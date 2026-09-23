'Aman' ve 'Mız Mız'la Hafızalara Kazınan Popçu Eylem'in Son Hali Ortaya Çıktı

Doğal güzelliği ve formda görüntüsüyle hayranlarından tam not alan Eylem Kızıl için sosyal medyada 'Yıllar ona uğramamış', 'Adeta gençlik iksirini bulmuş' gibi yorumlar yapıldı. Bir dönemin pop ikonu, enerjisinden hiçbir şey kaybetmediğini son paylaşımlarıyla bir kez daha gözler önüne serdi.