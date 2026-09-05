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CZN Burak’ın 10 Yıldaki Değişimi Sosyal Medyada Gündem Oldu

CZN Burak’ın 10 Yıldaki Değişimi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
05.09.2026 - 15:13
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Sosyal medyada devasa porsiyonlu yemek videolarıyla dünya çapında milyonlarca takipçiye ulaşan CZN Burak (Burak Özdemir), Instagram hesabından eski fotoğrafını paylaştı. 2016 ve 2026 yıllarındaki halini karşılaştıran CZN Burak 'Sizce değişmiş miyim?' sorusunu yöneltti. CZN Burak'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

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CZN Burak, yıllar içindeki değişimini paylaştı.

CZN Burak, yıllar içindeki değişimini paylaştı.

Instagram'da 51 milyonun üzerinde takipçisi bulunan CZN Burak, bu kez yemek videolarıyla değil geçmiş haliyle gündem oldu. 2016 yılı ve 2026 yılına ait iki farklı karesini yan yana getiren CZN Burak, 'Sizce değişmiş miyim?' notunu düştü. Paylaşılan iki fotoğraf arasındaki fark, sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.  CZN Burak’ın 10 yıllık süreç içerisinde ciddi kilo verdiği görüldü. Burak Özdemir'in paylaşımı X'te de gündem oldu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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