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Goygoy
Turistlerin Yemeğini Paylaşmadığı Türk Sokak Kedisinin Bakışı X'te Goygoycuların Diline Düştü

Turistlerin Yemeğini Paylaşmadığı Türk Sokak Kedisinin Bakışı X'te Goygoycuların Diline Düştü

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.09.2026 - 15:49
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Bir turist önündeki yemeği paylaşmayınca, Türk sokak kedisinin suratına oturan hayal kırıklığı ifadesi X'te (eski adıyla Twitter) kısa sürede yeni bir mim doğurdu. Kedinin bu bakışı, goygoycuların da diline düştü. Bakalım bu meme'e kimler nasıl tepki vermiş?

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Paylaşım şöyleydi:

Kedinin bakışı bir anda meme'e dönüştü:

Kedinin bakışı bir anda meme'e dönüştü:
twitter.com

Bazıları timeline'ında sürekli görmek istedi:

Bazıları timeline'ında sürekli görmek istedi:
twitter.com

Kutlamayı da ihmal etmediler:

Kutlamayı da ihmal etmediler:
twitter.com

Kimi hemen sticker yaptı:

Kimi hemen sticker yaptı:
twitter.com
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Bazıları işi millet gururuna bağladı:

Bazıları işi millet gururuna bağladı:
twitter.com

Kapanış tam bir özdeşleşme oldu 👋

Kapanış tam bir özdeşleşme oldu 👋
twitter.com

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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