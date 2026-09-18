Hala Kulaklarım Çınlıyor: Fransız Gazeteci Beşiktaş Taraftarını Öve Öve Bitiremedi

'Beşiktaş'ın stadından yeni çıktım. Hemen şurada, bakın. Nasıl bir atmosferdi öyle... Gerçekten bana yalan söylememişsiniz. Türkiye gerçekten bambaşka bir şey.

Geoffroy-Guichard'dan, Velodrome'dan falan bahsediyoruz ya... Arkadaşlar, tüm saygımla söylüyorum, aynı seviyede değiliz. Gerçekten aynı seviyede değiliz. Buradaki atmosfer çok ama çok güçlü. Şok oldum.

Yanlış hatırlamıyorsam Beşiktaş, 141 desibelle stadyum desibel dünya rekorunu kırmıştı. Bunun nedenini şimdi çok daha iyi anlıyorum.

Kulaklarım hâlâ ağrıyor ve çınlıyor. Saha kenarında olduğum için sesi belki de tribündekilerden daha yoğun hissettim ama gerçekten inanılmazdı.

Maçı bir devre bir kalenin, diğer devre ise diğer kalenin arkasından izledim. Böylece stadın iki tarafındaki atmosferi de görme fırsatım oldu.

Hayatımda ilk kez bütün stadın aynı anda tezahürat yaptığını gördüm. Yan tribünler bile ayaktaydı ve herkes aynı tezahürata eşlik ediyordu. Bu yüzden çıkan ses çok daha güçlüydü.

Islıklar ise ayrı bir şeydi. Hayatımda bu kadar güçlü bir ıslık sesi duymadım. Gerçekten şok oldum.

Dünyanın farklı yerlerinde yaklaşık 30 stadyuma gittim. Beni en çok etkileyen yerlerden biri Prag'dı ama sanırım Beşiktaş'ın stadı onu da geçti.'