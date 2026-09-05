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Gelin ve Damat Olmayı Tatmak İsteyenler İçin ‘Sahte Düğün’ Hizmeti Başladı

Gelin ve Damat Olmayı Tatmak İsteyenler İçin ‘Sahte Düğün’ Hizmeti Başladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
05.09.2026 - 15:58

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Hayatınızda biri yok ama gelin veya damat mı olmak istiyorsunuz? Hiç endişe etmeyin, onun da çaresi bulundu: Sahte düğün!

TikTok'ta '@heidiswiftie' isimli kullanıcı sahte düğün etkinliklerinden video paylaştı. Üstelik bu sadece birkaç arkadaşın bir araya gelerek yaptığı etkinlik değil. Şehir şehir dolaşan 'sahte düğün' eğlencesinde halaylar çekiliyor, sahte takılar takılıyor. Üstelik bir mekanda birden fazla gelin ve damada rastlamak mümkün!

Kaynak

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Sahte düğün etkinliğine gelen yorumlardan birkaçı şöyle:

Sahte düğün etkinliğine gelen yorumlardan birkaçı şöyle:
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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