X'te On Binlerce İnsanı Güldüren Yemek Tweeti
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X’te İngiliz mutfağını öven bir hesaptan paylaşılan kahvaltı fotoğrafı, Türk kullanıcının yaptığı yorumla gündeme oturdu. “Tarihi eser çalacağınıza yemek tarifleri kitabı çalsaydınız keşke” diyen kullanıcının paylaşımı, 3 milyondan fazla görüntülenerek sosyal medyanın en çok konuşulan tweetlerinden biri oldu.
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İngiliz kahvaltısına yazdığı cümle viral oldu
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Ercan isimli X kullanıcısı ise fotoğrafı alıntılayarak "Tarihi eser çalacağınıza yemek tarifleri kitabı çalsaydınız keşke" yorumunu yaptı.
Fark ettiyseniz her öğünlerinde var!
En az bizim kadar başka milletler de İngiliz kahvaltısını tiye aldı tabii...
"Bu, hayatımda İngiliz yemeği hakkında okuduğum en güzel yorum."
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"Tarihi bir alıntı"
Kediler kırmızı çizgimizdir
Ortaya karışık diyebilir miyiz?
"Şimdiye kadar gördüğüm tweetler arasında ateşi en yüksek olan bu olabilir. Sonuçta konu yemek."
"Türkçe yazılmış, dozu oldukça sert bir İngiliz gömmesinin karşınıza çıkabildiği küresel sosyal medya platformu X."
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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