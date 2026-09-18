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Afra Saraçoğlu'ndan Gözaltı İddiası Sonrası İlk Açıklama Geldi!

Afra Saraçoğlu'ndan Gözaltı İddiası Sonrası İlk Açıklama Geldi!

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
18.09.2026 - 12:41
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Gazeteci Burak Doğan, ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu'nun Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik düzenlenen yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alındığını açıklamıştı. Afra Saraçoğlu'ndan gözaltı kararı hakkında ilk açıklama geldi.

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18 Eylül Cuma günü Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Afra Saraçoğlu'nun gözaltına alındığı iddia edildi.

18 Eylül Cuma günü Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Afra Saraçoğlu'nun gözaltına alındığı iddia edildi.

Rapçi Sefo (Seyfullah Sağır), oyuncu Melis Sezen, oyuncu Nilperi Şahinkaya, şarkıcı Hande Demir, eski futbolcu Hasan Şaş, YouTuber Melis İşiten, manken Yeliz Yeşilçimen, şarkıcı Anıl Durmuş, oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, spor yorumcusu Yağız Sabuncuoğlu, Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır ve Sayat Zurnacı'nın yanı sıra Afra Saraçoğlu'nun da gözaltına alındığı iddia edildi.

Afra Saraçoğlu'ndan gözaltına alındığı iddialarının ardından ilk açıklama geldi.

Afra Saraçoğlu'ndan gözaltına alındığı iddialarının ardından ilk açıklama geldi.

Saraçoğlu, 'Bugün basına yansıyan ve birçok meslektaşımla birlikte adımın geçtiği haberleri yurtdışındayken öğrendim. Çok önceden planlanan bir iş seyahatim gereği şu an Türkiye'de değilim. Adaletin tecelli etmesi ve sürecin en doğru şekilde ilerleyebilmesi için en kısa sürede ülkeme dönerek, adli makamlarımızla tam bir iş birliği içerisinde ifademi vereceğim. Gönlüm ferah, her şeyin açıklığa kavuşacağına inancım tam. '

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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