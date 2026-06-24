İlginç Klipleriyle Hafızalara Kazınan Unutulmaz Şarkılar
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Şarkılar bazen klipleriyle gözlerimize de öyle bir kazınıyor ki şarkıyı her duyduğumuzda o sahneler gözümüzün önünde yeniden canlanıyor. İşte hem sanatsal dehasıyla büyüleyen hem de arkasındaki gizemli bilgilerle ufkunuzu açacak klipleriyle hafızalara kazınan unutulmaz şarkılar!
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1. Michael Jackson - Thriller
2. a-ha - Take On Me
3. Peter Gabriel - Sledgehammer
4. Jamiroquai - Virtual Insanity
5. OK Go - Here It Goes Again
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6. Fatboy Slim - Weapon of Choice
7. The White Stripes - Seven Nation Army
8. Daft Punk - Around The World
9. Sia - Chandelier
10. Nine Inch Nails - Closer
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11. Michael Jackson, Janet Jackson - Scream
12. Childish Gambino - This Is America
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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