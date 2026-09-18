Banka Hesaplarının Ardından Sıra Otobüse Geldi: Konyaspor'da Haciz Krizi Büyüyor
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Konyaspor'un banka hesaplarına konan blokenin ardından bu kez de takım otobüsüne icra kaydı düşüldü. Konya 6. İcra Dairesi aracılığıyla yapılan işlem, kulübün eski yönetiminde görev alan üç isimden kaynaklanıyor: Adem Bulut, Hamdi Parmak ve Halil Bölükbaşı. Bulut'un kulüpten talep ettiği alacak tek başına 23 milyon 325 bin TL'yi buluyor. Kulüp yönetimi otobüse fiilen el konulmadığını, aracın hâlâ kullanımda olduğunu belirtse de tablo iç açıcı değil: Başkan Ömer Atiker'in geçtiğimiz günlerde açıkladığı rakamlara göre Konyaspor'un net borcu faiz ve kur farklarıyla birlikte 2,7 milyar TL'ye ulaşmış durumda.
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Kulübün Net Borcu Faiziyle Birlikte 2,7 Milyar TL'ye Ulaştı
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Alacaklı Üç İsim: Adem Bulut, Hamdi Parmak ve Halil Bölükbaşı
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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