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Evlenmek İsteyen Erkeğin Taleplerini Yapay Zekaya Çizdirmesi Şoke Etti: “Bunlara Benzer Kızınız Varsa…”

Evlenmek İsteyen Erkeğin Taleplerini Yapay Zekaya Çizdirmesi Şoke Etti: “Bunlara Benzer Kızınız Varsa…”

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
28.08.2026 - 13:13
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Görücü usulü evlilik hala hayatımızda ama bu kez olay biraz farklı. Bir ablanın aracılık ettiği damat adayı, istediği gelin adayının özelliklerini yapay zeka ile yaptırması sosyal medyada viral oldu. Damat adayının istediği gelini yapay zeka ile yapması ve görselleri sticker olarak kullanması hem güldürdü hem de şok etti. 

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X’te viral olan paylaşımda, bir kullanıcı tanıdığı bir aracı ablaya gelen mesajları paylaşarak herkesi şok etti.

X’te viral olan paylaşımda, bir kullanıcı tanıdığı bir aracı ablaya gelen mesajları paylaşarak herkesi şok etti.
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Mesajı gönderen kişi, yeğeninin evlenmek istediğini söyleyip “Allah rızası için bunlara benzer kızlarınız varsa” diyerek yapay zekayla hazırlanmış iki kadın görseli gönderdi ve gelin adayı istedi.

Fotoğraflardaki iki kadının da yeğeni tarafından yapay zekayla çizildiğini bildiren kadın talebinde ısrar etmeye devam etti.

Fotoğraflardaki iki kadının da yeğeni tarafından yapay zekayla çizildiğini bildiren kadın talebinde ısrar etmeye devam etti.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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