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Yaşam
16 Yıldır Tek Bir Fatura Bile Ödemiyorlar: Evlerindeki Sistem Her Şeye Yetiyor

16 Yıldır Tek Bir Fatura Bile Ödemiyorlar: Evlerindeki Sistem Her Şeye Yetiyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.09.2026 - 18:35
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İspanya’da yaklaşık 16 yıl önce başlayan sıra dışı dönüşüm projesi, modern kent yaşamının tüketim kalıplarına alternatif bir model sunuyor. Boris ve Rosa isimli çift, 7 bin metrekarelik terk edilmiş ve tamamen bitki örtüsüyle kaplanmış araziyi kendi kendine yeten sürdürülebilir bir yaşam alanına dönüştürdü. Çalışmalarını yıllar boyunca kendi imkanlarıyla yürüten aile, bugün oğulları Riu ile birlikte herhangi bir şehir şebekesine bağlanmadan yaşamını sürdürüyor. Arazi üzerindeki emek 16 yıllık bir geçmişe dayansa da ailenin burayı tam zamanlı bir konut haline getirmesi yaklaşık beş yıl önce gerçekleşti.

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Kaynak

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=EE_8p...
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Aile, barınma ihtiyacını tamamen doğal ve geri dönüştürülmüş malzemelerle inşa ettiği dört ayrı yapıyla çözüme kavuşturdu.

Aile, barınma ihtiyacını tamamen doğal ve geri dönüştürülmüş malzemelerle inşa ettiği dört ayrı yapıyla çözüme kavuşturdu.

Boris ve Rosa’nın araziye ilk adım attığı dönemde alanda barınabilecekleri hiçbir mimari yapı bulunmuyordu. Doğal yapı tekniklerini zaman içinde öğrenip uygulayan çift, arazi üzerinde dört farklı küçük bina inşa etti. Yapım sürecinde dışarıdan hazır malzeme satın almak yerine doğrudan araziden çıkarılan toprak, saman ve ahşap değerlendirildi. Bunun yanı sıra atık cam şişeler ve yeniden kullanıma uygun malzemeler de mimariye dahil edildi. Çiftin henüz 20'li yaşların başında yapımına başladığı ilk binanın çatısında ise yalıtım sağlamak amacıyla eski bir kamyon brandası kullanıldı.

Elektrik ve su altyapısından yoksun olan arazi, kurulu özel sistemler sayesinde dışa bağımlı olmadan işletiliyor.

Elektrik ve su altyapısından yoksun olan arazi, kurulu özel sistemler sayesinde dışa bağımlı olmadan işletiliyor.

Yerleşkenin en dikkat çekici özelliği, şehirdeki kamusal altyapı ağlarından tamamen bağımsız çalışması olarak öne çıkıyor. Alana dışarıdan herhangi bir elektrik kablosu ya da şebeke su borusu ulaşmıyor. Ailenin günlük enerji ihtiyacı, araziye yerleştirilen güneş panelleriyle karşılanıyor. Panellerin ürettiği elektrik bataryalarda depolanarak hem konutun aydınlatılmasında hem de cihazların çalıştırılmasında kullanılıyor. Su tedariki ise arazide yer alan ve önceki sahibi tarafından elle kazılan eski bir kuyudan sağlanıyor.

Şebeke faturalarının bulunmaması, sistemlerin bakım ve yenileme masraflarını tamamen ortadan kaldırmıyor.

Şebeke faturalarının bulunmaması, sistemlerin bakım ve yenileme masraflarını tamamen ortadan kaldırmıyor.

Kurulan otonom yapı sayesinde aile 16 yıldır herhangi bir elektrik veya su faturası ödemiyor. Ancak çift, bu durumun sıfır maliyetli bir yaşam anlamına gelmediğini vurguluyor. Güneş enerjisi altyapısının periyodik bakımı ve kullanım ömrünü tamamlayan bataryaların yenilenmesi belirli gider kalemleri oluşturuyor. Gıda tarafında da dışa bağımlılığı azaltmayı hedefleyen aile organik sebze yetiştiriyor ve kümes hayvanları besliyor. Tamamen tecrit edilmiş bir yaşamı amaçlamadıklarını belirten çift, temel hedeflerinin tüketim bağımlılığını en aza indirerek çocuklarına sürdürülebilir bir miras bırakmak olduğunu ifade ediyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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