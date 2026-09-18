Banka Hesaplarının Ardından Sıra Otobüse Geldi: Konyaspor'da Haciz Krizi Büyüyor

Başkan Ömer Atiker, geçtiğimiz hafta Yeşil-Beyaz Sanayi Sitesi projesinin tanıtım toplantısında kulübün mali tablosunu açıklamıştı. Atiker'e göre göreve geldiklerinde kağıt üzerinde 1,5 milyar TL olarak görünen borç, yapılandırma, faiz ve kur farkı eklendiğinde aslında 2 milyar TL'ydi. Bu rakam bugün 2,7 milyar TL'ye ulaştı. Borç kalemlerinin en büyük bölümünü eski yöneticilere olan ödemeler oluşturuyor, onu vergi ve SGK borçları izliyor.

Atiker, borcu azaltmak için 1.510 iş yerinden oluşacak Yeşil-Beyaz Sanayi Sitesi projesine güvendiklerini, bu projenin kulübe sürdürülebilir bir gelir kaynağı yaratacağını söyledi.