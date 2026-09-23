Alıkara'nın Galasında Halit Özgür Sarı Sazı Eline Alınca Ortaya Komik Görüntüler Ortaya Çıktı!

Karanlık atmosferi ve merkezindeki cinayet soruşturmasıyla dikkat çeken Alıkara, iki başrol oyuncusunun enerjisiyle de kısa sürede konuşulmaya başladı.

Daha önce Kuş Uçuşu, Vatanım Sensin ve Medcezir gibi yapımlarla karşımıza çıkan Miray Daner ile Yabani, Kardeşlerimve Gizli Saklı dizilerinde rol alan Halit Özgür Sarı ilk kez aynı hikayede buluştu.

Dizideki Işık ve Deniz karakterleri birbirinden oldukça farklı olsa da aynı gerçeğin peşine düşmeleri ikilinin arasında inişli çıkışlı bir yakınlığın doğmasına neden oluyor. Bir yanda her şeyi mantık çerçevesinde değerlendiren Işık, diğer yanda sezgileriyle hareket eden Deniz var.

Henüz çekimler başladığında bile ikilinin partnerliği sosyal medyada merak uyandırmıştı. Dizinin yayın hayatına başlamasının ardından ise sıra oyuncuları ve ekibi bir araya getiren gala gecesine geldi.

Miray Daner ve Halit Özgür Sarı, 22 Eylül’de düzenlenen galada yan yana poz vererek basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fakat gecenin en çok konuşulan anı, dizinin hikayesinden değil ikilinin röportajı sırasında yaşanan birkaç saniyelik şaşkınlıktan çıktı!