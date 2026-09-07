Çileden Çıkaran Düğün: Gelinin İstekleri Saç Baş Yoldurttu

Paylaşımı yapan davetli, çiftin ilişkisine dair de dikkat çekici bir iddiada bulundu. Gelinin herhangi bir işte çalışmadığını, damadın ise asgari ücretle çalıştığını belirten davetli, çiftin birbirini sevmediğini öne sürdü. İddiaya göre evlilik kararının arkasında, damadın sağlık sigortasından yararlanma isteği vardı.

Bu sıra dışı iddialar ve düğün kuralları, paylaşımın viral olmasının önünü açtı. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı düğünü 'kaçırılmayacak bir gösteri' olarak nitelendirirken, bazıları da esprili bir dille davete katılmak istediklerini yazdı. Yorumlarda, çiftin uyguladığı kuralların bugüne kadar görülen en ilginç düğün talepleri arasında yer aldığı vurgulandı.