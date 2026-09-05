İnşaatlarda Yeni Dönem Başlıyor: Sabah İçtiğiniz Kahve Geleceğin Binalarını Ayakta Tutacak

Söz konusu buluş, birbiriyle bağlantılı iki büyük çevresel sorunu doğrudan hedef alıyor. Bir yanda küresel çapta her yıl çöplüklere dökülen ve parçalanırken metan gası salgılayan yaklaşık 10 milyar kilogramlık devasa bir kahve atığı yer alıyor. Diğer yanda ise inşaat sektörünün kontrolsüz tüketimiyle tükenme noktasına gelen doğal dere kumu kaynakları bulunuyor.

Çöl kumu pürüzsüz yapısı sebebiyle betonda kullanılamadığından, sektör nehir yataklarına zarar veren kumlara bağımlı kalıyor. Her yıl tüketilen 50 milyar ton doğal kumun bir kısmını biyoçar ile ikame etmek, döngüsel ekonomi mantığı doğrultusunda hem atıkları dönüştürüyor hem de ekosistemi koruyor. Ömür boyu yaşam döngüsü analizleri, yüzde 15 biyoçar kullanımının karbon emisyonlarını yüzde 26 oranında düşürdüğünü gösteriyor.