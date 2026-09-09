200 Bin Varili Denizin Derinliklerine Bıraktılar: Yıllar Sonra Kötü Haber Geldi
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Kuzeydoğu Atlantik'in binlerce metre derinliğinde on yıllardır yatan nükleer tehdit ilk kez bu kadar yakından görüntülendi. 20. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa ülkeleri tarafından okyanusa bırakılan 200 binden fazla radyoaktif atık varili, bilim insanlarının gerçekleştirdiği son derin deniz araştırmasıyla yeniden gündeme taşındı.
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NODSSUM (Nükleer Okyanus Atık Alanlarının Araştırılması ve İzlenmesi) projesi kapsamında Mayıs-Haziran 2026 tarihleri arasında düzenlenen dev operasyonda, yaklaşık 30 bilim insanı Pourquoi Pas gemisiyle bölgeye açıldı.
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Araştırma liderlerinden Javier Escartín (ENS) ve Patrick Chardon (Clermont Auvergne Üniversitesi), projenin en kritik sorusu olan "Radyonüklitler çevreye kaçtı mı?" sorusunun cevabını "Evet" olarak doğruladı.
Geçen yıl Ulyx robotuyla yürütülen detaylı haritalama sayesinde 3.355 konteynerin yeri belirlenmiş, yüzlerce su ve tortu örneğinin yanında 34 balık ve kabuklu örneği toplanmıştı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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