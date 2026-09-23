Başkalarının Hayatı'ndan Afiş Geldi: Vanity Fair'den Esinlenen Star TV Dizisinde Her Şey Netleşti

Hülya'yı canlandıran Eylül Lize Kandemir, Zemheri, Elbet Bir Gün ve Kardeşlerim dizilerindeki rolleriyle tanınıyor. Genç oyuncu, Masumiyet Müzesi'nde de Füsun karakterine hayat vermişti. Neslihan rolündeki Doğa Bayram, Gaddar'daki Arzu ve Sahipsizler'deki Zeliha karakterleriyle adından söz ettirdi. Doktor Sarp'ı oynayan Burak Berkay Akgül ise Destan, Safir ve Sahipsizler'in ardından yeniden Star TV'de izleyici karşısına çıkıyor.

Erim karakterini üstlenen Demirhan Demircioğlu, Bahar dizisindeki Aziz Uras rolüyle biliniyor. Neslihan'ın babası Fikret Özkaran'ı ise usta oyuncu Mehmet Aslantuğ canlandırıyor. Mediha rolündeki Sezin Akbaşoğulları'nın yanı sıra Tolga Tekin, Oya Okar, Hazar Motan, Feri Baycu ve Ali Pınar da kadroda yer alıyor.