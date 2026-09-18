Afra Saraçoğlu'ndan Gözaltı İddiası Sonrası İlk Açıklama Geldi!
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Gazeteci Burak Doğan, ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu'nun Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik düzenlenen yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alındığını açıklamıştı. Afra Saraçoğlu'ndan gözaltı kararı hakkında ilk açıklama geldi.
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18 Eylül Cuma günü Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Afra Saraçoğlu'nun gözaltına alındığı iddia edildi.
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Afra Saraçoğlu'ndan gözaltına alındığı iddialarının ardından ilk açıklama geldi.
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