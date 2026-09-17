16 Yıldır Tek Bir Fatura Bile Ödemiyorlar: Evlerindeki Sistem Her Şeye Yetiyor

İspanya’da yaklaşık 16 yıl önce başlayan sıra dışı dönüşüm projesi, modern kent yaşamının tüketim kalıplarına alternatif bir model sunuyor. Boris ve Rosa isimli çift, 7 bin metrekarelik terk edilmiş ve tamamen bitki örtüsüyle kaplanmış araziyi kendi kendine yeten sürdürülebilir bir yaşam alanına dönüştürdü. Çalışmalarını yıllar boyunca kendi imkanlarıyla yürüten aile, bugün oğulları Riu ile birlikte herhangi bir şehir şebekesine bağlanmadan yaşamını sürdürüyor. Arazi üzerindeki emek 16 yıllık bir geçmişe dayansa da ailenin burayı tam zamanlı bir konut haline getirmesi yaklaşık beş yıl önce gerçekleşti.

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