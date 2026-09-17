TFF'den Beklenen Açıklama Geldi: Süper Lig'in Yeni Yayın İhalesinin Tarihi Belli Oldu

Kulüplerin en büyük gelir kaynaklarından biri olan yayın hakları için bu yıl rekabet daha da sertleşecek. Futbolun paydaşları, yıllık bedelin mevcut yaklaşık 150 milyon dolar seviyesinden 400 milyon doların üzerine çıkacağını düşünüyor. TRT, Saran Group, Turkcell, Türk Telekom ve beIN Media Group de bu ihaleye girmek için kollarını sıvadı.