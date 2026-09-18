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Portakalın Pabucu Dama Atıldı: Bağışıklığı Uçuran C Vitamini Deposu Belli Oldu

Portakalın Pabucu Dama Atıldı: Bağışıklığı Uçuran C Vitamini Deposu Belli Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
18.09.2026 - 13:14
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C vitamini denildiğinde hemen herkesin zihnine ilk olarak portakal gelse de mutfaktaki pek çok taze meyve ve sebze bu konuda portakalı geride bırakmayı başarıyor. Günlük beslenme rutinine dahil edilen doğru porsiyonlardaki bazı besinler, bağışıklık sistemini destekleyen bu kritik vitamini yüksek miktarlarda sunabiliyor. Tek bir porsiyonuyla dahi günlük ihtiyacın tamamını karşılayabilen seçenekler, kış aylarında ve mevsim geçişlerinde sağlığını korumak isteyenler için güçlü alternatifler oluşturuyor.

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Kaynak: https://www.verywellhealth.com/foods-...
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Besinlerin sağladığı yüksek C vitamini değerleri vücut direncini ve genel sağlığı doğrudan destekliyor.

Besinlerin sağladığı yüksek C vitamini değerleri vücut direncini ve genel sağlığı doğrudan destekliyor.

Orta büyüklükte bir portakal ortalama 83 miligram C vitamini içeriyor. Bağışıklık mekanizmasının düzenli işlemesinde, cilde esneklik veren kolajen üretiminde ve demir emiliminde kilit rol oynayan C vitamini, güçlü bir antioksidan olarak hücreleri oksidatif strese karşı savunuyor. Uzmanlar tarafından derlenen verilere göre, doğru porsiyonlarda tüketilen taze sebze ve meyveler bağışıklığı güçlendirmede portakaldan daha etkili sonuçlar verebiliyor.

Mutfaklarda sıklıkla yer alan kırmızı dolmalık biber listenin en başında yer alıyor.

Mutfaklarda sıklıkla yer alan kırmızı dolmalık biber listenin en başında yer alıyor.

Bir fincan doğranmış kırmızı dolmalık biber yaklaşık 128 miligram C vitamini barındırarak günlük ihtiyacın yüzde 142’sini tek başına karşılıyor. Bu değer, kırmızı dolmalık biberin portakaldan yaklaşık yüzde 54 daha fazla C vitamini içerdiğini gösteriyor. Biber aynı zamanda lif, potasyum, folat ve A vitamini açısından son derece zengin bir içerik sunuyor. Tropikal bir meyve olan guava 125 miligram, mango ise 122 miligramlık yüksek C vitamini değerleriyle öne çıkıyor. Ayrıca guava, meyvelere rengini veren güçlü antioksidan likopen bakımından dikkat çekerken; mango da beta-karoten, B6 ve folat deposu olarak öne çıkıyor.

Günlük meyve ve sebze porsiyonları C vitamini gereksinimini karşılamada büyük önem taşıyor.

Günlük meyve ve sebze porsiyonları C vitamini gereksinimini karşılamada büyük önem taşıyor.

Bir fincan çilek 119 miligram C vitamini sunarken, aynı miktardaki taze yeşil acı biber 109 miligramlık değere ulaşıyor. Bir fincan papaya ise 88 miligram C vitamini içeriğiyle günlük gereksinimin yüzde 98'ini karşılıyor. Sebze kategorisinde bir fincan brokoli 81,2 miligram C vitamini sağlasa da ısıl işlemin bu hassas vitamini azaltabildiği unutulmamalıdır. Bir fincan ananas 78,9 miligram, bir fincan kivi 74,7 miligram, yarım fincan Brüksel lahanası ise 48 miligram C vitaminiyle beslenme programlarına güç katıyor.

Uzmanlar günlük vitamin ihtiyacının tek bir kaynaktan değil çeşitli besinlerden alınmasını öneriyor.

Uzmanlar günlük vitamin ihtiyacının tek bir kaynaktan değil çeşitli besinlerden alınmasını öneriyor.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri verilerine göre yetişkin erkeklerin günlük 90 miligram, kadınların ise 75 miligram C vitamini tüketmesi gerekiyor. Bu gereksinimi tek bir besine bağlı kalmadan farklı sebze ve meyvelerle karşılamak daha dengeli bir beslenme modeli sunuyor. Yüksek doz takviye kullanımının yan etkileri ve olası ilaç etkileşimleri nedeniyle harici takviyelere başvurmadan önce mutlaka bir sağlık uzmanına danışılması tavsiye ediliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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