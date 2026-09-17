TFF'den Beklenen Açıklama Geldi: Süper Lig'in Yeni Yayın İhalesinin Tarihi Belli Oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in yeni yayın ihalesi için tarih belirledi. TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile kulüp başkanları, ihale sürecini konuşmak üzere Riva'daki tesislerde bir araya geldi. Toplantıda ihale gününün 13 Ocak 2027 Çarşamba olarak belirlendiği açıklandı.
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Toplantıya çok sayıda kulüp başkanı katıldı.
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İhaleye hazırlanan şirketler de şekilleniyor.
Yeni yayın döneminde pazarlama formatının değişmesi ve dijital platformların sürece katılması planlanıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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