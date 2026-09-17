Kamp Yapacak Yer Ararken Kazara 390 Milyon Yıllık Dev Krater Keşfettiler

Yerel Ekuanitshit İnnu Konseyi ile yapılan görüşmelerin ardından 'Uhackatik' ismi verilen kraterin yaklaşık 25 kilometre çapında olduğu belirlendi. Yapılan jeokronolojik analizler, bu devasa çarpışmanın günümüzden yaklaşık 390 milyon yıl önce, Devoniyen Dönemi’nde meydana geldiğini ortaya koyuyor. Uzmanlar, Uhackatik ölçeğindeki bir meteorit çarpmasının günümüzde yaşanması halinde bölgesel çapta büyük bir yıkıma yol açacağı ve küresel iklim dengelerini derinden sarsacağı görüşünde. Meteoritical Society tarafından tescil edilmesi beklenen bu oluşum, Grönland’daki Hiawatha Krateri’nden bu yana keşfedilen en büyük meteorit krateri unvanını taşımaya aday. Keşif, karmaşık uzay araçları yerine sadece doğru yere bakan bir doğaseverin dikkati sayesinde gün yüzüne çıkmasıyla da bilim dünyasında geniş yankı uyandırdı.