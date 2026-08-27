Diktikleri Ağaçlar Bir İşe Yaramayınca Çöle 500 Kaplumbağa Bıraktılar: 5 Yılda Çığır Açtılar
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Kaynak: https://bio4climate.org/updates/afric...
Sahra Çölü’nün güneyinde yer alan Sahel bölgesinde sertleşmiş toprak yapısı ve aşırı sıcaklıklar nedeniyle ağaçlandırma çalışmaları yıllarca yetersiz kaldı. Bölgede yaşanan gündüz 60 dereceyi aşan sıcaklıklar ile gece yaşanan sert sıcaklık düşüşleri, yağmur suyunun hızla buharlaşmasına ve tohumların çimlenememesine yol açtı. Zorlu iklim koşullarını aşmak amacıyla 2021 yılında bölgeye salınan 500 adet çöl kaplumbağası, aradan geçen beş yıllık sürecin ardından çorak araziyi yeniden bitki örtüsüyle buluşturmayı başardı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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