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Avrupa'ya Güvenip Verdikleri 31 Ton Altını Geri Alamıyorlardı: 4 Milyar Dolar Yer Değiştirecek

Avrupa'ya Güvenip Verdikleri 31 Ton Altını Geri Alamıyorlardı: 4 Milyar Dolar Yer Değiştirecek

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
18.09.2026 - 12:20
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Venezuela hükümeti ile muhalefet kanadı, İngiltere Merkez Bankası’nda yıllardır kilit altında tutulan yaklaşık 4 milyar dolar değerindeki altın rezervinin New York Fed’e nakledilmesi hususunda sona yaklaştı. Uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu hamle, küresel finans dengeleri ile Venezuela’nın iç politik gidişatı açısından kritik bir dönüm noktasını temsil ediyor.

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Kaynak: https://www.ft.com/content/59e43f27-a...
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Delcy Rodriguez Yönetimi Altınların Yasal Haklarını Devralmaya Hazırlanıyor

Delcy Rodriguez Yönetimi Altınların Yasal Haklarını Devralmaya Hazırlanıyor

Masadaki plana göre Delcy Rodriguez liderliğindeki geçici yönetim, rezervlerin yasal yetkisini eline alacak. Ancak söz konusu mutabakat, altınların doğrudan piyasada satılmasına imkân tanımıyor. Hükümet, bu varlıkları uluslararası borçlanma süreçlerinde güçlü bir teminat unsuru olarak konumlandırmayı hedefliyor. Elde edilecek finansal kaynakların, haziran ayında meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından başlatılan kapsamlı yeniden imar faaliyetlerinde kullanılması planlanıyor.

Londra Kasalarındaki 31 Tonluk Altın Yıllardır Hukuki Engel Eşliğinde Bekletiliyor

Londra Kasalarındaki 31 Tonluk Altın Yıllardır Hukuki Engel Eşliğinde Bekletiliyor

İngiltere Merkez Bankası kasalarında saklanan 31 tonluk rezerv, 2018 yılındaki tartışmalı devlet başkanlığı seçimlerinin ardından diplomatik bir çıkmaza girdi. Nicolas Maduro’nun zaferini meşru kabul etmeyen Londra yönetimi, muhalefet saflarını destekleyerek altınların serbest bırakılmasını engelledi. Yaşanan bu gelişme, milyarlarca dolarlık servetin İngiliz mahkemelerinde uzun süren hukuki mücadelelere konu olmasına yol açtı.

Maduro'nun Tutuklanması Rezervlerin İadesini Sağlamaya Yetmedi

Maduro'nun Tutuklanması Rezervlerin İadesini Sağlamaya Yetmedi

Maduro’nun ocak ayında Amerika Birleşik Devletleri tarafından tutuklanması veya Rodriguez’in İngiltere Sarayı nezdindeki girişimleri krizin çözümüne yetmedi. Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez’in enflasyonla mücadele gerekçesiyle yürüttüğü girişimler, altınların doğrudan Caracas’a getirilmesini sağlayamadı. Taraflar, varlıkların fiziki olarak ülke toprağına dönmesi yerine Londra’dan New York’a taşınmasında uzlaştı.

Yapılan bu yeni düzenleme sayesinde geçici yönetim, varlıkları nakde dönüştürmeden teminat gösterip ülkeye taze finansman akışı sağlama fırsatı yakaladı. Böylece yıllardır süren diplomatik ve hukuki kilitlenme, küresel finans merkezleri arasında gerçekleşecek bu stratejik transfer ile çözüme kavuşma noktasına geldi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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