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İnşaatlarda Yeni Dönem Başlıyor: Sabah İçtiğiniz Kahve Geleceğin Binalarını Ayakta Tutacak

İnşaatlarda Yeni Dönem Başlıyor: Sabah İçtiğiniz Kahve Geleceğin Binalarını Ayakta Tutacak

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
05.09.2026 - 22:40
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Tüketilen kahvelerden arta kalan telveler, yalnızca çöpe giden bir evsel atık olmaktan çıkıp inşaat sektöründe devrim yaratabilecek potansiyel bir hammaddeye dönüşüyor. Melbourne merkezli RMIT Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren araştırmacılar, organik atık krizine ve derinleşen küresel kum kıtlığına eş zamanlı çözüm sunan yenilikçi bir üretim tekniği geliştirdi.

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Kaynak

Kaynak: https://scienceblog.com/m-used-coffee...
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Kullanılmış Kahve Telvelerinin İşlenmesiyle Elde Edilen Biyoçar Betonun Dayanıklılığını Önemli Ölçüde Artırıyor

Kullanılmış Kahve Telvelerinin İşlenmesiyle Elde Edilen Biyoçar Betonun Dayanıklılığını Önemli Ölçüde Artırıyor

Taze veya doğrudan kullanılan kahve telvelerini beton harcına karıştırmak, içerdiği organik bileşiklerin çimentonun sertleşme sürecini olumsuz etkilemesi nedeniyle yapıyı zayıflatıyor. Mühendisler bu sorunu aşmak adına telveleri oksijensiz ortamda 350 santigrat derece sıcaklıkta piroliz işleminden geçirmeyi tercih ediyor. Oksijensiz ısıtma sayesinde yanmadan kömürleşen telveler, çimentoyla tam uyum sağlayan, gözenekli ve karbon bakımından zengin bir biyoçar maddesine dönüşüyor.

Laboratuvar deneylerinde beton karışımındaki doğal kumun hacimce yüzde 15'i bu biyoçar ile değiştiriliyor. Elde edilen yeni betonun basınç dayanımı, standart kumla hazırlanan kontrol karışımına kıyasla yüzde 29,3 oranında belirgin bir artış gösteriyor. İşlem sıcaklığı da süreçte kritik rol oynuyor; 500 derecede işlenen telveler bünyesinde mikro çatlaklar barındırdığından zayıf kalırken, 350 derece ideal dayanımı sağlıyor.

Geliştirilen Yöntem Çevreye Zarar Veren Atıkları Azaltırken Doğal Kaynakların Tüketimini De Engeliyor

Geliştirilen Yöntem Çevreye Zarar Veren Atıkları Azaltırken Doğal Kaynakların Tüketimini De Engeliyor

Söz konusu buluş, birbiriyle bağlantılı iki büyük çevresel sorunu doğrudan hedef alıyor. Bir yanda küresel çapta her yıl çöplüklere dökülen ve parçalanırken metan gası salgılayan yaklaşık 10 milyar kilogramlık devasa bir kahve atığı yer alıyor. Diğer yanda ise inşaat sektörünün kontrolsüz tüketimiyle tükenme noktasına gelen doğal dere kumu kaynakları bulunuyor.

Çöl kumu pürüzsüz yapısı sebebiyle betonda kullanılamadığından, sektör nehir yataklarına zarar veren kumlara bağımlı kalıyor. Her yıl tüketilen 50 milyar ton doğal kumun bir kısmını biyoçar ile ikame etmek, döngüsel ekonomi mantığı doğrultusunda hem atıkları dönüştürüyor hem de ekosistemi koruyor. Ömür boyu yaşam döngüsü analizleri, yüzde 15 biyoçar kullanımının karbon emisyonlarını yüzde 26 oranında düşürdüğünü gösteriyor.

Laboratuvar Aşaması Başarıyla Geçilen Yöntemin Gerçek Saha Şartlarındaki Performansı Yakından Takip Ediliyor

Laboratuvar Aşaması Başarıyla Geçilen Yöntemin Gerçek Saha Şartlarındaki Performansı Yakından Takip Ediliyor

Laboratuvarda 28 günlük testlerde elde edilen basınç dayanımı heyecan verici görünse de malzemenin uzun vadeli başarısı henüz tamamen kesinleşmiş sayılmıyor. Betonun gerçek dünyadaki performansı, donma-çözülme döngülerine, nem değişimlerine ve onlarca yıllık ağır yük koşullarına dayanıklılığına bağlı kalıyor.

RMIT ekibi, bu sonucu sadece bir gazete haberi olarak bırakmayıp gerçek saha testlerine adım atıyor. Malzeme, ilk kez bir yürüyüş yolu kaldırımında denenerek laboratuvar dışındaki performansı takibe alınıyor. Piroliz işleminin gerektirdiği enerjinin ölçeklenebilirliği ve farklı kahve türlerindeki kararlılığı kanıtlandığında, bu atıklar geleceğin binalarında temel yapı taşı haline geleceğe benziyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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