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'Aman' ve 'Mız Mız'la Hafızalara Kazınan Popçu Eylem'in Son Hali Ortaya Çıktı

'Aman' ve 'Mız Mız'la Hafızalara Kazınan Popçu Eylem'in Son Hali Ortaya Çıktı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.09.2026 - 10:41
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2000'li yılların başında 'Aman' ve 'Mız Mız' gibi şarkılarıyla adından söz ettiren Eylem Kızıl, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyor. Sosyal medyada paylaştığı son kareleriyle yeniden gündeme gelen ünlü şarkıcının bugünkü hali, görenleri hayrete düşürdü. Sabah'ın haberine göre, zamanı durdurduğunu kanıtlayan sanatçıya sosyal medyada övgü dolu yorumlar yağdı.

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2000'lerin başında "Aman" şarkısıyla listelere yerleşmişti.

2000'lerin başında "Aman" şarkısıyla listelere yerleşmişti.

İngiltere'de başlayan müzik kariyerini Türkiye'de sürdüren Eylem Kızıl, 2006 yılında yayımladığı çıkış çalışmasındaki 'Aman' parçasıyla dönemin müzik listelerinde üst sıralara tırmanmıştı. Sanatçı, bu şarkının ardından 'Mız Mız', 'Shake It In Istanbul' ve 'Hayat Devam Eder' gibi parçalarla da pop müziğin öne çıkan isimleri arasına girdi. Kendine özgü tarzı ve sahne performansıyla kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Eylem, yıllar boyunca hafızalarda yer edindi.

Uzun süredir gözlerden uzaktı.

Uzun süredir gözlerden uzaktı.

Popülerliğinin zirvesindeyken gözlerden uzak bir yaşam tercih eden Eylem Kızıl, uzun süren sessizliğini geçtiğimiz günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sonlandırdı. Instagram'da 115 bin takipçisi bulunan ünlü isim, paylaştığı son karelerle yeniden magazin basınının odak noktası haline geldi. Bugün 41 yaşında olan sanatçının bu paylaşımları, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Görenler gözlerine inanamadı.

Görenler gözlerine inanamadı.

Doğal güzelliği ve formda görüntüsüyle hayranlarından tam not alan Eylem Kızıl için sosyal medyada 'Yıllar ona uğramamış', 'Adeta gençlik iksirini bulmuş' gibi yorumlar yapıldı. Bir dönemin pop ikonu, enerjisinden hiçbir şey kaybetmediğini son paylaşımlarıyla bir kez daha gözler önüne serdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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