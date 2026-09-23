'Aman' ve 'Mız Mız'la Hafızalara Kazınan Popçu Eylem'in Son Hali Ortaya Çıktı
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2000'li yılların başında 'Aman' ve 'Mız Mız' gibi şarkılarıyla adından söz ettiren Eylem Kızıl, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyor. Sosyal medyada paylaştığı son kareleriyle yeniden gündeme gelen ünlü şarkıcının bugünkü hali, görenleri hayrete düşürdü. Sabah'ın haberine göre, zamanı durdurduğunu kanıtlayan sanatçıya sosyal medyada övgü dolu yorumlar yağdı.
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2000'lerin başında "Aman" şarkısıyla listelere yerleşmişti.
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Uzun süredir gözlerden uzaktı.
Görenler gözlerine inanamadı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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