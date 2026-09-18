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Bu Ülkenin Toprakları Her Yıl Büyüyor: Yılda 700 Hektar Yeni Kara Oluşuyor

Bu Ülkenin Toprakları Her Yıl Büyüyor: Yılda 700 Hektar Yeni Kara Oluşuyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
18.09.2026 - 14:24
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İskandinav Yarımadası'nda binlerce yıl önce yaşanan büyük iklimsel değişimler, günümüzde Finlandiya'nın sınırlarını fiziki olarak büyüten nadir bir doğa olayına zemin hazırlıyor. Botniya Körfezi çevresinde gözlemlenen karasal yükselme, deniz yatağının zamanla gün yüzüne çıkmasını sağlarken ülkeye her yıl yaklaşık 700 hektarlık yeni bir alan kazandırıyor.

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Kaynak

Kaynak: https://science.nasa.gov/earth/earth-...
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Devasa Buzulların Kalkmasıyla Yer Kabuğu Yeniden Yükselişe Geçiyor

Devasa Buzulların Kalkmasıyla Yer Kabuğu Yeniden Yükselişe Geçiyor

Günümüzden yaklaşık 10 bin yıl önce sona eren Buzul Çağı esnasında bölgeyi kaplayan kilometrelerce kalınlıktaki buz katmanları, ürettiği muazzam basınçla yer kabuğunu yüzlerce metre aşağıya bastırma etkisi gösteriyor. Buzulların erimesiyle birlikte üzerindeki devasa yükten kurtulan zemin, esnek yapısının bir gereği olarak yavaş fakat kararlı bir biçimde yukarı doğru hareket etmeye başlıyor. Bu jeolojik süreç günümüzde de hız kesmeden devam ederken kıyı şeritlerinin çehresini nesilden nesile belirgin bir biçimde dönüştürüyor.

Kvarken Bölgesi Daralan Deniz Yolları ve Birleşen Adalarıyla Sürecin Merkezinde Yer Alıyor

Kvarken Bölgesi Daralan Deniz Yolları ve Birleşen Adalarıyla Sürecin Merkezinde Yer Alıyor

Karasal hareketliliğin en yüksek seviyede ölçüldüğü Botniya Körfezi ve özellikle Kvarken Takımadaları, değişimin somut örneklerini gözler önüne seriyor. Yıllık yükselme miktarının yer yer 1 santimetreyi bulduğu bu hatta, geçmişte deniz araçlarının rahatlıkla geçebildiği sığ alanlar giderek daralma gösteriyor. Yüzeye çıkan kayalıklar yeni adacıklar oluştururken birbirine yakın konumdaki adalar ise zamanla birleşerek tek bir kara parçası haline geliyor. Finlandiya Ulusal Arazi Ölçüm Kurumu verileri, bu hareketin ülkenin güneydoğusuna doğru gidildikçe yavaşladığını ortaya koyuyor.

Ortaya Çıkan Yeni Alanlar Mülkiyet Sınırlarını Değiştirirken Özel Yasal Süreçleri Beraberinde Getiriyor

Ortaya Çıkan Yeni Alanlar Mülkiyet Sınırlarını Değiştirirken Özel Yasal Süreçleri Beraberinde Getiriyor

Sular çekildikçe kıyı şeridinde beliren yeni topraklar, coğrafi yapıyı değiştirdiği kadar hukuki süreçleri de doğrudan etkileyen bir durum yaratıyor. Deniz kenarında mülkü bulunan kişilerin parsel önlerinde oluşan yeni kara parçaları, otomatik olarak tapu kayıtlarına dahil edilme imkanı bulamıyor. Mülk sahiplerinin bu alanları kendi arazilerine katabilmesi için devlete başvuruda bulunarak ilgili bölümü satın alma şartı aranıyor. Küresel deniz seviyesindeki artış bu karasal yükselmeyi bir miktar dengelemeyi sürdürse de jeolojik hareketin önümüzdeki süreçte de devam edeceği öngörülüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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