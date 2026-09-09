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Apple iPhone 18 Pro Serisini Tanıttı: İşte Özellikleri, Renkleri ve Türkiye Fiyatı!

Apple iPhone 18 Pro Serisini Tanıttı: İşte Özellikleri, Renkleri ve Türkiye Fiyatı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
09.09.2026 - 20:43
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Teknoloji devi Apple, Cupertino’daki merkezinde gerçekleştirdiği ve merakla beklenen “Surprise and Shine” etkinliğiyle mobil teknoloji pazarında yeni bir dönem başlattı. Tim Cook’un yönetim kurulundaki icra kurulu başkanlığı görevine geçmesiyle 1 Eylül’de CEO’luk koltuğuna oturan John Ternus, şirket tarihinin en kritik lansmanlarından birine liderlik etti. Steve Jobs geleneğini sürdürerek sahneye canlı çıkan Ternus; Apple’ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo, iPhone 18 Pro serisi ve yeni ekosistem ürünlerini tanıttı.

İşte iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max özellikleri, renkleri, fiyatı hakkında merak edilenler...

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Apple’ın İlk Katlanabilir Telefonu: iPhone Duo

Apple’ın İlk Katlanabilir Telefonu: iPhone Duo

Lansmanın şüphesiz en çok ses getiren sürprizi, markanın ilk esnek ekranlı modeli iPhone Duo oldu. Kitap tarzı (book-style) katlanma mekanizmasına sahip cihaz, kapalı konumda 5,4 inç ila 6 inç aralığındaki dış ekranıyla tek elle rahat kullanım sunarken, açıldığında 7.8 inçlik devasa bir LTPO OLED panele dönüşüyor.

Titanium ve özel alaşımlarla güçlendirilen gövde, ultra ince cam teknolojisi ve gizlenmiş kırışıklık seviyesiyle dikkat çekiyor. iOS işletim sistemi de katlanır ekrana özel çoklu pencere ve Stage Manager benzeri düzenlemelerle tablet seviyesinde bir üretkenlik vaat ediyor.

iPhone Duo Türkiye Fiyatları:

  • 256 GB: 229.999 TL

  • 512 GB: 246.999 TL

  • 1 TB: 280.999 TL

  • 2 TB: 335.999 TL

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Lansmanın bir diğer öne çıkan başlığı ise amiral gemisi iPhone 18 Pro ve Pro Max modelleri oldu.

Lansmanın bir diğer öne çıkan başlığı ise amiral gemisi iPhone 18 Pro ve Pro Max modelleri oldu.

Gücünü 2 nanometre mimarisiyle geliştirilen yeni A20 Pro çipinden alan seri; 6 çekirdekli CPU, %40 performans artışı sunan 7 çekirdekli GPU ve yapay zeka görevleri için 32 çekirdekli Neural Engine ile dikkat çekiyor. Seride öne çıkan 6,3 inç ekranlı iPhone 18 Pro modeli, 3 kat daha geniş buhar odası soğutma sistemi, 36 saate varan video oynatma süresi ve 48 MP değişken diyaframlı ana kamerasıyla geliyor. Modelin başlangıç fiyatı ABD’de 1.199 dolar, Türkiye’de ise 137.999 TL olarak açıklandı.

Ailenin en büyüğü olan 6,9 inç ekranlı iPhone 18 Pro Max ise 45 saate varan gelişmiş batarya ömrü, değişken diyaframlı periskop telefoto kamerası, profesyonel çekim imkanı sunan Pro Controls ve Dolby Vision HDR desteğiyle profesyonel kullanıcılara hitap ediyor.

Ailenin en büyüğü olan 6,9 inç ekranlı iPhone 18 Pro Max ise 45 saate varan gelişmiş batarya ömrü, değişken diyaframlı periskop telefoto kamerası, profesyonel çekim imkanı sunan Pro Controls ve Dolby Vision HDR desteğiyle profesyonel kullanıcılara hitap ediyor.

Pro Max modelinin başlangıç fiyatı ise ABD’de 1.299 dolar, Türkiye’de ise 149.999 TL olarak belirlendi. Koyu siyah, gümüş, bordo ve açık mavi renk seçenekleriyle sunulan her iki model için ön siparişler 12 Eylül’de başlarken, cihazlar 18 Eylül itibarıyla raflardaki yerini alacak.

Apple lansman boyunca giyilebilir teknoloji ve ev ürünlerinde de önemli yenilikler sergiledi:

Apple lansman boyunca giyilebilir teknoloji ve ev ürünlerinde de önemli yenilikler sergiledi:

  • Apple Watch Series 12 & Ultra 4: Series 12, 399 dolarlık başlangıç fiyatını korurken; Ultra 4 modeli gelişmiş sensörler, watchOS 27 entegrasyonu, yeniden tasarlanan uygulama ızgarası ve yeni Siri AI desteğiyle öne çıktı.

  • AirPods 5 & Ultra: AirPods 5, önceki nesle göre %50 daha yüksek gürültü engelleme (ANC), adaptif mod, canlı çeviri, sap üzerinden ses kontrolü ve kulak içi sıcaklık ile kalp ritmi ölçen sağlık sensörleriyle tanıtıldı.

  • HomePod: Ev ekosistemini güçlendiren yeni HomePod cihazları da etkinlikte yerini aldı.

14 Eylül’de yayınlanan iOS 27 güncellemesi, gecikmeli olarak sunulan yapay zeka destekli Siri AI betasını (ilk etapta İngilizce) kullanıcılara ulaştırıyor.

14 Eylül’de yayınlanan iOS 27 güncellemesi, gecikmeli olarak sunulan yapay zeka destekli Siri AI betasını (ilk etapta İngilizce) kullanıcılara ulaştırıyor.

Arayüzde 'Liquid Glass' opaklık ayarları, daha büyük widget'lar ve ayrıştırılmış ses kontrol seviyeleri sunan işletim sistemi; ebeveyn kontrolünü artıran, çocuklara yönelik yapay zeka destekli içerik filtreleme ve güvenlik sistemlerini de beraberinde getiriyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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