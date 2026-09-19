Turistlerin Yemeğini Paylaşmadığı Türk Sokak Kedisinin Bakışı X'te Goygoycuların Diline Düştü
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Bir turist önündeki yemeği paylaşmayınca, Türk sokak kedisinin suratına oturan hayal kırıklığı ifadesi X'te (eski adıyla Twitter) kısa sürede yeni bir mim doğurdu. Kedinin bu bakışı, goygoycuların da diline düştü. Bakalım bu meme'e kimler nasıl tepki vermiş?
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Kedinin bakışı bir anda meme'e dönüştü:
Bazıları timeline'ında sürekli görmek istedi:
Kutlamayı da ihmal etmediler:
Kimi hemen sticker yaptı:
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Bazıları işi millet gururuna bağladı:
Kapanış tam bir özdeşleşme oldu 👋
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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