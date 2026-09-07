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Çileden Çıkaran Düğün: Gelinin İstekleri Saç Baş Yoldurttu

Çileden Çıkaran Düğün: Gelinin İstekleri Saç Baş Yoldurttu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
07.09.2026 - 14:30
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İngiltere'de bir düğün davetiyesi, içerdiği kurallar nedeniyle sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Gelinin bekarlığa veda partisinden düğün gününe kadar belirlediği koşullar, davetlileri hem şaşırttı hem de güldürdü. Paylaşım kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaşarak viral oldu.

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Bekarlığa veda partisine katılım için kişi başı 20 sterlin istendi.

Bekarlığa veda partisine katılım için kişi başı 20 sterlin istendi.

Reddit'te paylaşılan bir gönderiye göre, düğün öncesi düzenlenecek bekarlığa veda partisine katılmak isteyen davetlilerden kişi başı 20 sterlin talep edildi. Bu beklenmedik ücret talebi, düğün tarihinden tam altı ay önce gönderilen davetiyelerde açıkça yer aldı. Davetliler, partiye katılabilmek için önceden ödeme yapmaları gerektiğini görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Gelin, geleneksel düğün hediyesi beklentisinden de vazgeçtiğini duyurdu. Davetiye üzerinde eşya ya da hediye yerine yalnızca nakit para kabul edileceği belirtildi. Gelinin bu parayı 'kendimi şımartmak için kullanacağım' şeklindeki açıklaması, paylaşımın en çok konuşulan detaylarından biri oldu.

Düğün gününde alkol ve müzik yasaklandı, sadece çerez ikramı yapılacak.

Düğün gününde alkol ve müzik yasaklandı, sadece çerez ikramı yapılacak.

Düğün günü için belirlenen kurallar da az tartışılmadı. Davetiye üzerinde alkollü içeceklerin kesinlikle sunulmayacağı, ses sisteminin kurulmayacağı ve konukların yüksek sesle konuşmaması gerektiği belirtildi. Misafirlere yalnızca hafif atıştırmalıklar ikram edileceği ifade edilirken, kutlamanın adeta sessiz bir organizasyona dönüştüğü yorumları yapıldı.

Davetiyede yer alan bir diğer ayrıntı, toplanan paranın nereye harcanacağıydı. Çiftin, davetlilerden elde edeceği geliri gösterişli bir balayı tatili için kullanmayı planladığı öğrenildi. Bu detay, sosyal medyada 'düğün mü, bağış kampanyası mı' tartışmalarını beraberinde getirdi.

Davetliden çarpıcı iddia: "Birbirlerini sevmiyorlar, sağlık sigortası için evleniyorlar"

Davetliden çarpıcı iddia: "Birbirlerini sevmiyorlar, sağlık sigortası için evleniyorlar"

Paylaşımı yapan davetli, çiftin ilişkisine dair de dikkat çekici bir iddiada bulundu. Gelinin herhangi bir işte çalışmadığını, damadın ise asgari ücretle çalıştığını belirten davetli, çiftin birbirini sevmediğini öne sürdü. İddiaya göre evlilik kararının arkasında, damadın sağlık sigortasından yararlanma isteği vardı.

Bu sıra dışı iddialar ve düğün kuralları, paylaşımın viral olmasının önünü açtı. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı düğünü 'kaçırılmayacak bir gösteri' olarak nitelendirirken, bazıları da esprili bir dille davete katılmak istediklerini yazdı. Yorumlarda, çiftin uyguladığı kuralların bugüne kadar görülen en ilginç düğün talepleri arasında yer aldığı vurgulandı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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