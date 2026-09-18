Avrupa'ya Güvenip Verdikleri 31 Ton Altını Geri Alamıyorlardı: 4 Milyar Dolar Yer Değiştirecek

Maduro’nun ocak ayında Amerika Birleşik Devletleri tarafından tutuklanması veya Rodriguez’in İngiltere Sarayı nezdindeki girişimleri krizin çözümüne yetmedi. Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez’in enflasyonla mücadele gerekçesiyle yürüttüğü girişimler, altınların doğrudan Caracas’a getirilmesini sağlayamadı. Taraflar, varlıkların fiziki olarak ülke toprağına dönmesi yerine Londra’dan New York’a taşınmasında uzlaştı.

Yapılan bu yeni düzenleme sayesinde geçici yönetim, varlıkları nakde dönüştürmeden teminat gösterip ülkeye taze finansman akışı sağlama fırsatı yakaladı. Böylece yıllardır süren diplomatik ve hukuki kilitlenme, küresel finans merkezleri arasında gerçekleşecek bu stratejik transfer ile çözüme kavuşma noktasına geldi.