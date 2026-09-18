ATV Dizisi 1 Reytingle Sonuncu! Yeni Dizilerin İlk Bölüm Reytingleri Belli Oldu
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Yeni sezonda ekrana gelen yeni dizilerin ilk bölüm reytingleri tek tabloda karşılaştırıldı. TOTAL'de zirvenin sahibi, 17 Eylül Perşembe akşamı ekrana gelen Burak Özçivit'li Güneşin Doğduğu Yer oldu. Reklam verenlerin yakından takip ettiği AB ve ABC1 kategorilerinde ise tablo değişti; Star TV'nin komedi dizisi Tuzlu Kahve iki kategorinin de lideri oldu. İddialı kadrosuyla dikkat çeken Aşk ve Taht ise aynı iki kategoride son sırada kaldı.
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Yeni sezonla birlikte ekrana gelen dizilerin ilk bölüm reytingleri belli oldu.
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İşte yeni dizilerin ilk bölüm reytingleri:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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