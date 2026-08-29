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X'te On Binlerce İnsanı Güldüren Yemek Tweeti

X'te On Binlerce İnsanı Güldüren Yemek Tweeti

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
29.08.2026 - 13:49
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X’te İngiliz mutfağını öven bir hesaptan paylaşılan kahvaltı fotoğrafı, Türk kullanıcının yaptığı yorumla gündeme oturdu. “Tarihi eser çalacağınıza yemek tarifleri kitabı çalsaydınız keşke” diyen kullanıcının paylaşımı, 3 milyondan fazla görüntülenerek sosyal medyanın en çok konuşulan tweetlerinden biri oldu.

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İngiliz kahvaltısına yazdığı cümle viral oldu

İngiliz kahvaltısına yazdığı cümle viral oldu
twitter.com

'İngiliz mutfağı. Dünyanın en iyisi.' ifadeleriyle paylaşılan fotoğrafta yumurta, kuru fasulye, sosis, domuz pastırması, mantar, patates ve domatesten oluşan geleneksel İngiliz kahvaltısı yer aldı. Büyük porsiyonlu tabak kısa sürede farklı ülkelerden kullanıcıların yorumlarını topladı.

Ercan isimli X kullanıcısı ise fotoğrafı alıntılayarak "Tarihi eser çalacağınıza yemek tarifleri kitabı çalsaydınız keşke" yorumunu yaptı.

Ercan isimli X kullanıcısı ise fotoğrafı alıntılayarak "Tarihi eser çalacağınıza yemek tarifleri kitabı çalsaydınız keşke" yorumunu yaptı.
twitter.com

İngiltere’deki müzelerde sergilenen ve ait oldukları ülkelere geri verilmesi tartışılan tarihî eserlere gönderme yapan cümle kısa sürede viral oldu.

Fark ettiyseniz her öğünlerinde var!

Fark ettiyseniz her öğünlerinde var!
twitter.com

En az bizim kadar başka milletler de İngiliz kahvaltısını tiye aldı tabii...

En az bizim kadar başka milletler de İngiliz kahvaltısını tiye aldı tabii...
twitter.com

'Dünyanın en büyük imparatorluğuna sahip olmak ve dünyadaki tüm baharatları ve malzemeleri getirebilmek ❌

Dünyanın en büyük imparatorluğuna sahip olmak ve herhangi bir tarihi eseri çalmak ✅'

"Bu, hayatımda İngiliz yemeği hakkında okuduğum en güzel yorum."

"Bu, hayatımda İngiliz yemeği hakkında okuduğum en güzel yorum."
twitter.com
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"Tarihi bir alıntı"

"Tarihi bir alıntı"
twitter.com

Kediler kırmızı çizgimizdir

Kediler kırmızı çizgimizdir
twitter.com

Ortaya karışık diyebilir miyiz?

Ortaya karışık diyebilir miyiz?
twitter.com

"Şimdiye kadar gördüğüm tweetler arasında ateşi en yüksek olan bu olabilir. Sonuçta konu yemek."

"Şimdiye kadar gördüğüm tweetler arasında ateşi en yüksek olan bu olabilir. Sonuçta konu yemek."

"Türkçe yazılmış, dozu oldukça sert bir İngiliz gömmesinin karşınıza çıkabildiği küresel sosyal medya platformu X."

"Türkçe yazılmış, dozu oldukça sert bir İngiliz gömmesinin karşınıza çıkabildiği küresel sosyal medya platformu X."
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Son sözü de size bırakalım! Bir dahaki içerikte görüşmek üzere 👋

Son sözü de size bırakalım! Bir dahaki içerikte görüşmek üzere 👋
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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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