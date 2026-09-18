Tuzlu Kahve'ye Bomba Bir İsim Geleceği Açıklanmıştı: Feyza Civelek İddiası Ortalığı Karıştırdı

Son dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri olan Tuzlu Kahve, Star TV ekranlarında 1 Eylül'den bu yana izleyiciyle buluşuyor. Polat Yağcı'nın yapımcılığını üstlendiği dizide Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Ceren Moray, Sarp Apak ve Enis Arıkan gibi isimler bir arada rol alıyor.

Hikayenin merkezinde, evlilik hazırlıkları sırasında ihaneti öğrenen Derin (Eda Ece) ile yıllar sonra Türkiye'ye dönen Mehmet'in (Buğra Gülsoy) yolları kesişiyor. Dizi, daha ilk bölümlerinden itibaren hem geniş oyuncu kadrosu hem de esprili diyaloglarıyla gündeme oturdu ve her hafta reytinglerde iddiasını artırdı.