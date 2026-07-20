Kaya Çilingiroğlu, TFF Başkanı’nın Mesajını TRT Yayınında İfşa Etti: ”Tehdit Olarak mı Algılamalıyım?”
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Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kendisine gönderdiğini öne sürdüğü ilginç WhatsApp mesajını TRT canlı yayınında seyirciyle paylaştı. Gelen mesaj karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Çilingiroğlu'nun, söz konusu ifadeleri bir tehdit mi yoksa espri mi olarak değerlendirmesi gerektiğini sorması spor gündemine damga vurdu.
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Spor ekranlarının tanınan yüzlerinden Kaya Çilingiroğlu, TRT Spor'da katıldığı canlı yayında futbol dünyasını yakından ilgilendiren çarpıcı bir iddiayı ortaya attı.
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İşte Kaya Çilingiroğlu’nun açıklamaları:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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