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TFF'den Beklenen Açıklama Geldi: Süper Lig'in Yeni Yayın İhalesinin Tarihi Belli Oldu

TFF'den Beklenen Açıklama Geldi: Süper Lig'in Yeni Yayın İhalesinin Tarihi Belli Oldu

TFF
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.09.2026 - 18:32
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in yeni yayın ihalesi için tarih belirledi. TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile kulüp başkanları, ihale sürecini konuşmak üzere Riva'daki tesislerde bir araya geldi. Toplantıda ihale gününün 13 Ocak 2027 Çarşamba olarak belirlendiği açıklandı.

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Toplantıya çok sayıda kulüp başkanı katıldı.

Toplantıya çok sayıda kulüp başkanı katıldı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya Trabzonspor'dan Ertuğrul Doğan ve İstanbulspor'dan Ecmel Faik Sarıalioğlu da katıldı, ikisi aynı zamanda kulüp birliklerinin başkanlığını yürütüyor. Kulüpler için daha fazla gelir yaratacak satış ve pazarlama stratejileri ile futbolda öne çıkan ülkelerin yayın gelirleri karşılaştırmalı olarak masaya yatırıldı.

İhaleye hazırlanan şirketler de şekilleniyor.

İhaleye hazırlanan şirketler de şekilleniyor.

Kulüplerin en büyük gelir kaynaklarından biri olan yayın hakları için bu yıl rekabet daha da sertleşecek. Futbolun paydaşları, yıllık bedelin mevcut yaklaşık 150 milyon dolar seviyesinden 400 milyon doların üzerine çıkacağını düşünüyor. TRT, Saran Group, Turkcell, Türk Telekom ve beIN Media Group de bu ihaleye girmek için kollarını sıvadı.

Yeni yayın döneminde pazarlama formatının değişmesi ve dijital platformların sürece katılması planlanıyor.

Yeni yayın döneminde pazarlama formatının değişmesi ve dijital platformların sürece katılması planlanıyor.

Yayın ihalesi kurulu, önümüzdeki aylarda TFF Hasan Doğan tesislerinde yeniden bir araya gelecek. Kararların 15 günlük periyotlarla gözden geçirilmesi de bu doğrultuda planlandı. Toplantıya TFF Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz ve Fuat Göktaş ile Yönetim Kurulu Üyesi Fazlı Çilingir de katıldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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