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ATV Dizisi 1 Reytingle Sonuncu! Yeni Dizilerin İlk Bölüm Reytingleri Belli Oldu

ATV Dizisi 1 Reytingle Sonuncu! Yeni Dizilerin İlk Bölüm Reytingleri Belli Oldu

yerli dizi Reyting Tuzlu Kahve Dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.09.2026 - 16:28
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Yeni sezonda ekrana gelen yeni dizilerin ilk bölüm reytingleri tek tabloda karşılaştırıldı. TOTAL'de zirvenin sahibi, 17 Eylül Perşembe akşamı ekrana gelen Burak Özçivit'li Güneşin Doğduğu Yer oldu. Reklam verenlerin yakından takip ettiği AB ve ABC1 kategorilerinde ise tablo değişti; Star TV'nin komedi dizisi Tuzlu Kahve iki kategorinin de lideri oldu. İddialı kadrosuyla dikkat çeken Aşk ve Taht ise aynı iki kategoride son sırada kaldı.

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Yeni sezonla birlikte ekrana gelen dizilerin ilk bölüm reytingleri belli oldu.

Yeni sezonla birlikte ekrana gelen dizilerin ilk bölüm reytingleri belli oldu.

Güneşin Doğduğu Yer, Tuzlu Kahve, Sevdan Bir Ateş, Haysiyet, Mercan Köşk, Aşk ve Taht ve Evlilik Güzeldir dizilerinin açılış sonuçları Total, AB ve ABC1 kategorilerinde farklı bir tablo ortaya koydu. TOTAL kategorisinde en yüksek ilk bölüm reytingini 4,66 ile Güneşin Doğduğu Yer elde etti. Diziyi 4,36 ile Tuzlu Kahve takip etti. Üçüncü sırada ise 3,54 ile Sevdan Bir Ateş yer aldı. AB kategorisinde sıralama değişti. Tuzlu Kahve 4,28 ile listede ilk sıraya yerleşirken Güneşin Doğduğu Yer 3,91 ile ikinci, Haysiyet 2,66 ile üçüncü oldu. ABC1 kategorisinde de en yüksek açılış sonucu 5,11 ile Tuzlu Kahve'nin oldu. Güneşin Doğduğu Yer 4,25 ile ikinci, Haysiyet 3,39 ile üçüncü sırada yer aldı.

İşte yeni dizilerin ilk bölüm reytingleri:

İşte yeni dizilerin ilk bölüm reytingleri:

TOTAL:

Güneşin Doğduğu Yer | 4.66

Tuzlu Kahve | 4.36

Sevdan Bir Ateş | 3.54

Haysiyet | 3.50

Mercan Köşk | 2.78

Aşk ve Taht | 2.49

Evlilik Güzeldir | 2.13

AB:

Tuzlu Kahve | 4.28

Güneşin Doğduğu Yer 3.91

Haysiyet | 2.66

Sevdan Bir Ateş | 2.24

Evlilik Güzeldir | 2.24

Mercan Köşk | 1.86

Aşk ve Taht | 1.65

ABC1:

Tuzlu Kahve | 5.11

Güneşin Doğduğu Yer 4.25

Haysiyet | 3.39

Sevdan Bir Ateş | 2.85

Evlilik Güzeldir | 2.71

Mercan Köşk | 2.33

Aşk ve Taht | 2.19

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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