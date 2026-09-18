ATV Dizisi 1 Reytingle Sonuncu! Yeni Dizilerin İlk Bölüm Reytingleri Belli Oldu

Güneşin Doğduğu Yer, Tuzlu Kahve, Sevdan Bir Ateş, Haysiyet, Mercan Köşk, Aşk ve Taht ve Evlilik Güzeldir dizilerinin açılış sonuçları Total, AB ve ABC1 kategorilerinde farklı bir tablo ortaya koydu. TOTAL kategorisinde en yüksek ilk bölüm reytingini 4,66 ile Güneşin Doğduğu Yer elde etti. Diziyi 4,36 ile Tuzlu Kahve takip etti. Üçüncü sırada ise 3,54 ile Sevdan Bir Ateş yer aldı. AB kategorisinde sıralama değişti. Tuzlu Kahve 4,28 ile listede ilk sıraya yerleşirken Güneşin Doğduğu Yer 3,91 ile ikinci, Haysiyet 2,66 ile üçüncü oldu. ABC1 kategorisinde de en yüksek açılış sonucu 5,11 ile Tuzlu Kahve'nin oldu. Güneşin Doğduğu Yer 4,25 ile ikinci, Haysiyet 3,39 ile üçüncü sırada yer aldı.