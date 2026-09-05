Gelin ve Damat Olmayı Tatmak İsteyenler İçin ‘Sahte Düğün’ Hizmeti Başladı

Hayatınızda biri yok ama gelin veya damat mı olmak istiyorsunuz? Hiç endişe etmeyin, onun da çaresi bulundu: Sahte düğün!

TikTok'ta '@heidiswiftie' isimli kullanıcı sahte düğün etkinliklerinden video paylaştı. Üstelik bu sadece birkaç arkadaşın bir araya gelerek yaptığı etkinlik değil. Şehir şehir dolaşan 'sahte düğün' eğlencesinde halaylar çekiliyor, sahte takılar takılıyor. Üstelik bir mekanda birden fazla gelin ve damada rastlamak mümkün!

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