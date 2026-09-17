Kamp Yapacak Yer Ararken Kazara 390 Milyon Yıllık Dev Krater Keşfettiler
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Kaynak: https://tech.everyeye.it/notizie/cerc...
Kanada’nın Québec eyaletindeki Côte-Nord bölgesinde kamp yapacağı uygun bir alan arayan Joël Lapointe, gezegen tarihine ışık tutacak son derece önemli bir jeolojik keşfe imza attı. Uydu haritaları üzerinden Marsal Gölü yakınlarını inceleyen Lapointe, bölgedeki dairesel ve olağandışı simetriye sahip bir topoğrafik yapı fark etti. Doğal arazi şartlarına pek uymayan bu oluşumun antik bir göktaşı çarpma izi olabileceğinden şüphelenen amatör astronomi tutkunu, konuyu vakit kaybetmeden Kuzey Amerika ve Avrupa’daki uzman jeologlara iletti.
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Harita Üzerinde Fark Edilen Dairesel Anormallik Jeologların İnceleme Başlatmasını Sağladı
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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