400 Yıllık Gizemli 'Vampir' Mezarı Tekrar Açıldı: "Korkudan Ne Yapacaklarını Şaşırmışlar"
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Polonya’nın Pień köyündeki eski bir mezarlık alanında yürütülen kazı çalışmalarında, 17. yüzyıla ait oldukça ürpertici bir defin yöntemi gün yüzüne çıkarıldı. Nicolaus Copernicus Üniversitesi araştırmacıları, 'Mezar 75' adını verdikleri alanda, boğazına kavisli demir bir tırpan yerleştirilmiş ve sol ayak başparmağına üçgen bir kilit takılmış genç bir kadına ait iskelet kalıntılarına ulaştı. Boyun bölgesini hedef alacak şekilde konumlandırılan tırpan ile ayaktaki kilit, dönemin toplumunda ölümden sonra dirilme korkusunun ne derece güçlü bir boyuta ulaştığını gözler önüne seriyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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