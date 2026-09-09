Apple iPhone 18 Pro Serisini Tanıttı: İşte Özellikleri, Renkleri ve Türkiye Fiyatı!
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Teknoloji devi Apple, Cupertino’daki merkezinde gerçekleştirdiği ve merakla beklenen “Surprise and Shine” etkinliğiyle mobil teknoloji pazarında yeni bir dönem başlattı. Tim Cook’un yönetim kurulundaki icra kurulu başkanlığı görevine geçmesiyle 1 Eylül’de CEO’luk koltuğuna oturan John Ternus, şirket tarihinin en kritik lansmanlarından birine liderlik etti. Steve Jobs geleneğini sürdürerek sahneye canlı çıkan Ternus; Apple’ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo, iPhone 18 Pro serisi ve yeni ekosistem ürünlerini tanıttı.
İşte iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max özellikleri, renkleri, fiyatı hakkında merak edilenler...
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Apple’ın İlk Katlanabilir Telefonu: iPhone Duo
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Lansmanın bir diğer öne çıkan başlığı ise amiral gemisi iPhone 18 Pro ve Pro Max modelleri oldu.
Ailenin en büyüğü olan 6,9 inç ekranlı iPhone 18 Pro Max ise 45 saate varan gelişmiş batarya ömrü, değişken diyaframlı periskop telefoto kamerası, profesyonel çekim imkanı sunan Pro Controls ve Dolby Vision HDR desteğiyle profesyonel kullanıcılara hitap ediyor.
Apple lansman boyunca giyilebilir teknoloji ve ev ürünlerinde de önemli yenilikler sergiledi:
14 Eylül’de yayınlanan iOS 27 güncellemesi, gecikmeli olarak sunulan yapay zeka destekli Siri AI betasını (ilk etapta İngilizce) kullanıcılara ulaştırıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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