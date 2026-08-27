Diktikleri Ağaçlar Bir İşe Yaramayınca Çöle 500 Kaplumbağa Bıraktılar: 5 Yılda Çığır Açtılar

Bölgeyi beş yıl boyunca takip eden araştırmacılar, uydu fotoğrafları üzerinden kurak kum tabakasının yerini aşama aşama yeşil alanlara bıraktığını tespit etti. Yapay sulama ve kimyasal müdahale olmadan gerçekleşen bu bitki örtüsü artışı, böcek, kuş ve küçük omurgalı popülasyonunun bölgeye geri dönmesini sağladı. Ekoloji uzmanları, ekosistemi fiziksel olarak dönüştürme yeteneğine sahip olan kaplumbağaları resmi raporlarda 'ekosistem mühendisleri' şeklinde tanımladı.