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Yaşam
Kamp Yapacak Yer Ararken Kazara 390 Milyon Yıllık Dev Krater Keşfettiler

Kamp Yapacak Yer Ararken Kazara 390 Milyon Yıllık Dev Krater Keşfettiler

Uzay Kanada
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.09.2026 - 18:07
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Kanada’nın Québec eyaletindeki Côte-Nord bölgesinde kamp yapacağı uygun bir alan arayan Joël Lapointe, gezegen tarihine ışık tutacak son derece önemli bir jeolojik keşfe imza attı. Uydu haritaları üzerinden Marsal Gölü yakınlarını inceleyen Lapointe, bölgedeki dairesel ve olağandışı simetriye sahip bir topoğrafik yapı fark etti. Doğal arazi şartlarına pek uymayan bu oluşumun antik bir göktaşı çarpma izi olabileceğinden şüphelenen amatör astronomi tutkunu, konuyu vakit kaybetmeden Kuzey Amerika ve Avrupa’daki uzman jeologlara iletti.

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Kaynak: https://tech.everyeye.it/notizie/cerc...
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Harita Üzerinde Fark Edilen Dairesel Anormallik Jeologların İnceleme Başlatmasını Sağladı

Harita Üzerinde Fark Edilen Dairesel Anormallik Jeologların İnceleme Başlatmasını Sağladı

Gelen bu ilginç bildirim, Kanada Western University bünyesinde görev yapan gezegen jeoloğu Profesör Gordon Osinski ve ekibinin dikkatini çekti. Aslında bölge jeoloji literatüründe daha önceden biliniyordu; fakat alandaki deforme kayaçlar geçmiş dönemlerdeki volkanik faaliyetlerin bir sonucu olarak değerlendirilmişti. Başlangıçta iddialara temkinli yaklaşan bilim insanları, şüpheleri ortadan kaldırmak ve yapının gerçek niteliğini yerinde incelemek amacıyla kapsamlı bir saha gezisi planladı.

Saha Araştırmalarında Elde Edilen Kayaç Örnekleri Yapının Volkanik Değil Kozmik Kaynaklı Olduğunu Kanıtladı

Saha Araştırmalarında Elde Edilen Kayaç Örnekleri Yapının Volkanik Değil Kozmik Kaynaklı Olduğunu Kanıtladı

İnceleme heyeti, Ekim 2025’te bölgeye ulaşmak adına oldukça zorlu bir yolculuğa çıktı. Deniz uçağıyla hedefe yakın bir noktaya inen araştırmacılar, ağır bilimsel ekipmanlarıyla birlikte yaklaşık 50 metrelik sulak alanı yürüyerek geçmek durumunda kaldı. Engebeli arazi, sık bitki örtüsü ve bataklık koşulları altında yürütülen saha çalışmalarında çok geçmeden kritik bulgulara ulaşıldı. Toplanan taş örneklerinde, yalnızca devasa büyüklükteki şok dalgalarının kayaçlardan geçmesiyle oluşabilen ve 'parçalanma konisi' (shatter cone) olarak bilinen karakteristik yapılar tespit edildi. Bu gelişme, yapının volkanik kökenli olduğu yönündeki eski teorileri tamamen yıkarak kozmik çarpışma ihtimalini kesinleştirdi.

Resmi Onay Bekleyen Uhackatik Krateri Gezegen Tarihinin En Büyük Çarpışma Yapılarından Biri Olarak Kayıtlara Geçiyor

Resmi Onay Bekleyen Uhackatik Krateri Gezegen Tarihinin En Büyük Çarpışma Yapılarından Biri Olarak Kayıtlara Geçiyor

Yerel Ekuanitshit İnnu Konseyi ile yapılan görüşmelerin ardından 'Uhackatik' ismi verilen kraterin yaklaşık 25 kilometre çapında olduğu belirlendi. Yapılan jeokronolojik analizler, bu devasa çarpışmanın günümüzden yaklaşık 390 milyon yıl önce, Devoniyen Dönemi’nde meydana geldiğini ortaya koyuyor. Uzmanlar, Uhackatik ölçeğindeki bir meteorit çarpmasının günümüzde yaşanması halinde bölgesel çapta büyük bir yıkıma yol açacağı ve küresel iklim dengelerini derinden sarsacağı görüşünde. Meteoritical Society tarafından tescil edilmesi beklenen bu oluşum, Grönland’daki Hiawatha Krateri’nden bu yana keşfedilen en büyük meteorit krateri unvanını taşımaya aday. Keşif, karmaşık uzay araçları yerine sadece doğru yere bakan bir doğaseverin dikkati sayesinde gün yüzüne çıkmasıyla da bilim dünyasında geniş yankı uyandırdı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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