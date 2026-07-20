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Kaya Çilingiroğlu, TFF Başkanı’nın Mesajını TRT Yayınında İfşa Etti: ”Tehdit Olarak mı Algılamalıyım?”

Kaya Çilingiroğlu, TFF Başkanı’nın Mesajını TRT Yayınında İfşa Etti: ”Tehdit Olarak mı Algılamalıyım?”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.07.2026 - 14:12
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Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kendisine gönderdiğini öne sürdüğü ilginç WhatsApp mesajını TRT canlı yayınında seyirciyle paylaştı. Gelen mesaj karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Çilingiroğlu'nun, söz konusu ifadeleri bir tehdit mi yoksa espri mi olarak değerlendirmesi gerektiğini sorması spor gündemine damga vurdu.

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Spor ekranlarının tanınan yüzlerinden Kaya Çilingiroğlu, TRT Spor'da katıldığı canlı yayında futbol dünyasını yakından ilgilendiren çarpıcı bir iddiayı ortaya attı.

Spor ekranlarının tanınan yüzlerinden Kaya Çilingiroğlu, TRT Spor'da katıldığı canlı yayında futbol dünyasını yakından ilgilendiren çarpıcı bir iddiayı ortaya attı.

Çilingiroğlu, geçtiğimiz günlerde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na yönelik yaptığı eleştirilerin ardından, başkanın bizzat kendisine bir WhatsApp mesajı gönderdiğini açıkladı. Yayın sırasında bu mesajın içeriğini kelimesi kelimesine okuyan ünlü yorumcu, yaşanan diyaloğu izleyicilerle paylaştı.

Olayın detaylarını anlatan Çilingiroğlu, söz konusu mesajın kendisine golf oynadığı esnada ulaştığını belirtti. Telefonuna gelen ve kayıtlı olmayan bir numaradan atılan mesajda, 'Benim Türkçe konuşmayı bilmediğim söyleniyormuş. Umarım en kısa sürede yüz yüze geliriz de bana Türkçe öğretirsin' ifadelerinin yer aldığını aktardı.

Mesajı okuduğu ilk anda gönderen kişinin TFF Başkanı olabileceğini hemen tahmin ettiğini dile getiren yorumcu, durumu doğrulamak için profil fotoğrafını kontrol ettiğini ve karşısına İbrahim Hacıosmanoğlu'nun çıktığını söyledi. Bu beklenmedik iletişim girişimi karşısında ne düşüneceğini bilemediğini vurgulayan Çilingiroğlu, ekran başındakilere dönerek bu durumu nasıl yorumlaması gerektiğini sordu. Gelen sözleri bir tehdit, bir şaka veya gerçekten bir ders talebi olup olmadığı konusunda kararsız kaldığını ifade etti.

İşte Kaya Çilingiroğlu’nun açıklamaları:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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