article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Alıkara'nın Galasında Halit Özgür Sarı Sazı Eline Alınca Ortaya Komik Görüntüler Ortaya Çıktı!

Alıkara'nın Galasında Halit Özgür Sarı Sazı Eline Alınca Ortaya Komik Görüntüler Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.09.2026 - 10:58
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Miray Daner ve Halit Özgür Sarı’yı buluşturan Alıkara, yayın hayatına hızlı bir giriş yaptı. Dizinin başrol oyuncuları bu kez gala gecesinde kameraların karşısına geçti. Ancak röportaj sırasında sazı bir anda eline alan Halit Özgür Sarı, Miray Daner’i hazırlıksız yakaladı. Sarı’nın “Miray’cım sen de belki teşekkür etmek istersin” sözleri karşısında ne olduğunu anlayamayan Daner’in dönüp ekibe baktığı anlar dikkat çekti. İkilinin arasındaki bu küçük koordinasyon kazası ortaya oldukça eğlenceli görüntüler çıkardı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dijital platformların iddialı yapımlarına bir yenisi daha eklendi. Miray Daner ve Halit Özgür Sarı bu kez karanlık bir hikayede buluştu.

Dijital platformların iddialı yapımlarına bir yenisi daha eklendi. Miray Daner ve Halit Özgür Sarı bu kez karanlık bir hikayede buluştu.

10 Eylül’de TOD’da yayınlanmaya başlayan Alıkara, psikolojik gerilim, dram ve gizemi aynı hikayede bir araya getiriyor.

Yönetmen koltuğunda Hülya Gezer’in oturduğu dizinin başrollerini Miray Daner ve Halit Özgür Sarı paylaşıyor. İkiliye Sezin Akbaşoğulları, Fatih Al ve Yaprak Medine gibi dikkat çeken isimler eşlik ediyor.

Miray Daner dizide İstanbul’da büyümüş, insan zihninin karanlık noktalarını çözmeye alışkın başarılı adli psikolog Işık And’a hayat veriyor. Işık’ın kendi hayatındaki en büyük soru işareti ise hiçbir açıklama bırakmadan ortadan kaybolan babası oluyor.

Halit Özgür Sarı’nın canlandırdığı cinayet amiri Deniz Baran Dağ da geçmişinden taşıdığı kayıplarla mücadele ediyor. Çok sevdiği yeğeni Neşe’nin şüpheli ölümüyle sarsılan Deniz, olayın peşini bırakmamaya karar veriyor.

Biri insan zihnini okuyarak, diğeri eldeki somut delilleri takip ederek aynı karanlık gerçeğe ulaşmaya çalışıyor. Böylece bambaşka yöntemlere ve karakterlere sahip Işık ile Deniz’in yolları ortak bir acının çevresinde kesişiyor.

İlk kez aynı projede buluşan Miray Daner ve Halit Özgür Sarı’nın uyumu, dizi yayınlanmadan önce bile merak konusu olmuştu.

İlk kez aynı projede buluşan Miray Daner ve Halit Özgür Sarı’nın uyumu, dizi yayınlanmadan önce bile merak konusu olmuştu.

Karanlık atmosferi ve merkezindeki cinayet soruşturmasıyla dikkat çeken Alıkara, iki başrol oyuncusunun enerjisiyle de kısa sürede konuşulmaya başladı.

Daha önce Kuş UçuşuVatanım Sensin ve Medcezir gibi yapımlarla karşımıza çıkan Miray Daner ile YabaniKardeşlerimve Gizli Saklı dizilerinde rol alan Halit Özgür Sarı ilk kez aynı hikayede buluştu.

Dizideki Işık ve Deniz karakterleri birbirinden oldukça farklı olsa da aynı gerçeğin peşine düşmeleri ikilinin arasında inişli çıkışlı bir yakınlığın doğmasına neden oluyor. Bir yanda her şeyi mantık çerçevesinde değerlendiren Işık, diğer yanda sezgileriyle hareket eden Deniz var.

Henüz çekimler başladığında bile ikilinin partnerliği sosyal medyada merak uyandırmıştı. Dizinin yayın hayatına başlamasının ardından ise sıra oyuncuları ve ekibi bir araya getiren gala gecesine geldi.

Miray Daner ve Halit Özgür Sarı, 22 Eylül’de düzenlenen galada yan yana poz vererek basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fakat gecenin en çok konuşulan anı, dizinin hikayesinden değil ikilinin röportajı sırasında yaşanan birkaç saniyelik şaşkınlıktan çıktı!

Halit Özgür Sarı mikrofonu eline alıp konuşmaya başlayınca Miray Daner bir anda ne olduğunu anlayamadı!

Basın mensuplarının karşısına birlikte geçen ikili, gala gecesi ve Alıkara hakkında konuşurken söz bir anda Halit Özgür Sarı’ya geçti.

Sarı, gecenin düzenlenmesinde emeği bulunan isimlere ve prodüksiyon ekibine teşekkür etmeye başladı. Buraya kadar her şey oldukça normaldi. Ancak konuşmayı bitirdikten sonra yanındaki partnerine dönerek:

“Miray’cım sen de belki teşekkür etmek istersin prodüksiyon ekibine.”

dedi.

Tam o anda Miray Daner’in yüzünde oluşan şaşkınlık kameralardan kaçmadı. Birkaç saniye boyunca ne olduğunu anlamaya çalışan oyuncu, ardından arkasına dönerek eliyle ekibe “Neler oluyor?” der gibi bir işaret yaptı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın