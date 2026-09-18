Avrupa'ya Güvenip Verdikleri 31 Ton Altını Geri Alamıyorlardı: 4 Milyar Dolar Yer Değiştirecek
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Kaynak: https://www.ft.com/content/59e43f27-a...
Venezuela hükümeti ile muhalefet kanadı, İngiltere Merkez Bankası’nda yıllardır kilit altında tutulan yaklaşık 4 milyar dolar değerindeki altın rezervinin New York Fed’e nakledilmesi hususunda sona yaklaştı. Uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu hamle, küresel finans dengeleri ile Venezuela’nın iç politik gidişatı açısından kritik bir dönüm noktasını temsil ediyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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