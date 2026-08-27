400 Yıllık Gizemli 'Vampir' Mezarı Tekrar Açıldı: "Korkudan Ne Yapacaklarını Şaşırmışlar"

Toprak katmanları ile kemiklerin mevcut pozisyonları, kadının mezarının defin işleminden kısa bir süre sonra beden tam olarak çürümeden tekrar açıldığını ortaya koyuyor. İskeletin sol kolunun kuzeydoğu yönüne doğru çekildiği ve ahşap sapı narin nyşağacından üretilen tırpanın bu müdahale sırasında boğazına yöneltildiği anlaşılıyor. Ağız kemiklerinde tespit edilen yeşil renkli izin ise madeni paradan ziyade, ölüm anında ağız boşluğuna yerleştirilen bakır içerikli tıbbi bir karışımdan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Hiçbir tarihi haritada yer almayan ve dini simgeler barındırmayan bu özel mezarlık alanı, dönemin toplumunun dışladığı veya korktuğu kişileri köyün uzağına gömmek amacıyla kullandığı farklı bir defin sahası olarak kaydediliyor.