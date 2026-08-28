Evlenmek İsteyen Erkeğin Taleplerini Yapay Zekaya Çizdirmesi Şoke Etti: “Bunlara Benzer Kızınız Varsa…”

Görücü usulü evlilik hala hayatımızda ama bu kez olay biraz farklı. Bir ablanın aracılık ettiği damat adayı, istediği gelin adayının özelliklerini yapay zeka ile yaptırması sosyal medyada viral oldu. Damat adayının istediği gelini yapay zeka ile yapması ve görselleri sticker olarak kullanması hem güldürdü hem de şok etti.

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