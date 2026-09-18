Bu Ülkenin Toprakları Her Yıl Büyüyor: Yılda 700 Hektar Yeni Kara Oluşuyor

Sular çekildikçe kıyı şeridinde beliren yeni topraklar, coğrafi yapıyı değiştirdiği kadar hukuki süreçleri de doğrudan etkileyen bir durum yaratıyor. Deniz kenarında mülkü bulunan kişilerin parsel önlerinde oluşan yeni kara parçaları, otomatik olarak tapu kayıtlarına dahil edilme imkanı bulamıyor. Mülk sahiplerinin bu alanları kendi arazilerine katabilmesi için devlete başvuruda bulunarak ilgili bölümü satın alma şartı aranıyor. Küresel deniz seviyesindeki artış bu karasal yükselmeyi bir miktar dengelemeyi sürdürse de jeolojik hareketin önümüzdeki süreçte de devam edeceği öngörülüyor.