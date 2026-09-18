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Banka Hesaplarının Ardından Sıra Otobüse Geldi: Konyaspor'da Haciz Krizi Büyüyor

Banka Hesaplarının Ardından Sıra Otobüse Geldi: Konyaspor'da Haciz Krizi Büyüyor

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.09.2026 - 14:18
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Konyaspor'un banka hesaplarına konan blokenin ardından bu kez de takım otobüsüne icra kaydı düşüldü. Konya 6. İcra Dairesi aracılığıyla yapılan işlem, kulübün eski yönetiminde görev alan üç isimden kaynaklanıyor: Adem Bulut, Hamdi Parmak ve Halil Bölükbaşı. Bulut'un kulüpten talep ettiği alacak tek başına 23 milyon 325 bin TL'yi buluyor. Kulüp yönetimi otobüse fiilen el konulmadığını, aracın hâlâ kullanımda olduğunu belirtse de tablo iç açıcı değil: Başkan Ömer Atiker'in geçtiğimiz günlerde açıkladığı rakamlara göre Konyaspor'un net borcu faiz ve kur farklarıyla birlikte 2,7 milyar TL'ye ulaşmış durumda.

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Kulübün Net Borcu Faiziyle Birlikte 2,7 Milyar TL'ye Ulaştı

Kulübün Net Borcu Faiziyle Birlikte 2,7 Milyar TL'ye Ulaştı

Başkan Ömer Atiker, geçtiğimiz hafta Yeşil-Beyaz Sanayi Sitesi projesinin tanıtım toplantısında kulübün mali tablosunu açıklamıştı. Atiker'e göre göreve geldiklerinde kağıt üzerinde 1,5 milyar TL olarak görünen borç, yapılandırma, faiz ve kur farkı eklendiğinde aslında 2 milyar TL'ydi. Bu rakam bugün 2,7 milyar TL'ye ulaştı. Borç kalemlerinin en büyük bölümünü eski yöneticilere olan ödemeler oluşturuyor, onu vergi ve SGK borçları izliyor.

Atiker, borcu azaltmak için 1.510 iş yerinden oluşacak Yeşil-Beyaz Sanayi Sitesi projesine güvendiklerini, bu projenin kulübe sürdürülebilir bir gelir kaynağı yaratacağını söyledi.

Alacaklı Üç İsim: Adem Bulut, Hamdi Parmak ve Halil Bölükbaşı

Alacaklı Üç İsim: Adem Bulut, Hamdi Parmak ve Halil Bölükbaşı

İcrayı başlatan üç isim, kulübün bir önceki başkanı Ömer Korkmaz döneminde yönetimde yer almıştı. Konya Müteahhitler Birliği Derneği Başkanı olan Adem Bulut, o dönemde kulübün 2. Başkanlığını yürütmüştü; şimdi kulüpten tek başına 23 milyon 325 bin TL alacaklı olduğunu belirterek icra takibi başlattı. Hamdi Parmak ve Halil Bölükbaşı da benzer şekilde ödenmeyen alacakları için yasal yola başvurdu.

Kulüp yönetimi, önümüzdeki hafta içinde alacaklılarla bir araya gelerek ödeme planı yapmayı ve hem banka hesaplarındaki bloke hem de otobüs üzerindeki icra kaydını kaldırmayı hedefliyor. Konyaspor daha önce de benzer bir tabloyla karşılaşmıştı: TFF 1. Lig döneminde Bucaspor deplasmanına giden takım otobüsü, Uşak'ta polis tarafından durdurularak icra nedeniyle yediemin otoparkına çekilmişti. Bu kez kulüp, otobüsün fiilen elinden alınmadığını vurguluyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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