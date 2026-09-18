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Tuzlu Kahve'ye Bomba Bir İsim Geleceği Açıklanmıştı: Feyza Civelek İddiası Ortalığı Karıştırdı

Tuzlu Kahve'ye Bomba Bir İsim Geleceği Açıklanmıştı: Feyza Civelek İddiası Ortalığı Karıştırdı

Star tv Kızılcık Şerbeti Tuzlu Kahve Dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.09.2026 - 14:13
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Star TV'nin yeni sezon şampiyonu Tuzlu Kahve'de merakla beklenen 4. bölüm kapıda. Dün kulislerden sızan bilgilerle dizinin kadrosuna çok konuşulacak bir ismin geleceği duyurulmuştu. Şimdi ise o gizemli ismin kim olduğuna dair sosyal medyada bir iddia ortaya atıldı.

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Tuzlu Kahve, Polat Yağcı'nın yapımcılığını üstlendiği ve 1 Eylül'de Star TV'de başlayan geniş kadrolu bir aile dizisi.

Tuzlu Kahve, Polat Yağcı'nın yapımcılığını üstlendiği ve 1 Eylül'de Star TV'de başlayan geniş kadrolu bir aile dizisi.

Son dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri olan Tuzlu Kahve, Star TV ekranlarında 1 Eylül'den bu yana izleyiciyle buluşuyor. Polat Yağcı'nın yapımcılığını üstlendiği dizide Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Ceren Moray, Sarp Apak ve Enis Arıkan gibi isimler bir arada rol alıyor.

Hikayenin merkezinde, evlilik hazırlıkları sırasında ihaneti öğrenen Derin (Eda Ece) ile yıllar sonra Türkiye'ye dönen Mehmet'in (Buğra Gülsoy) yolları kesişiyor. Dizi, daha ilk bölümlerinden itibaren hem geniş oyuncu kadrosu hem de esprili diyaloglarıyla gündeme oturdu ve her hafta reytinglerde iddiasını artırdı.

Dün kulislerden sızan bilgiye göre dizinin 4. bölümüne çok konuşulacak sürpriz bir isim geliyor.

Dün kulislerden sızan bilgiye göre dizinin 4. bölümüne çok konuşulacak sürpriz bir isim geliyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Tuzlu Kahve ekibi, 4. bölüm için kimliği şimdilik gizli tutulan bir ismi kadroya dahil etmeye hazırlanıyor. Habere göre bu ismin gelişiyle birlikte izleyiciyi nostalji dolu ve duygusal anlar bekliyor.

Kulis bilgisinde ismin kimliğine dair herhangi bir detay paylaşılmazken, sürprizin kadrodaki oyunculardan biriyle geçmişten gelen bir bağa işaret ettiği öne sürülüyor. Haber kısa sürede sosyal medyada geniş yankı bulurken, izleyiciler de kimin geleceğini tahmin etmeye çalıştı.

Sosyal medyada paylaşılan bir iddiaya göre o sürpriz ismin Feyza Civelek olduğu öne sürülüyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir iddiaya göre o sürpriz ismin Feyza Civelek olduğu öne sürülüyor.

Gizemli ismin kimliğine dair merak sürerken bir sosyal medya kullanıcısı, Tuzlu Kahve'ye gelecek ismin Kızılcık Şerbeti'nin eski Nilay'ı Feyza Civelek olabileceğini iddia etti. İddia, henüz yapımcı ya da oyuncu tarafından doğrulanmadı; iddianın kaynağı sosyal medya paylaşımıyla sınırlı.

Civelek'in adının bu iddiayla anılması tesadüf değil. Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon boyunca Nilay karakterine hayat veren oyuncu, yeni sezon kadrosunda yer almamış ve ardından Instagram hesabını kapatmıştı. Civelek'in diziden ayrılışının ardından uzun süre kamera karşısına çıkmaması, iddiayı daha da merak konusu haline getirdi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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