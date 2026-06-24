İlginç Klipleriyle Hafızalara Kazınan Unutulmaz Şarkılar

Düşük bütçeyle ve sadece yaratıcı bir fikirle interneti nasıl sallayabileceğinizin en net kanıtı bu klip olabilir. Grubun sekiz koşu bandı üzerinde mükemmel bir senkronizasyonla yaptığı dans koreografisi, YouTube'un ilk dönemlerindeki en büyük viral başarıydı. Hiçbir kurgu ve montaj olmadan, tek bir kamera açısıyla çekilen klip tam 17 denemede tamamlandı. Grup üyeleri, çekimler bitene kadar o kadar çok koştular ve düştüler ki çekim sonrasında günlerce bacak kası ağrısı çektiler. Bu eğlenceli ve amatör ruhlu klip, gruba bir de Grammy Ödülü kazandırmayı başardı.