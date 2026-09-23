Alıkara'nın Galasında Halit Özgür Sarı Sazı Eline Alınca Ortaya Komik Görüntüler Ortaya Çıktı!
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Miray Daner ve Halit Özgür Sarı’yı buluşturan Alıkara, yayın hayatına hızlı bir giriş yaptı. Dizinin başrol oyuncuları bu kez gala gecesinde kameraların karşısına geçti. Ancak röportaj sırasında sazı bir anda eline alan Halit Özgür Sarı, Miray Daner’i hazırlıksız yakaladı. Sarı’nın “Miray’cım sen de belki teşekkür etmek istersin” sözleri karşısında ne olduğunu anlayamayan Daner’in dönüp ekibe baktığı anlar dikkat çekti. İkilinin arasındaki bu küçük koordinasyon kazası ortaya oldukça eğlenceli görüntüler çıkardı!
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Dijital platformların iddialı yapımlarına bir yenisi daha eklendi. Miray Daner ve Halit Özgür Sarı bu kez karanlık bir hikayede buluştu.
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İlk kez aynı projede buluşan Miray Daner ve Halit Özgür Sarı’nın uyumu, dizi yayınlanmadan önce bile merak konusu olmuştu.
Halit Özgür Sarı mikrofonu eline alıp konuşmaya başlayınca Miray Daner bir anda ne olduğunu anlayamadı!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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