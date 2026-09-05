CZN Burak’ın 10 Yıldaki Değişimi Sosyal Medyada Gündem Oldu
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Sosyal medyada devasa porsiyonlu yemek videolarıyla dünya çapında milyonlarca takipçiye ulaşan CZN Burak (Burak Özdemir), Instagram hesabından eski fotoğrafını paylaştı. 2016 ve 2026 yıllarındaki halini karşılaştıran CZN Burak 'Sizce değişmiş miyim?' sorusunu yöneltti. CZN Burak'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
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CZN Burak, yıllar içindeki değişimini paylaştı.
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İşte goygoyculardan yorumlar:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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