Bu Ülkenin Toprakları Her Yıl Büyüyor: Yılda 700 Hektar Yeni Kara Oluşuyor
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Kaynak: https://science.nasa.gov/earth/earth-...
İskandinav Yarımadası'nda binlerce yıl önce yaşanan büyük iklimsel değişimler, günümüzde Finlandiya'nın sınırlarını fiziki olarak büyüten nadir bir doğa olayına zemin hazırlıyor. Botniya Körfezi çevresinde gözlemlenen karasal yükselme, deniz yatağının zamanla gün yüzüne çıkmasını sağlarken ülkeye her yıl yaklaşık 700 hektarlık yeni bir alan kazandırıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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