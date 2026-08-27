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Diktikleri Ağaçlar Bir İşe Yaramayınca Çöle 500 Kaplumbağa Bıraktılar: 5 Yılda Çığır Açtılar

Diktikleri Ağaçlar Bir İşe Yaramayınca Çöle 500 Kaplumbağa Bıraktılar: 5 Yılda Çığır Açtılar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
27.08.2026 - 23:30
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Sahra Çölü’nün güneyinde yer alan Sahel bölgesinde sertleşmiş toprak yapısı ve aşırı sıcaklıklar nedeniyle ağaçlandırma çalışmaları yıllarca yetersiz kaldı. Bölgede yaşanan gündüz 60 dereceyi aşan sıcaklıklar ile gece yaşanan sert sıcaklık düşüşleri, yağmur suyunun hızla buharlaşmasına ve tohumların çimlenememesine yol açtı. Zorlu iklim koşullarını aşmak amacıyla 2021 yılında bölgeye salınan 500 adet çöl kaplumbağası, aradan geçen beş yıllık sürecin ardından çorak araziyi yeniden bitki örtüsüyle buluşturmayı başardı.

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Kaynak

Kaynak: https://bio4climate.org/updates/afric...
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Kaplumbağaların Derin Tünel İnşa Etme Yeteneği Toprağın Fiziksel Yapısını Olumlu Yönde Değiştirdi

Kaplumbağaların Derin Tünel İnşa Etme Yeteneği Toprağın Fiziksel Yapısını Olumlu Yönde Değiştirdi

Bölgeye bırakılan 'Sulcata' türü kaplumbağalar, çölün yıkıcı sıcaklarından korunabilmek amacıyla toprağın 10 ila 15 metre altına ulaşan derin tüneller kazdı. Kazı çalışmaları sırasında toprağın kabuklaşmış üst katmanının kırılması, yağmur suyunun alt tabakalara sızmasına ve nemin toprakta uzun süre muhafaza edilmesine olanak sundu. Gevşeyen toprağın çevresinde oluşan mikro iklim şartları sayesinde rüzgarla taşınan tohumlar tutunarak filizlenme imkanı buldu.

Beş Yıllık Uydu Görüntüleri Bölgedeki Yeşil Alanların Gözle Görülür Şekilde Arttığını Kanıtladı

Beş Yıllık Uydu Görüntüleri Bölgedeki Yeşil Alanların Gözle Görülür Şekilde Arttığını Kanıtladı

Bölgeyi beş yıl boyunca takip eden araştırmacılar, uydu fotoğrafları üzerinden kurak kum tabakasının yerini aşama aşama yeşil alanlara bıraktığını tespit etti. Yapay sulama ve kimyasal müdahale olmadan gerçekleşen bu bitki örtüsü artışı, böcek, kuş ve küçük omurgalı popülasyonunun bölgeye geri dönmesini sağladı. Ekoloji uzmanları, ekosistemi fiziksel olarak dönüştürme yeteneğine sahip olan kaplumbağaları resmi raporlarda 'ekosistem mühendisleri' şeklinde tanımladı.

Doğal Yöntemlerle Yürütülen Rehabilitasyon Projeleri Başarı Oranlarıyla Dikkat Çekti

Doğal Yöntemlerle Yürütülen Rehabilitasyon Projeleri Başarı Oranlarıyla Dikkat Çekti

Senegal’de uygulanan benzer kaplumbağa yetiştirme ve doğaya salma programlarında, sürüngenlerin dördüncü yıl sonundaki hayatta kalma oranının yüzde 80 seviyesini aştığı kayıtlara geçti. Hayvanların yaşam süresi uzadıkça genişleyen tünel ağlarının toprak üzerindeki olumlu etkileri katlanarak artış gösterdi. Uzmanlar, uygulanan bu biyolojik yöntemin başarısının bölgesel yağış miktarı ve arazi yönetimi koşullarıyla doğrudan ilişkili olduğunu bildirdi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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