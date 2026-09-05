İnşaatlarda Yeni Dönem Başlıyor: Sabah İçtiğiniz Kahve Geleceğin Binalarını Ayakta Tutacak
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://scienceblog.com/m-used-coffee...
Tüketilen kahvelerden arta kalan telveler, yalnızca çöpe giden bir evsel atık olmaktan çıkıp inşaat sektöründe devrim yaratabilecek potansiyel bir hammaddeye dönüşüyor. Melbourne merkezli RMIT Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren araştırmacılar, organik atık krizine ve derinleşen küresel kum kıtlığına eş zamanlı çözüm sunan yenilikçi bir üretim tekniği geliştirdi.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kullanılmış Kahve Telvelerinin İşlenmesiyle Elde Edilen Biyoçar Betonun Dayanıklılığını Önemli Ölçüde Artırıyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geliştirilen Yöntem Çevreye Zarar Veren Atıkları Azaltırken Doğal Kaynakların Tüketimini De Engeliyor
Laboratuvar Aşaması Başarıyla Geçilen Yöntemin Gerçek Saha Şartlarındaki Performansı Yakından Takip Ediliyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın