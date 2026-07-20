Kaya Çilingiroğlu, TFF Başkanı’nın Mesajını TRT Yayınında İfşa Etti: ”Tehdit Olarak mı Algılamalıyım?”

Çilingiroğlu, geçtiğimiz günlerde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na yönelik yaptığı eleştirilerin ardından, başkanın bizzat kendisine bir WhatsApp mesajı gönderdiğini açıkladı. Yayın sırasında bu mesajın içeriğini kelimesi kelimesine okuyan ünlü yorumcu, yaşanan diyaloğu izleyicilerle paylaştı.

Olayın detaylarını anlatan Çilingiroğlu, söz konusu mesajın kendisine golf oynadığı esnada ulaştığını belirtti. Telefonuna gelen ve kayıtlı olmayan bir numaradan atılan mesajda, 'Benim Türkçe konuşmayı bilmediğim söyleniyormuş. Umarım en kısa sürede yüz yüze geliriz de bana Türkçe öğretirsin' ifadelerinin yer aldığını aktardı.

Mesajı okuduğu ilk anda gönderen kişinin TFF Başkanı olabileceğini hemen tahmin ettiğini dile getiren yorumcu, durumu doğrulamak için profil fotoğrafını kontrol ettiğini ve karşısına İbrahim Hacıosmanoğlu'nun çıktığını söyledi. Bu beklenmedik iletişim girişimi karşısında ne düşüneceğini bilemediğini vurgulayan Çilingiroğlu, ekran başındakilere dönerek bu durumu nasıl yorumlaması gerektiğini sordu. Gelen sözleri bir tehdit, bir şaka veya gerçekten bir ders talebi olup olmadığı konusunda kararsız kaldığını ifade etti.