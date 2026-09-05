CZN Burak’ın 10 Yıldaki Değişimi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Instagram'da 51 milyonun üzerinde takipçisi bulunan CZN Burak, bu kez yemek videolarıyla değil geçmiş haliyle gündem oldu. 2016 yılı ve 2026 yılına ait iki farklı karesini yan yana getiren CZN Burak, 'Sizce değişmiş miyim?' notunu düştü. Paylaşılan iki fotoğraf arasındaki fark, sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. CZN Burak’ın 10 yıllık süreç içerisinde ciddi kilo verdiği görüldü. Burak Özdemir'in paylaşımı X'te de gündem oldu.