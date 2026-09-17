16 Yıldır Tek Bir Fatura Bile Ödemiyorlar: Evlerindeki Sistem Her Şeye Yetiyor
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Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=EE_8p...
İspanya’da yaklaşık 16 yıl önce başlayan sıra dışı dönüşüm projesi, modern kent yaşamının tüketim kalıplarına alternatif bir model sunuyor. Boris ve Rosa isimli çift, 7 bin metrekarelik terk edilmiş ve tamamen bitki örtüsüyle kaplanmış araziyi kendi kendine yeten sürdürülebilir bir yaşam alanına dönüştürdü. Çalışmalarını yıllar boyunca kendi imkanlarıyla yürüten aile, bugün oğulları Riu ile birlikte herhangi bir şehir şebekesine bağlanmadan yaşamını sürdürüyor. Arazi üzerindeki emek 16 yıllık bir geçmişe dayansa da ailenin burayı tam zamanlı bir konut haline getirmesi yaklaşık beş yıl önce gerçekleşti.
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Aile, barınma ihtiyacını tamamen doğal ve geri dönüştürülmüş malzemelerle inşa ettiği dört ayrı yapıyla çözüme kavuşturdu.
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Elektrik ve su altyapısından yoksun olan arazi, kurulu özel sistemler sayesinde dışa bağımlı olmadan işletiliyor.
Şebeke faturalarının bulunmaması, sistemlerin bakım ve yenileme masraflarını tamamen ortadan kaldırmıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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