Portakalın Pabucu Dama Atıldı: Bağışıklığı Uçuran C Vitamini Deposu Belli Oldu

C vitamini denildiğinde hemen herkesin zihnine ilk olarak portakal gelse de mutfaktaki pek çok taze meyve ve sebze bu konuda portakalı geride bırakmayı başarıyor. Günlük beslenme rutinine dahil edilen doğru porsiyonlardaki bazı besinler, bağışıklık sistemini destekleyen bu kritik vitamini yüksek miktarlarda sunabiliyor. Tek bir porsiyonuyla dahi günlük ihtiyacın tamamını karşılayabilen seçenekler, kış aylarında ve mevsim geçişlerinde sağlığını korumak isteyenler için güçlü alternatifler oluşturuyor.

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