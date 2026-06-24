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İlginç Klipleriyle Hafızalara Kazınan Unutulmaz Şarkılar

etiket İlginç Klipleriyle Hafızalara Kazınan Unutulmaz Şarkılar

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
24.06.2026 - 16:01
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Şarkılar bazen klipleriyle gözlerimize de öyle bir kazınıyor ki şarkıyı her duyduğumuzda o sahneler gözümüzün önünde yeniden canlanıyor. İşte hem sanatsal dehasıyla büyüleyen hem de arkasındaki gizemli bilgilerle ufkunuzu açacak klipleriyle hafızalara kazınan unutulmaz şarkılar!

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1. Michael Jackson - Thriller

Thriller teknik olarak bir klip değil, kısa film. 1983 yılında yayınlandığında insanlar televizyon karşısında resmen küçük çaplı bir beyin erimesi yaşadı. Zombi koreografileri, sinematik atmosferi ve Vincent Price’ın ürpertici anlatımıyla pop müzik tarihinin çıtasını arşa çıkardı. Klip o kadar pahalıydı ki yapım süreci için özel belgesel çekildi. Bugün hala Cadılar Bayramı gelince dünyanın dört bir yanında insanlar aynı dansı yapıyor.

2. a-ha - Take On Me

Çizgi roman dünyasından çıkıp gelen bir aşk hikayesini anlatan klip, görsel efekt teknolojisinin henüz bebek adımları attığı 1985 yılında devrim yarattı. Rotoskopi adı verilen bu teknikle, gerçek görüntüler tek tek kare kare çizilerek animasyona dönüştürüldü. Tam 16 hafta süren bu yoğun emeğin arkasında, yaklaşık 3 bin kare elle çizilmiş illüstrasyon bulunuyor. Şarkı kadar klibin kendisi de öyle büyük bir başarı yakaladı ki MTV Video Müzik Ödülleri'nde tam altı ödül birden topladı. Günümüzde bile YouTube’da milyarlarca izlenmeye ulaştı ve zamansız estetiğiyle popülerliğini hiç kaybetmedi.

3. Peter Gabriel - Sledgehammer

MTV tarihinin en çok yayınlanan klibi unvanını elinde bulunduran klip insanı adeta hipnotize ediyor. Stop-motion tekniğiyle çekilen klip için Peter Gabriel, iki gün boyunca kamera karşısında saatlerce milim kıpırdamadan beklemek zorunda kaldı. Hatta sanatçının yüzüne yerleştirilen nesnelerin çekimi için bir ara başının arkasından bir cam levhaya sabitlendiği söyleniyor. Klipteki tavukların dans ettiği ünlü sahne ise efsanevi Wallace ve Gromit animasyonunun yaratıcısı Nick Park tarafından hazırlandı.

4. Jamiroquai - Virtual Insanity

Jay Kay’in zemin üzerinde adeta kayıyormuş gibi dans ettiği klip, 90'ların en büyüleyici görsel illüzyonlarından birini barındırıyor. İzleyen herkes odanın altındaki zeminin hareket ettiğini düşünse de aslında durum tam tersiydi. Yönetmen Jonathan Glazer, zemini sabit tutup devasa duvar panellerini tekerlekli mekanizmalarla hareket ettirerek bu baş döndürücü etkiyi yarattı. Çekimler sırasında hareket eden ağır duvarlar yüzünden sanatçının birkaç kez ezilme tehlikesi atlattığı da bilinen detaylar arasında.

5. OK Go - Here It Goes Again

Düşük bütçeyle ve sadece yaratıcı bir fikirle interneti nasıl sallayabileceğinizin en net kanıtı bu klip olabilir. Grubun sekiz koşu bandı üzerinde mükemmel bir senkronizasyonla yaptığı dans koreografisi, YouTube'un ilk dönemlerindeki en büyük viral başarıydı. Hiçbir kurgu ve montaj olmadan, tek bir kamera açısıyla çekilen klip tam 17 denemede tamamlandı. Grup üyeleri, çekimler bitene kadar o kadar çok koştular ve düştüler ki çekim sonrasında günlerce bacak kası ağrısı çektiler. Bu eğlenceli ve amatör ruhlu klip, gruba bir de Grammy Ödülü kazandırmayı başardı.

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6. Fatboy Slim - Weapon of Choice

Boş bir otel lobisinde takım elbisesiyle aniden efsanevi bir dans performansına girişen aktör Christopher Walken'ı unutmak imkansız. Birçok insan Walken'ın sadece oyunculuk yeteneğini bilse de kendisi aslında gençliğinde profesyonel müzikal ve tap dansı eğitimi almış bir dansçı. Yönetmen Spike Jonze, aktörün bu gizli yeteneğini bildiği için klibi tamamen onun koreografisi üzerine inşa etti. Klipte Walken’ın havada uçtuğu sahnelerde ise Hollywood filmlerinde kullanılan özel tel düzeneklerinden yararlanıldı.

7. The White Stripes - Seven Nation Army

Klip, iç içe geçmiş üçgenlerin içinden sürekli bir ileriye doğru gitme hissi yaratan kesintisiz bir zoom efektiyle tasarlandı. Aslında klipte sadece Jack ve Meg White'ın birkaç farklı performansı turlararla kaydedildi ve ardından bilgisayarda birleştirildi. Kullanılan kırmızı, siyah ve beyaz renk paleti, grubun o dönemki keskin imajını mükemmel şekilde yansıtıyordu.

8. Daft Punk - Around The World

Elektronik müziğin dahi ikilisinin bu klibi, ilk bakışta sadece renkli kostümlü insanların ritmik dansı gibi görünse de arkasında matematiksel bir deha yatıyor. Ünlü yönetmen Michel Gondry, klipteki her bir karakter grubunu şarkıdaki farklı bir enstrümanı temsil edecek şekilde tasarladı. Örneğin robotlar ana vokali, diskotek kızları klavyeyi, iskeletler gitarı, mumyalar ise davul ritmini simgeliyor. Şarkının yapısındaki döngüyü görselleştiren bu koreografi, her enstrümanın müziğe ne zaman girip çıktığını gözler önüne seriyor.

9. Sia - Chandelier

Sia’nın yüzünü gizleme kararından sonra çektiği klip, sadece 11 yaşındaki bir çocuğun dansıyla tüm dünyayı nasıl büyüleyebileceğini kanıtladı. Genç dansçı Maddie Ziegler’in eski, terk edilmiş bir apartman dairesinde sergilediği çağdaş dans performansı, klibi bir anda viral bir fenomene dönüştürdü. Koreograf Ryan Heffington, geleneksel bale hareketlerini tuhaf yüz ifadeleri ve çocuksu, absürt hareketlerle birleştirerek tamamen özgün bir dil yarattı. Sia klipte hiç görünmemesine rağmen, Maddie’nin taktığı platin sarısı peruk doğrudan sanatçının enerjisini mekana taşıdı. Duygusal patlamalarla dolu bu yoğun ve tuhaf klip, modern video sanatının en güçlü örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

10. Nine Inch Nails - Closer

Closer yayınlandığında televizyon kanalları neye uğradığını şaşırdı. Zira klip; dini imgeler, deneysel sahneler ve rahatsız edici estetikle tam anlamıyla karanlık bir sanat galerisi gibiydi. Yönetmen Mark Romanek’in kullandığı retro görüntü dili videoya bozulmuş bir kabus hissi verdi.

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11. Michael Jackson, Janet Jackson - Scream

İki efsane kardeşi bir araya getiren fütüristik klip, tam 7 milyon dolarlık bütçesiyle tarihin en pahalı müzik klibi unvanını hala elinde bulunduruyor. Uzay gemisi temalı devasa setlerin inşası ve o dönemin en ileri bilgisayar efektlerinin kullanımı maliyeti zirveye çıkarmıştı. Michael ve Janet Jackson'ın yerçekimsiz ortamda yaptıkları agresif dans koreografisi, medyanın üzerlerindeki baskısına karşı sanatsal bir çığlıktı. Klip, lüks prodüksiyonunun yanı sıra kazandığı Grammy ödülüyle de pop müzik tarihinin zirve noktalarından biri oldu.

12. Childish Gambino - This Is America

İlk bakışta hareketli dans figürleriyle dikkat çeken klip, aslında arka planında Amerikan tarihine ve ırkçılığa dair çok ağır siyasi eleştiriler barındırıyor. Yönetmen Hiro Murai, ön planda eğlenceli danslar sergileyen Donald Glover'ı çekerken, arka planda isyanlar, polis şiddeti ve kaos sahnelerini ustaca gizledi. Glover'ın klip boyunca verdiği garip vücut pozları, 19. yüzyıldaki ırkçı Jim Crow tiyatro karakterine doğrudan bir göndermeydi. Yayınlandığı an küresel bir tartışma başlatan bu yapım, internet çağının en çok analiz edilen video kliplerinden biri oldu.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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