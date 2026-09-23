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Başkalarının Hayatı'ndan Afiş Geldi: Vanity Fair'den Esinlenen Star TV Dizisinde Her Şey Netleşti

Başkalarının Hayatı'ndan Afiş Geldi: Vanity Fair'den Esinlenen Star TV Dizisinde Her Şey Netleşti

Star tv Eylül Lize Kandemir
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
23.09.2026 - 10:42
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Star TV'nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından Başkalarının Hayatı, ekrana gelmeden önce son hamlesini yaptı. Eylül Lize Kandemir, Doğa Bayram, Burak Berkay Akgül ve Demirhan Demircioğlu'nu bir araya getiren kırmızı fonlu yeni afiş paylaşıldı. Ay Yapım imzalı dizinin izleyiciyle ne zaman buluşacağı da bu afişle kesinleşti.

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Başkalarının Hayatı, zengin bir hayata özenen üniversite öğrencisi Hülya'nın hırs dolu hikâyesini anlatacak.

Başkalarının Hayatı, zengin bir hayata özenen üniversite öğrencisi Hülya'nın hırs dolu hikâyesini anlatacak.

Ay Yapım imzası taşıyan dizi, yoksulluktan kurtulmak isteyen genç bir kadının sınıf atlama çabasına odaklanıyor. Hikâyenin merkezinde üniversiteye yeni başlayan Hülya ile varlıklı Özkaran ailesinin kızı olan yakın arkadaşı Neslihan var. Neslihan'ın gösterişli hayatına imrenen Hülya, güzelliğini ve hırsını kullanarak kendine yeni bir dünya kurmaya çalışıyor. Ancak bu yolculuk onu hiç beklemediği ilişkilerin ve bedellerin içine sürüklüyor.

Star TV, dizinin William Makepeace Thackeray'in dünyaca ünlü romanı Vanity Fair'den (Gurur Dünyası) esinlendiğini duyurdu. Basında ise yapımın Meksika'nın sevilen dizisi Rubí'nin Türkiye uyarlaması olduğu yazıldı. Senaryoyu Banu Kiremitçi Bozkurt kaleme alırken yönetmen koltuğunda Burak Müjdeci oturuyor.

Kırmızı fonlu yeni afişte dört başrol bir arada, dizi 26 Eylül Cumartesi başlıyor.

Kırmızı fonlu yeni afişte dört başrol bir arada, dizi 26 Eylül Cumartesi başlıyor.

Star TV'nin paylaştığı yeni afişte Eylül Lize Kandemir, siyah elbisesiyle kadrajın tam ortasında oturuyor. Arkasında Doğa Bayram, Burak Berkay Akgül ve Demirhan Demircioğlu poz verirken, etraflarındaki hareketli ve bulanık figürler dikkat çekiyor. Afişin alt kısmındaki bilgiyle merak edilen soru da yanıt buldu. Başkalarının Hayatı, 26 Eylül Cumartesi saat 20.00'de ilk bölümüyle Star TV ekranlarına gelecek.

Dizinin başlangıçta çarşamba akşamı yayınlanması planlanıyordu, ancak kanal yapımı cumartesi akşamına aldı. Böylece Başkalarının Hayatı aynı akşam ekrana gelen Gönül Dağı, Güller ve Günahlar ve Mercan Köşk ile reyting yarışına girecek. Dizinin daha önce paylaşılan ilk afişinde ise geniş kadro, İstanbul'un arka sokaklarında asılı bir perdenin önünde poz vermişti.

Eylül Lize Kandemir'e Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Demirhan Demircioğlu ve Mehmet Aslantuğ eşlik ediyor.

Eylül Lize Kandemir'e Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Demirhan Demircioğlu ve Mehmet Aslantuğ eşlik ediyor.

Hülya'yı canlandıran Eylül Lize Kandemir, Zemheri, Elbet Bir Gün ve Kardeşlerim dizilerindeki rolleriyle tanınıyor. Genç oyuncu, Masumiyet Müzesi'nde de Füsun karakterine hayat vermişti. Neslihan rolündeki Doğa Bayram, Gaddar'daki Arzu ve Sahipsizler'deki Zeliha karakterleriyle adından söz ettirdi. Doktor Sarp'ı oynayan Burak Berkay Akgül ise Destan, Safir ve Sahipsizler'in ardından yeniden Star TV'de izleyici karşısına çıkıyor.

Erim karakterini üstlenen Demirhan Demircioğlu, Bahar dizisindeki Aziz Uras rolüyle biliniyor. Neslihan'ın babası Fikret Özkaran'ı ise usta oyuncu Mehmet Aslantuğ canlandırıyor. Mediha rolündeki Sezin Akbaşoğulları'nın yanı sıra Tolga Tekin, Oya Okar, Hazar Motan, Feri Baycu ve Ali Pınar da kadroda yer alıyor.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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