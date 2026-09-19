Turistlerin Yemeğini Paylaşmadığı Türk Sokak Kedisinin Bakışı X'te Goygoycuların Diline Düştü

Bir turist önündeki yemeği paylaşmayınca, Türk sokak kedisinin suratına oturan hayal kırıklığı ifadesi X'te (eski adıyla Twitter) kısa sürede yeni bir mim doğurdu. Kedinin bu bakışı, goygoycuların da diline düştü. Bakalım bu meme'e kimler nasıl tepki vermiş?