor.

Tarihsel kayıtlara göre ilk çamur avcıları, bulduklarını birkaç kuruşa satarak hayatta kalmaya çalışan alt sınıf kadın ve çocuklardı; bugünse bulunan hiçbir eşyanın satışı yapılamıyor ve arayış tamamen keşif heyecanına dayanıyor. Sandy, bulduğu küçük bir künye sayesinde Birinci Dünya Savaşı gazisi bir askerin hikâyesine ulaştığını ve şimdi onun mezarına çiçek bıraktığını anlatıyor; bu da nehrin sadece nesneleri değil, unutulmuş yaşam öykülerini de gün yüzüne çıkardığını gösteriyor. Uzmanlara göre nehir her gün yeni bir keşfe gebe ve gelgitle ortaya çıkan her parça, kentin sıradan sakinlerinin unutulmuş hikâyelerini yeniden gün yüzüne çıkarma potansiyeli taşıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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