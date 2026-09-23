Başkalarının Hayatı'ndan Afiş Geldi: Vanity Fair'den Esinlenen Star TV Dizisinde Her Şey Netleşti
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Star TV'nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından Başkalarının Hayatı, ekrana gelmeden önce son hamlesini yaptı. Eylül Lize Kandemir, Doğa Bayram, Burak Berkay Akgül ve Demirhan Demircioğlu'nu bir araya getiren kırmızı fonlu yeni afiş paylaşıldı. Ay Yapım imzalı dizinin izleyiciyle ne zaman buluşacağı da bu afişle kesinleşti.
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Başkalarının Hayatı, zengin bir hayata özenen üniversite öğrencisi Hülya'nın hırs dolu hikâyesini anlatacak.
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Kırmızı fonlu yeni afişte dört başrol bir arada, dizi 26 Eylül Cumartesi başlıyor.
Eylül Lize Kandemir'e Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Demirhan Demircioğlu ve Mehmet Aslantuğ eşlik ediyor.
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