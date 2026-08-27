article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
400 Yıllık Gizemli 'Vampir' Mezarı Tekrar Açıldı: "Korkudan Ne Yapacaklarını Şaşırmışlar"

400 Yıllık Gizemli 'Vampir' Mezarı Tekrar Açıldı: "Korkudan Ne Yapacaklarını Şaşırmışlar"

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
27.08.2026 - 22:45
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Polonya’nın Pień köyündeki eski bir mezarlık alanında yürütülen kazı çalışmalarında, 17. yüzyıla ait oldukça ürpertici bir defin yöntemi gün yüzüne çıkarıldı. Nicolaus Copernicus Üniversitesi araştırmacıları, 'Mezar 75' adını verdikleri alanda, boğazına kavisli demir bir tırpan yerleştirilmiş ve sol ayak başparmağına üçgen bir kilit takılmış genç bir kadına ait iskelet kalıntılarına ulaştı. Boyun bölgesini hedef alacak şekilde konumlandırılan tırpan ile ayaktaki kilit, dönemin toplumunda ölümden sonra dirilme korkusunun ne derece güçlü bir boyuta ulaştığını gözler önüne seriyor.

Detaylar 👇

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Varlıklı Bir Aileye Mensup Olduğu Tespit Edildi

Varlıklı Bir Aileye Mensup Olduğu Tespit Edildi

Arkeolojik bulguların sonuçları, Journal of Archaeological Science: Reports dergisinde yayımlanan bilimsel bir makale ile kamuoyuna sunuldu. İskeletin kafatası çevresinde bulunan saf gümüş ve altın kaplama tellerle dokunmuş lüks ipek başlık kalıntıları, genç kadının 17. yüzyıl standartlarında oldukça yüksek bir sosyal statüye sahip olduğunu kanıtlıyor. Bununla birlikte, dönemin Polonya-Litvanya Birliği topraklarında yaşanan salgın hastalıklar ve kıtlıklar nedeniyle toplumun sıra dışı olaylardan ötürü belirli kişileri hedef gösterdiği biliniyor. Yüksek sınıf bir aileden gelmesine rağmen, bu kadının da ölümünün ardından toplumsal bir korkunun odağı haline geldiği değerlendiriliyor.

Laboratuvar İncelemeleri Kadının Yaşamına Dair Yeni Veriler Sağladı

Laboratuvar İncelemeleri Kadının Yaşamına Dair Yeni Veriler Sağladı

Yapılan ayrıntılı adli ve kimyasal analizler, mezardaki kadının öldüğü sırada 17 ila 19 yaşları arasında olduğunu gösteriyor. Radyokarbon tarihleme yöntemleri defin işleminin 1620 ile 1674 yılları arasında gerçekleştiğine işaret ederken, DNA testleri kadının nadir görülen İskandinav kökenli bir anne soy hattına ait olduğunu ortaya koyuyor. Çocukluk dönemine ait diş izotopları ise kadının yabancı kökenine kıyasla yaşamını Pień bölgesinde geçirdiğini doğruluyor. Zenginliğine rağmen beslenme değerlerinin düşüklüğü, hayatının belirli dönemlerinde ciddi derecede hayvansal protein eksikliği ve yetersiz beslenme ile mücadele ettiğini gösteriyor.

Mezarın Ölümden Sonra Yeniden Açıldığı Anlaşıldı

Mezarın Ölümden Sonra Yeniden Açıldığı Anlaşıldı

Toprak katmanları ile kemiklerin mevcut pozisyonları, kadının mezarının defin işleminden kısa bir süre sonra beden tam olarak çürümeden tekrar açıldığını ortaya koyuyor. İskeletin sol kolunun kuzeydoğu yönüne doğru çekildiği ve ahşap sapı narin nyşağacından üretilen tırpanın bu müdahale sırasında boğazına yöneltildiği anlaşılıyor. Ağız kemiklerinde tespit edilen yeşil renkli izin ise madeni paradan ziyade, ölüm anında ağız boşluğuna yerleştirilen bakır içerikli tıbbi bir karışımdan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Hiçbir tarihi haritada yer almayan ve dini simgeler barındırmayan bu özel mezarlık alanı, dönemin toplumunun dışladığı veya korktuğu kişileri köyün uzağına gömmek amacıyla kullandığı farklı bir defin sahası olarak kaydediliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın